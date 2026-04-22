Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți în tradiția creștină, atât în creștinismul ortodox, cât și în alte ramuri creștine. El este considerat un martir și este venerat pentru curajul și credința sa în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Gheorghe a trăit în secolul al III-lea în regiunea Cappadociei, care face parte în prezent din Turcia. El a fost un general roman de origine greacă și ofițer în garda împăratului roman Dioclețian și a devenit cunoscut pentru actele sale de curaj și pentru credința sa creștină puternică.

În ciuda decretului împotriva creștinilor, emis de Dioclețian în 303, Sf. Gheorghe a ales să-și mărturisească public credința creștină. Din ordin imperial, sfântul a fost întemnițat și supus torturii pentru a-și renega credința. Cu toate astea, nu au reușit să-l facă să renunțe la credința sa.

Cea mai faimoasă legendă legată de Sfântul Gheorghe este cea a luptei sale cu balaurul, care simbolizează biruința credinței creștine asupra răului și a forțelor întunericului. Această poveste a fost transmisă de-a lungul secolelor și a fost subiectul multor reprezentări artistice și literare.

Cultul Sfântului Gheorghe s-a răspândit foarte mult, odată cu imaginea sa de cavaler care a răpus un balaur. În Evul Mediu, Sfântul Gheorghe a devenit protectorul cavalerilor şi, în mod special, al cruciaţilor. Sfântul Gheorghe este unul dintre sfinții cei mai îndrăgiţi de creştini, fiind ocrotitorul Moldovei, dar şi patronul Angliei, Georgiei şi al Moscovei.

Sfântul Gheorghe pe 23 aprilie 2026

Din vremuri străvechi, la echinocțiul de primăvară, este sărbătorit cu mare fast cel ce ține cheile cerului și eliberează soarele, ca să vină vara mai repede. Sângiorzul popular este totuna cu Sfântul Gheorghe, Purtătorul de biruință, din calendarul creștin-ortodox.

Sfântul Gheorghe este considerat ocrotitorul multor categorii de persoane, inclusiv al militarilor, al călătorilor și al celor care lucrează cu animalele. Ziua sa de sărbătoare în calendarul creștin ortodox este pe 23 aprilie. Așadar, Sf Gheorghe este și în 2026 celebrat în această zi.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe

Chiar dacă multe dintre tradițiile legate de Sf Gheorghe nu se mai țin în 2026, așa cum se făcea pe vremuri, poate fi interesant să le cunoaștem, deoarece ele fac parte din cultura noastră.

În conştiinţa populară românească, Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai prezenţi sfinţi, numeroase biserici purtând hramul său. Există numeroase oraşe în România care poartă numele Sfântului Gheorghe şi chiar unul dintre cele trei braţe ale Dunării este denumit astfel. Sf. Gheorghe este de asemenea ocrotitorul Armatei Române.

Chipul Sfântului Gheorghe, ocrotitorul Moldovei, era reprezentat pe steagul voievodului Ştefan cel Mare.

Începutul verii pastorale

După datina străbună, sărbătoarea creștină a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe coincide cu o serie de ritualuri străvechi ce marchează renașterea naturii.

În icoane, Sfântul Gheorghe apare călare pe un cal alb, simbol al purității, al soarelui. Alături de Sfântul Dumitru, Sânmedru, cum e cunoscut în popor, celebrat pe 26 octombrie, Sfântul Gheorghe joacă un rol foarte important în anul pastoral, el fiind începătorul acestuia. Strămoșii spuneau că vara ține de la Sângiorz la Sânmedru.

Focul viu

Se spune că focul ar fi fost adus de Prometeu din lumea zeilor, unde reprezentanții masculinității îl aprindeau, în vreme ce femeile erau cele care aveau grijă să-l întrețină cum se cuvine. De aici și tradiția ca bărbații să fie cei ce aprind, de obicei, focul.

Așa se face că, în ajunul sărbătorii Sfântului Gheorghe, flăcăii aprind prin sate „Focul viu”, ritual de purificare deosebit de important, cu încărcătură magică. Și sar peste foc, pentru a fi sănătoși tot anul.

Pentru a decurge totul conform tradiției, prima scânteie ce va aprinde vâlvătaia trebuie să sară numai din lemn, iască și paie, fără alte instrumente ajutătoare de aprins. Fumul trebuie îndreptat spre grajdurile cu vite, spre grădini, pentru a alunga spiritele rele, strigoii și bolile.

