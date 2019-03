Culori numa’ una și una, în pachete 1+1 gratuit! (PUBLICITATE)

În luna martie, LONCOLOR iti aduce vestea primăverii, cu pachete speciale și culori alese, numa UNA plus UNA, pentru a oferi mai multă culoare părului tău.

Pachetele duo LONCOLOR se apropie mai mult de preferintele tale si de nevoile specifice ale parului tau:

pachetul duo LONCOLOR Natura – o colorare intensa în nuanțe inspirate din natura;

pachetul duo LONCOLOR Expert AOEtech – formula avansata, cu amoniac incapsulat, pentru o colorare a parului, fără iritații și miros neplacut;

cu o nouă tehnică de preparare si un complex de 6 uleiuri naturale, colorare fără amoniac, cu pachetul duo LONCOLOR Expert OIL Fusion.

In luna martie, caută in magazine pachetele promoționale LONCOLOR 1+1 și dăruiește-i părului tău mai multă culoare, cu un plus de strălucire și de vigoare!

Cu LONCOLOR, primavara-i numa una. Plus una.

Oferta disponibilă în magazine în limita stocului disponibil.

Vopseaua permanentă cu amoniac pentru păr LONCOLOR Natura oferă o culoare strălucitoare, rezistentă și plină de viață, cu aspect natural. Prin formula sa unică – îmbogățită cu ulei de măsline, ulei de floarea-soarelui și fosfolipide – vopseaua LONCOLOR Natura este ușor de aplicat și nu curge de pe păr, pentru o colorare confortabilă și un rezultat remarcabil. Disponibilă în 20 de nuanțe strălucitoare și pline de viață pentru o colorare durabilă cu aspect natural.

Vopseau permanentă cu amoniac pentru păr LONCOLOR Expert AOE-TechTM cu tehnologia revoluționară AOE-TechTM (Ammonia Odor Encapsulation) oferă avantajele colorării permanente cu amoniac la performanțe maxime, în condițiile reducerii semnificative a mirosului înțepător, specific amoniacului. AOE-TechTM încapsulează molecula de amoniac în vopseaua cremă, pentru o aplicare agreabilă a acesteia și un rezultat exceptional, chiar la tine acasă. O experiență unică de colorare intense în 17 nuanțe strălucitoare.

Vopseaua permanentă pentru păr – fără amoniac – LONCOLOR EXPERT Oil Fusion, îţi oferă o formulă cu ingrediente naturale: unt de shea, fosfolipide şi ulei de floarea soarelui. Setul de colorare conţine în plus un mix de 4 uleiuri naturale, a cărui folosire îţi este la îndemână, după preferinţă şi nevoi.

Noua tehnică de preparare, prin adăugarea mixului de uleiuri naturale la prepararea amestecului colorant, asigură maxima eficienţă a acestuia, pe toată durata colorării. Astfel, părul tău capătă o strălucire radiantă, un aspect sănătos şi o ţinută impecabilă. O nouă tehnică de preparare, adaptabilă nevoilor tale, pentru un rezultat excepţional al colorării disponibilă in 14 nuanțe de strălucire radiant.

Gama LONCOLOR Expert OIL Fusion este disponibilă în 14 nuanțe pline de reflexe strălucitoare.