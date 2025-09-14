Ce este depresia post-vacanță?

„Depresia post-vacanță” (numită și sindromul post-concediu sau post-vacation blues în engleză) descrie starea de dispoziție scăzută și anxietate pe care multe persoane o resimt la întoarcerea din vacanță. Aceste simptome apar imediat după revenirea la rutina zilnică și, de regulă, persistă doar câteva zile sau până la circa două săptămâni, pe măsură ce persoana se readaptează la viața obișnuită.

Nu este o boală recunoscută clinic, ci mai degrabă o tulburare de adaptare temporară definită ca formă de tristețe și stres tranzitoriu, diferită de depresia clinică severă.

Mai multe sondaje observă că o bună parte a adulților trec printr-o astfel de perioadă de scădere a tonusului după concediu. De exemplu, un sondaj britanic pe 1.000 de angajați a constatat că 57% dintre salariați se simt deprimați, fără chef sau demotivați la întoarcerea la serviciu după o vacanță. Un alt sondaj realizat în rândul angajaților din SUA sugerează cifre și mai mari: aproximativ 64% dintre angajați au spus că se simt afectați de depresia post-concediu.

De ce resimțim depresia post-vacanță?

Specialiștii indică mai multe cauze și mecanisme care explică apariția problemelor de reintegrare la muncă după concediu:

  • Tranziția bruscă de la relaxare la rutină – Este normal să resimți anxietate și stres când treci rapid de la starea de relaxare totală la lista de task-uri și emailuri acumulate.
  • Oboseala fizică și privarea de somn în vacanță – Dorința de a profita la maximum de concediu îi face pe mulți să își planifice itinerarii încărcate, să se culce târziu și să se trezească devreme pentru a „prinde” cât mai multe activități sau obiective turistice.
  • Lipsa de deconectare reală de la muncă în concediu – Ideal, concediul ar trebui să fie o perioadă de „detox digital” de la problemele de serviciu. În realitate însă, mulți angajați rămân conectați la e-mail și sarcini chiar și în vacanță, astfel că reîntoarcerea la muncă este presărată cu noi frustrări.
  • Alte aspecte precum decalajul de fus orar („jet lag” în engleză), trăsături personale, probleme în prealabil la locul de muncă etc.

Ce spun specialiștii: efectele pozitive ale vacanțelor asupra sănătății mintale

Deși până acum s-a crezut că vacanțele au doar un impact de scurtă durată asupra sănătății mintale, cercetări de ultimă oră confirmă că efectele pozitive asupra sănătății mintale, satisfacției profesionale și energiei psihice a angajaților sunt resimțite chiar și la 6-7 săptămâni de la întoarcere.

În sinteză, studiile ne arată că vacanțele nu sunt o soluție miraculoasă pe termen lung împotriva stresului, dar nici nu trebuie minimalizate: efectele lor benefice pot fi substanțiale, dar tranzitorii. Majoritatea oamenilor trec printr-un “roller-coaster” emoțional: fericire anticipatorie înainte de plecare, maxim de relaxare în timpul vacanței, apoi o mică prăbușire la revenire și ulterior o întoarcere la nivelul obișnuit de satisfacție.

Cum „ne îndulcim” revenirea din vacanță la locul de muncă

Prima săptămână după concediu este, pentru mulți angajați, cea mai. Experții în resurse umane și psihologie organizațională recomandă o serie de măsuri pentru angajați pentru a facilita o tranziție mai lină înapoi la ritmul de lucru:

  • Planifică o revenire treptată: Dacă este posibil, nu te întoarce din vacanță direct în prima zi de muncă. Ideal ar fi să îți acorzi o zi-două tampon între întoarcerea acasă și reluarea serviciului.
  • Păstrează din spiritul vacanței: Faptul că concediul s-a terminat nu înseamnă că plăcerile mărunte trebuie să ia sfârșit. Pentru a preveni sentimentul de gol și monotonia, planifică-ți activități plăcute în perioada imediat următoare întoarcerii.
  • Revenirea la un stil de viață sănătos: Oricât de tentant ar fi să prelungești viața tipică de concediu, întoarce-te la activitățile de dinainte cum ar fi sportul, mâncatul sănătos sau ieșitul în natură. Dacă nu le practicai înainte, este un bun prilej să începi.
  • Abordarea problemelor de la muncă: Dacă ai realizat în vacanță că ceea ce te așteaptă la job îți provoacă o neplăcere considerabilă, folosește asta în mod constructiv. Vezi exact ce și unde poți îmbunătăți, fie că este vorba de tine sau de job în sine.

În concluzie, “depresia post-vacanță” este un fenomen real, deși nu patologic, experimentat de foarte mulți adulți după concedii. Studiile confirmă că reintegrarea la muncă vine adesea cu un mic recul al stării de bine, însă asta este temporar și depășit într-o săptămână-două de la revenire.