Cei ce iau parte la ritual vor fi feriți de rele, de farmece, vor fi sănătoși și sprinteni tot anul, dacă sar peste focul magic. Se mai crede că, dacă focul se stinge, e semn rău. Prin urmare, femeile trebuie să fie foarte atente să păstreze flacăra vie.

Pe vremuri, păstorii obișnuiau să dea petreceri în jurul focului, unde împărțeau celor prezenți caș, lapte proaspăt și plăcinte cu brânză.

Alte tradiții, superstiții și obiceiuri populare de Sf Gheorghe

La biserici, în această zi, se împarte liliac, iar în unele regiuni, leuştean, pentru că există credinţa că acestea păstrează sănătatea oamenilor şi animalelor pe tot timpul anului şi îi feresc de rele.

Tot în această zi se serbează Moşii de Sfântul Gheorghe şi încă se mai obişnuieşte să se împodobească casa cu ramuri verzi de salcie pentru ca să fie apăraţi de boli şi pagubă. Această sarcina îi revine capului familiei, întotdeauna un bărbat, care trebuie să aşeze la stâlpii porţilor şi ai caselor, la ferestrele şi uşile caselor şi grajdurilor, în grădini şi pe mormintele din cimitire ramuri înmugurite de salcie. Acestea erau păstrate peste an pentru a fi folosite drept leacuri împotriva bolilor. Ele erau puse şi în hrana animalelor, în credinţa că acestea vor fi protejate de puterea duhurilor rele.

Ziua de Sfântul Gheorghe se spune că este una prielnică pentru a se face farmece de dragoste. În Bucovina, tradiţia afirmă că fetele se uitau în noaptea de ajun într-un vas cu apă pentru a-şi vedea în reflexe ursitul. Până la răsăritul soarelui, plecau să culeagă rouă de pe câmp, pe care o păstrau peste an pentru a trata diverse boli. Tot atunci se practică şi curăţitul de farmece. Se duceau la un izvor sau la o apă curgătoare în care aruncau pâine şi sare. Apoi se spălau pe faţă şi pe braţe, scuturând mâinile ca şi cum ar arunca de la ele ceva rău sau necurat.

De asemenea, există tradiția ca pe 23 aprilie, în zorii zilei, fetele să așeze pe mijlocul drumului brazde verzi, decorate cu coronițe, pentru a vedea care dintre tinerii din sat va trece peste ele. Dacă băieții pe care îi simpatizau nu treceau peste coronițe, fetele interpretau acest lucru ca un semn că nu se vor mărita în acel an. Brazdele și coronițele erau conservate pe parcursul anului și folosite pentru a realiza vrăji de iubire sau ca remedii pentru diverse afecțiuni.

În aceeași dimineață a zilei de 23 aprilie, fetele se furișau în pădure pentru a aduna mătrăgună și năvalnic. Aceste plante erau apoi depozitate în pod sau sub streașină, crezându-se că vor atrage pretendenți înstăriți.

Pentru a fi apăraţi de rele, oamenii se cântăresc, astfel ei cred că vor fi sprinteni până la anul, când obiceiul se reînnoieşte.

În zona Bucovinei exista obiceiul urzicatului. În această zi, tinerii se ating pe mâini şi pe picioare cu tulpini de urzică, crezând astfel că vor deveni mai ageri, mai harnici, mai sănătoşi şi vor avea mai multă putere de muncă.

Sfântul Gheorghe în lume

În Lituania, Sf. Gheorghe este venerat ca protector al animalelor, iar în unele regiuni ale Spaniei ziua lui se serbează cu mese bogate şi daruri.

Georgia şi-a luat numele de la acest sfânt şi regii Angliei, începând cu Richard Inimă de Leu, l-au dorit ca patron al casei regale şi al ţării lor. Şi împăratul Constantin a ridicat o biserică în cinstea lui, la Constantinopol.

Chiar şi între popoarele slave, figura sa este foarte cunoscută. Astăzi sunt multe biserici catolice şi ortodoxe dedicate lui în diferitele părţi ale lumii. Mormântul Sfântului Gheorghe este în localitatea Lida din Israel.

Semnificația numelui Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai preţuiţi sfinţi. De neam bun, a îmbrăţişat de tânăr carierea armelor, distingându-se repede prin curajul şi abilităţile sale. Numit conducătorul unui corp de armată, Sfântul Gheorghe a luptat în numeroase războaie, fiind apreciat de împărat. În timpul prigoanei creştinilor, Sfântul şi-a mărturisit şi el cu tărie credinţa şi, după ameninţări şi torturi, a fost executat din porunca aceluiaşi împărat pe care îl servise în lupte şi războaie.

