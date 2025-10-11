Imunitatea începe în intestine, nu într-un supliment

Dr. Jenna Macciochi, imunolog și autoare de bestselleruri, explică:

„Aproximativ 70% din apărarea imunitară a organismului se găsește în intestine – iar menținerea lor puternică depinde de un echilibru de nutrienți, nu de o singură soluție miraculoasă.”

Ea subliniază că vitaminele C, D și A, dar și mineralele precum zincul, fierul, magneziul și seleniul, joacă roluri esențiale în protecția organismului.

„Niciun nutrient nu funcționează izolat – contează echilibrul dintre ele, iar acesta vine dintr-o dietă sănătoasă și variată.”

1. Vitamina C – scurtează durata răcelilor

Deși vitamina C nu previne în mod direct răceala, poate reduce durata și severitatea simptomelor.

„Aportul constant de vitamina C poate reduce ușor durata și severitatea simptomelor, dacă le depistați”, spune Dr. Macciochi.

Nutriționistul Dr. Carrie Ruxton adaugă: „Un pahar mic de suc de portocale 100% oferă peste 80% din doza zilnică recomandată.”

Pentru o funcție imunitară optimă, specialiștii recomandă cel puțin 200 mg de vitamina C pe zi.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Surse bune pentru vitamina C sunt kiwi, ardeii roșii, fructele de pădure, grepfrutul și legumele verzi.

2. Iaurtul și alimentele fermentate, sprijin pentru intestin

Dr. Macciochi amintește că intestinul este centrul imunității, iar alimentele fermentate pot susține echilibrul bacteriilor benefice.

„Un pahar de iaurt sau puțină mâncare fermentată în fiecare zi pot ajuta la menținerea unui microbiom intestinal echilibrat, care este fundamentul unui sistem imunitar rezistent.”

Alimente precum iaurtul, chefirul, brânza maturată sau kimchi-ul pot reduce inflamația și susțin refacerea mai rapidă după răceli.

Un studiu realizat la Universitatea Stanford a arătat că persoanele care au introdus alimente fermentate timp de zece săptămâni au avut o varietate mai mare de bacterii benefice și un nivel mai scăzut de inflamație.

3. Peștele gras, sursă naturală de vitamina D

Peștele gras, precum somonul, macroul și sardinele, este esențial pentru menținerea nivelului de vitamina D, numită și „vitamina soarelui”.

„Vitamina D stimulează apărarea sistemului imunitar prin stimularea proteinelor antibacteriene și direcționarea acțiunilor sistemului imunitar – celulele T.”, explică Dr. Ruxton.

Chiar și persoanele care petrec mult timp în aer liber pot avea deficit în sezonul rece.

Dr. Macciochi completează: „Persoanele care au deficit sunt mai predispuse la infecții și au nevoie de mai mult timp pentru a se recupera.”

4. Stridiile și fructele de mare, pline de zinc

Zincul este un mineral-cheie pentru apărarea naturală a organismului.

„Studiile arată că un plus de zinc poate ajuta la prevenirea simptomelor de răceală, așa că luați un supliment de zinc sau multiminerale timp de câteva săptămâni.”, recomandă Dr. Ruxton.

Doar 100 g de stridii crude oferă 16,6 mg de zinc, aproape întreaga doză zilnică necesară.

Zincul contribuie la producerea celulelor imunitare și la reducerea inflamației.

Alte surse bune de zinc sunt: carnea de pasăre, carnea roșie slabă, ouăle, leguminoasele și semințele.

5. Carnea roșie slabă, sprijin pentru energie și imunitate

Carnea roșie slabă, deseori evitată, este de fapt o sursă excelentă de fier, zinc și proteine.

„Este un mit complet că carnea roșie slabă este un aliment nesănătos – de fapt, este bogată în proteine, vitamine B, fier și zinc – toate acestea contribuind la susținerea sistemului imunitar.”, afirmă Dr. Ruxton.

Fierul este esențial pentru producerea globulelor roșii și pentru transportul oxigenului în organism, iar deficiențele pot duce la oboseală și imunitate scăzută.

Recomandări Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei. Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

„Un sistem imunitar puternic depinde la fel de mult de stilul de viață, pe cât de dietă.”, atrage atenția dr. Macciochi.

Somnul, mișcarea, reducerea stresului și evitarea excesului de alcool sunt la fel de importante ca alimentația.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE