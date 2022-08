Deși nu au fost primii care au construit aparate de zbor experimentale, frații Wright au fost cei care au inventat mecanismele de control al zborului, care au făcut posibil primul zbor autopropulsat.

De atunci și până în zilele noastre, în toată lumea au fost construite muzee dedicate aviației, care găzduiesc milioane de dovezi ale marilor realizări ce aparțin piloților, inginerilor și inventatorilor din acest vast și interesant domeniu.

Sectorul aviatic a cunoscut de-a lungul timpului numeroase şi importante progrese, iar muzeele aviatice din diverse colţuri ale globului sunt locuri de unde putem afla transformările, realizările, precum şi cele mai recente tehnologii din acest domeniu. În continuare îți prezentăm o listă cu cele mai apreciate muzee de aviație ale lumii.

Muzeul Național al Aerului și Spațiului din Washington (SUA)

Cele peste 60.000 de exponate și arhiva de peste 1,75 milioane de fotografii și 14.000 de filme fac din muzeul „Smithsonian” unul dintre cele mai atractive din lume: Anual este vizitat de peste opt milioane de turiști din întreaga lume. Unul dintre cele mai importante exponate este modulul de comandă Apollo 11-„Columbia”, care i-a adus acasă pe Buzz Aldrin, Neil Armstrong și Michael Collins după prima explorare pe Lună – este singura parte a navei spațiale care a revenit pe Pământ. De asemenea, aici pot fi admirate naveta spațială Discovery și bombardierul Boeing B-29 Superfortress „Enola Gay”, aeronava care a aruncat bomba atomică asupra orașului japonez Hiroshima în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Muzeul Aerului și Spațiului din Denver (Colorado, SUA)

Muzeul „Wings Over the Rockies” se întinde pe o suprafață de 182.000 de metri pătrați pe terenul fostei baze ce a aparținut forțelor aeriene Lowry. Printre sutele de exponate se numără „Spirit of America – Sonic Arrow”, mașina cu motor cu reacție cu care Steve Fossett a atins o viteză de aproape 1.090 km/h în anul 1996.

Muzeul Aviației din Charlotte (Carolina de Nord, SUA)

În ianuarie 2019 a avut loc „Miracolul de pe Hudson”. Este vorba despre episodul în care zborul US Airways 1549 a pierdut ambele motoare, iar pilotul a fost forțat să amerizeze pe râul Hudson, evitând astfel pierderi de vieți omenești. O bucată din fuzelajul avionului Airbus A320 se găsește la muzeul din Carolina de Nord.

Muzeul Aviației și Spațiului din Ottawa (Canada)

Muzeul aviației din Ottawa adăpostește peste 130 de aeronave, între care și avionul de interceptare CF-105 Arrow, desenat în 1953 și proiectat și construit de Avro Canada. Pe timpul verii, vizitatorii pot efectua zboruri scurte la bordul unui biplan Waco UPF-7 din 1939.

Muzeul aviației din Beijing (China)

O parte a muzeului este găzduită într-o peșteră, care a fost inițial parte a sistemului de buncăre subterane al bazei aeriene Shahe. Aici sunt expuse avioane de luptă chinezești, o replică a aparatului „Wright Flyer”, dar și avionul care i-a aparținut fostului dictator Mao Zedong. Experții spun că la Beijing există unele avioane extraordinare care nu se găsesc în alte muzee.

Muzeul aviației din Salzburg (Austria)

„Red Bull Hangar-7” este considerat unul dintre cele mai frumoase muzee de aviație din lume și este deținut de miliardarul Dietrich Mateschit, fondatorul gigantului Red Bull. Clădirea principală, realizată din 1.200 de tone de oțel și 380 de tone de sticlă, găzduiește flota de avioane de acrobații ale celebrei trupe „Flying Bull”. Tot aici se găsesc un aparat rar Cessna C337, un Boeing PT-17 – „Harley Davidson” al cerului, precum și colecții de mașini și motociclete.

Muzeul Forțelor Aeriene Centrale din Monino (Rusia)

Situat la circa 40 de kilometri de Moscova, muzeul este un adevărat altar al aviației din timpul Războiului Rece. Printre exponatele de aici se numără avioane rusești din anii 1960 și 1970, precum celebrele MIG-uri, bombardiere Tu-142 și Tu-22, dar și un avion supersonic de pasageri Tu-144. De asemenea, aici este expusă combinezonul purtat de ​​Francis Gary Powers când avionul său U-2 a fost doborât deasupra fostei URSS în timpul unei misiuni de recunoaștere.

Muzeul Aerului din Madrid (Spania)

Aeroportul „Cuatro Vientos” din afara Madridului, cel mai vechi din Spania, găzduiește Muzeul de Aeronautică și Astronautică, denumit popular „Museo del Aire”. Șase galerii și o zonă în aer liber expun aproape 200 de avioane care spun povestea istoriei aviației acestei țări, de la „Vilanova Acedo” construit în 1910 până la avioanele de luptă moderne ale forțelor aeriene spaniole.

Muzeul Aviației din Cracovia (Polonia)

Construit pe locul unuia dintre cele mai vechi aeroporturi militare din Europa „Rakowice-Czyżny”, muzeul găzduiește o serie de aeronave din perioada comunistă. De asemenea, aici există o colecție impresionantă de aeronave nerestaurate, care datează dinainte de Primul Război Mondial și care au fost descoperite în Polonia la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Baza a servit drept școală de piloți în timpul războiului polono-sovietic din 1920.

Muzeul Spațiului Aerian din Bristol (Marea Britanie)

„Aerospace Bristol” este unul dintre cele mai noi muzee ale aviației, fiind inaugurat abia în octombrie 2017. În schimb, aerodromul Filton unde a fost construit are o istorie care se întinde până în anul 1910, atunci când a fost înființată pe acest loc compania British and Colonial Airplane. Există multe tipuri de aeronave dezvoltate și fabricate aici, între care Bristol Fighters, Bristol Blenheim, Beaufort, Beaufighter și Brigand. De asemenea, aici este găzduit „Alpha Foxtrot”, ultimul avion Concorde, care aparținut companiei British Airways.

Muzeul Aerului și Spațiului de la Le Bourget (Franța)

Situat în apropiere de Paris, muzeul se întinde pe 1,6 milioane de metri pătrați și găzduiește 19.595 de exponate. Unele dintre acestea datează din secolul al XVI-lea. Unul dintre cele mai importante exponate este „L’Oiseau Blanc”, avionul folosit de Charles Nungesser și François Coli în tentativa de a efectua prima traversare transatlantică de la Paris la New York, în 1927. Muzeul francez este singurul din lume unde pot fi văzute două avioane Concorde unul lângă celălalt.