Gheorghe – din greacă: agricultor, lucrător al pământului, acest nume deosebit, atât de răspândit la noi, la români, ne arată că omul trebuie să fie, înainte de toate, harnic şi gospodar. – „Lucrul face sănătate, trândăvia tot păcate.” – Proverb românesc.

Derivate: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică, Gherghina, Ioiga, Iordache ş.a.

Fiind un exemplu de bărbăţie şi curaj, Sfântul Gheorghe este protectorul armatei, iar sărbătoarea sa este pe 23 aprilie.(sursa:doxologia.ro)

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe

În fiecare an, de ziua Sfântului Gheorghe aproximativ un milion de români își sărbătoresc onomastica. Iată ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe:

Gelu;

Geluța;

Geluțu;

Geo;

George;

Georgel;

Georgeta;

Georgi;

Georgiana;

Geta;

Gheorghieș;

Gheorghina;

Gheorghița;

Gherghina;

Ghiorghe;

Ghiorghița;

Gica;

Gina.

Rugăciune de Sf Gheorghe

„Sfinte Mare Mucenice, ai viețuit după vrednicia numelui tău. Ai luat pe umerii tăi Crucea lui Hristos și ai lucrat pământul cel înțelenit de înșelarea diavolească. Ai stat în slavă înaintea scaunului Celui Ce le stăpânește pe toate. Fă-te acum mijlocitor al nevoilor noastre! Îngrădește-ne pe noi, nevrednicii, cu rugăciunile tale. Fii izbăvitor al celor robiți de păcate, ocrotitor al săracilor, doctor al bolnavilor. Fii îndrumător al celor rătăciți în întunericul acestei lumi. Izbăvește-ne, ca un milostiv, din toată nevoia. Și alungă tulburarea păcatelor și a primejdiilor de multe feluri. Și ne învrednicește pentru rugăciunile tale, să fim și noi buni cultivatori ai pământului vieții noastre!

Sfinte Gheorghe, cu inima ta mereu atentă față de alții, cu sufletul tău treaz, tu veneai în ajutorul sufletelor aflate în strâmtorare. Vezi, Sfinte Gheorghe, cum drumul meu este aspru, greu, uneori dureros. Susține-mi curajul împotriva descurajării care mă pândește. Să se deschida ochii spre Lumina. Pentru ca eu să pot întrezări Iubirea nemarginita a Tatalui meu care ma asteapta si pe care să-l iubesc.

Sfinte Gheorghe, fără teama de chinuri și de moarte in fața puterilor acestei lumi, tu ai lăudat măreția Dumnezeului crestinilor si ai distrus idolii. Si astazi, ni se propun mai degraba idoli spre slujire in loc sa-l adoram pe adevaratul Dumnezeu. Ajuta-ne sa rezistam atractiei acestor false divinitati pentru a ne incredinta si darui Tatălui nostru și Mântuitorului nostru, Hristos. Amin.”

Rugaciune scurtă către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

„O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghe, în nevoie și în nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce Te cinstesc pre Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin.”



Acatistul Sfântului Gheorghe

Condac 1

Multnevoitorului al lui Hristos Ma­re­lui Mucenic Gheorghe, acum toți din su­flet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mu­cenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cân­tăm: Bucură-te, purtă­torule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Icos 1

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai ară­tat, purtătorule de biruință al lui Hris­­tos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vite­jește pentru credință ca un nema­terialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;

Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;

Bucură-te, tânărule, veselule și prea­fru­mosule;

Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hris­tos preaalesule;

Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori;

Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;

Bucură-te, că întru nevoință în chipul soa­relui te-ai arătat;

Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai în­fă­țișat;

Bucură-te, adevărata lucrare a darului;

Bucură-te, curată nelucrare a firii;

Bucură-te, prin care credința s-a înălțat;

Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 2

Vederile minții avându-le curățite, ai ales mai mult a pătimi pentru Zi­di­torul și îm­preună a muri cu El, decât a trăi și a avea câștigare vremelnică; pentru că ai dorit a te în­cununa cu cununa mucenicilor și a cânta Dom­nului: Aliluia!

Icos 2

Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cin­stirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înșe­lăciunea idolilor din rădăcină smul­­gând-o. Pen­tru aceasta, vrednic ești a auzi de la toți acestea:

Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei credințe;

Bucură-te, tăietorul neghinelor înșelăciunii;

Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor;

Bucură-te, că ai semănat holda credinței;

Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos;

Bucură-te, că pe mulți ai adus mântuiți lui Dumnezeu;

Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slu­­jirii Treimii;

Bucură-te, tăietorul rădăcinilor credinței păgâne;

Bucură-te, cel ce ai arat pământul cel ne­roditor;

Bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor;

Bucură-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut;

Bucură-te, prin care cunoștința de Dum­nezeu a răsărit;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 3

Din înălțime putere primind, te-ai ară­tat vi­teaz oștean, nevoitorule, al ne­stri­ca­tului Împărat Iisus, de stricăciosul îm­părat nete­mân­du-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cânți așa: Aliluia!

Icos 3

Având, o, purtătorule de biruință, ca o mare pavăză credința lui Hristos în ini­mă, ca un leu râvnind, în mijlocul ne­vo­inței bărbătește ai stat cu îndrăzneață cu­ge­tare. Pentru aceasta te binecuvântăm, zicând:

Bucură-te, începătorule de toată biruința al lui Dumnezeu;

Bucură-te, voievodule al lui Hristos;

Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinței;

Bucură-te, de biruință purtătorule, mare ne­voi­torule al Duhului;

Bucură-te, prea tare David, care ai omorât pe Goliat;

Bucură-te, prea viteazule Samson, care ai bi­ruit pe cei de alt neam;

Bucură-te, al dreptei credințe în lupte bi­ruitorule;

Bucură-te, al relei credințe puternic cio­pli­torule;

Bucură-te, că ești îmbogățit cu inimă de fier;

Bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant;

Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor;

Bucură-te, uriașul credincioșilor cel de cu­nună purtător;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 4

Ziditorului cu râvnă râvnind, ca Ilie de demult, de sineți chemat, întru ne­vo­ințe ai intrat; că n-ai suferit a unge capul tău, sfinte, cu untdelemnul păcătoșilor. Pentru aceea, vred­nicia de voievod ai aruncat-o lor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4

Ale slujitorilor de idoli defăimătoare po­runci cele scrise împotriva crești­ni­lor și a lui Hristos auzindu-le, purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos; pentru aceea lumea și trupul dis­prețuind, auzi acestea:

Bucură-te, că pe stricăcioasa bogăție ai urât;

Bucură-te, că pe aceasta săracilor ai îm­părțit-o;

Bucură-te, împotriva îndulcirilor pă­mân­­­tești, războitorule;

Bucură-te, decât bunătățile cele mate­rial­nice mai înaltule;

Bucură-te, că pe toată lumea cu pi­cioarele ai călcat-o;

Bucură-te, că mărirea cea trecătoare ai disprețuit-o;

Bucură-te, că floarea tinereții cu ve­derea ai trecut-o;

Bucură-te, că de frumusețea trupului nu te-ai milostivit;

Bucură-te, că viața întru nimic nu ți-ai cruțat;

Bucură-te, al trupului vrăjmaș neîmpăcat;

Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către toate;

Bucură-te, că ai luat biruința peste pa­timile tale;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Condac 5

Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, Mucenice, și foc al dragostei celei către Hristos; de care înfierbântându-ți-se min­­­tea, în­dumnezeit cu totul și înfocat te-ai făcut; și pe toate acestea de față ca un vis le-ai socotit, cân­tând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5

Către închinătorul de idoli, Dioclețian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce în­târzii, judecătorule, și nu-mi gătești în grabă toate chinurile? Căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! De aceea auzi:

Bucură-te, nemăsurată iubire către Dum­nezeu;

Bucură-te, înfocată dorință către Hristos;

Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dum­nezeiești;

Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stă­pânului;

Bucură-te, că pe toate le-ai dat și pe Hristos L-ai cumpărat;

Bucură-te, că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase desfătări le-ai socotit;

Bucură-te, că prin dor dorul trupului ai biruit;

Bucură-te, că văpaia prin văpaie ai stins-o;

Bucură-te, primitorul bunei desfătări;

Bucură-te, cel ce duhovnicește iubeai și îm­preună asemenea erai iubit;

Bucură-te, cel ce de sineți cu totul te-ai în­străinat;

Bucură-te, că de Hristos cu totul te-ai apropiat;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­­­cenice Gheorghe!

Condac 6

Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea­mi­nu­nata vitejie a ta, Mucenice Gheorghe, și de cuvintele tale detunându-se, pește uimit și fără de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu știa să cânte Domnului: Aliluia!

Icos 6

Luminat, o, Mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, și Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te bine­­cuvântăm pe tine, zicând:

Bucură-te, strălucite al Treimii propo­vă­­dui­torule;

Bucură-te, al credinței vesel trâmbițătorule;

Bucură-te, privighetoare cu dulce glas și mult versuitoare;

Bucură-te, rândunea cântătoare și răsunătoare;

Bucură-te, buze în cer tunătoare ale dum­nezeirii lui Hristos;

Bucură-te, limbă de miere curgătoare a ico­nomiei lui Hristos;

Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu pro­povăduitorule;

Bucură-te, mărturisitor, împodobitor al credinței;

Bucură-te, a Părintelui sirenă strigătoare;

Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare;

Bucură-te, prin care adevărul s-a arătat;

Bucură-te, prin care minciuna s-a înfruntat;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Condac 7

Mari, după tot chipul, sunt felurile chi­­nu­rilor pe care le-ai suferit, Muce­nice; căci, numai cugetând cineva la ele, i se frânge chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai su­ferit, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7

Tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea te-ai arătat, o, Mucenice Gheorghe; pen­tru aceea și chinurile cu bărbăție, ca și cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cu­getare; de aceea cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, că pântecele cu ascuțișul suliței ți-a fost împuns;

Bucură-te, că trupul cu vine de bou ți-a fost lovit;

Bucură-te, că peste gură cu multe toiege ai fost bătut;

Bucură-te, că mâinile cu lanțuri ți s-au legat;

Bucură-te, că pe roata cea cu ascuțișuri ai fost tras;

Bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit;

Bucură-te, că încălțăminte înroșită în foc ai purtat;

Bucură-te, că în groapa cu var trei zile ai petrecut;

Bucură-te, că înveninătoare băuturi ai băut;

Bucură-te, că adeseori în temniță ai locuit;

Bucură-te, că ai fost pus în sulițe prea ascuțite;

Bucură-te, că ai luat sfârșitul prin sabie;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 8

Cu totul străine și preamărite sunt toate mi­nunile câte le-ai făcut, Mucenice Gheor­ghe, în luptele tale, și, după suferințe nenu­mă­rate, cu bărbăție mare și cu putere, dând laudă lui Dum­nezeu, ai cântat: Aliluia!

Icos 8

Purtătorule de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minu­nat între sfinți, prin Acesta lucrai minunile cele înfricoșătoare și mai presus de minte; de care noi, înspăimântându-ne, cu mirare zicem:

Bucură-te, cel ce vârfurile sulițelor ai ne­socotit;

Bucură-te, cel ce chinul roții l-ai biruit;

Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât varul;

Bucură-te, că ai învins puterea veninului;

Bucură-te, că pe un mort de demult din mor­mânt l-ai ridicat;

Bucură-te, că pe boul lui Glicherie l-ai înviat;

Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria;

Bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta;

Bucură-te, prin care copilul a biruit;

Bucură-te, de care neguțătorii s-au oprit;

Bucură-te, că stâlpul văduvei l-ai primit;

Bucură-te, că pe zeii elinilor i-ai surpat;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 9

Pe tine toată firea îngerilor văzându-te stând în mijlocul luptei, tânăr și puternic prin Hristos, singur luptându-te, plesnind cu mâinile te lăuda; și bucurându-se, pe Domnul slăvea, cântând: Aliluia!

Icos 9

Mărturisitor al dogmelor credinței fiind, de trei ori fericite, și minuni multe să­vârșind, pe tine văzându-te popoarele pe pă­mânt, către credința dumnezeiască a lui Hris­­tos se în­demnau, și se bucurau cu duhul, zi­când ție unele ca acestea:

Bucură-te, priveliștea îngerilor;

Bucură-te, privirea oamenilor;

Bucură-te, îndulcirea puterilor cerești;

Bucură-te, veselia oamenilor pământești;

Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului și pă­mântului;

Bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor și oa­menilor;

Bucură-te, desfătare frumoasă a lumii celei de sus;

Bucură-te, laudă dumnezeiască a lumii celei de jos;

Bucură-te, dulce strălucire a minților;

Bucură-te, dulce înfrumusețare a sufletelor;

Bucură-te, prin care Biserica se veselește;

Bucură-te, prin care toată lumea dănțuiește;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Condac 10

Ceata demonilor, văzându-te pe tine, Mu­cenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau și acestea ziceau: Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit și lui Dumnezeu cântă: Aliluia!

Icos 10

Toiag de biruință mare și atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta și purtător de biruință te numești, Mucenice Gheorghe, de care noi, minu­nân­du-ne spre laudă zicem ție unele ca acestea:

Bucură-te, pierzătorul demonilor;

Bucură-te, surpătorul elinilor;

Bucură-te, cel ce ai sfărâmat pe idolii cei ne­însuflețiți;

Bucură-te, cel ce ai vădit meșteșugirile lor;

Bucură-te, că stăpâniri și începătorii ai în­fruntat;

Bucură-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe Leviatan l-ai înecat;

Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;

Bucură-te, cel ce lățirea politeismului ai stins;

Bucură-te, înfricoșătorule arzător al capiștilor;

Bucură-te, prea puternicule sfărâmător al idolilor;

Bucură-te, prin care satana suspină;

Bucură-te, prin care păgânismul oftează;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Condac 11

Cetele tuturor sfinților întâmpinau, o, Mu­cenice, sfânt sufletul tău, când se suia la ceruri, și cu îngerii cântare de biruință lui Dum­nezeu strigau, întru bucurie cântând împreună: Aliluia!

Icos 11

Lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe Muce­nice, și te bucuri acum de bucuria cea adevărată, ne­sfârșită și negrăită, pentru chinurile ce le-ai su­ferit; pentru aceasta zicem ție:

Bucură-te, că te desfătezi în viața cea fără de moarte;

Bucură-te, că te împărtășești de Lumina cea negrăită;

Bucură-te, vorbitorule de nematerialnicii îngeri;

Bucură-te, cu toți sfinții împreună-pe­tre­că­to­rule;

Bucură-te, că împreună cu Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte, ai pătimit;

Bucură-te, că împreună cu Cel ce S-a prea­slăvit acum te-ai mărit;

Bucură-te, cel ce împărăția cerurilor ai do­bân­dit;

Bucură-te, cel ce de veșnica mărire te-ai îm­părtășit;

Bucură-te, cel ce porți cununa cea ne­veștejită;

Bucură-te, cel ce ai luat după har în­dum­ne­zeirea;

Bucură-te, neîncetat-văzătorule al lui Dum­ne­zeu;

Bucură-te, dumnezeiescule împreună-moș­te­nitor al lui Hristos;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­ce­nice Gheorghe!

Condac 12

Daruri ai luat, Mucenicule, de la Dum­nezeu, a vindeca patimile sufletelor și ale trupurilor; pentru aceasta, dă-le pe acestea și nouă slujitorilor Bisericii lui Hristos, celor ce de amândouă acestea suntem lipsiți, dar care cân­tăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12

Cu cântări de psalmi serbând amintirea și luptele tale, Mucenice, te lăudăm pe tine și te binecuvântăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, și cu cântările, ca și cu buzele, toți sărutându-te, zicem către tine:

Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor;

Bucură-te, al văduvelor mare apărătorule;

Bucură-te, în felurite împrejurări al credin­cioșilor binefăcătorule;

Bucură-te, doc­tor fără de plată al bol­navilor;

Bucură-te, că tuturor toate, pentru Hristos, te faci;

Bucură-te, că pe toată lumea din nevoi o scapi;

Bucură-te, grabnic al celor în nevoi aju­tătorule;

Bucură-te, al întristărilor dulce mângâietorule;

Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor;

Bucură-te, curgere neîncetată a darurilor;

Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida;

Bucură-te, rugătorule și mijlocitorule al tuturor;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­ce­nice Gheorghe!

Condac 13

O, Mucenice Gheorghe, nume dulce și scump tuturor credincioșilor, această scurtă laudă, ce o aducem ție, cu blândețe primește-o, și de tot felul de întâmplări ferește pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori.

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Înger întru nevoință… și Condacul întâi: Multnevoitorule…

Icos 1

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai ară­tat, purtătorule de biruință al lui Hris­­tos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vite­jește pentru credință ca un nema­terialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;

Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;

Bucură-te, tânărule, veselule și prea­fru­mosule;

Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hris­tos preaalesule;

Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori;

Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;

Bucură-te, că întru nevoință în chipul soa­relui te-ai arătat;

Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai în­fă­țișat;

Bucură-te, adevărata lucrare a darului;

Bucură-te, curată nelucrare a firii;

Bucură-te, prin care credința s-a înălțat;

Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;

Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 1

Multnevoitorului al lui Hristos Ma­re­lui Mucenic Gheorghe, acum toți din su­flet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mu­cenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cân­tăm: Bucură-te, purtă­torule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe!

Sursa: doxologia.ro

