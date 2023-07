Care este diferența dintre PAL și MDF

Este recomandat să apelezi la o firmă specializată în producția de mobilier, care te va ajuta să iei cele mai bune decizii în procesul de amenajări interioare. În general, mobila făcută la comandă cu design modern este realizată din PAL sau MDF, două dintre cele mai populare și mai utilizate materiale.

În contextul în care lemnul masiv nu mai reprezintă demult principala opțiune va trebui să pui în balanță toate avantajele și dezavantajele în alegerea celui mai potrivit material pentru nevoile și preferințele tale și ale familiei tale. Și asta, cu atât mai mult cu cât, cel puțin la prima vedere, cele două materiale care sunt folosite cu precădere în prezent la fabricarea mobilei, și anume PAL-ul și MDF-ul, arată la fel. De aceea, în cele ce urmează vom explora împreună ce înseamnă fiecare dintre cele două materiale, la ce sunt folosite și care sunt diferențele dintre acestea.

Ce este PAL

PAL este prescurtarea de la „plăci aglomerate din lemn” și a fost folosit pentru prima dată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pe vremea când, în lipsa lemnului, erau folosite resturi care erau lipite cu un adeziv.

Plăcile din PAL se obțin prin presare la temperaturi ridicate a resturilor tocate din lemn cu ajutorul unuia sau al mai multor adezivi. Acest material este format din straturi de așchii lemnoase de mici dimensiuni, care sunt amestecate cu rășină și care ulterior se finisează cu melamină, hârtie impregnată, furnir sau cu diverse lacuri speciale pentru a obține modelul sau culoarea finisajului dorit, aflăm de pe site-ul BricoDepot.ro.

În cazul PAL-ului vorbim despre particule mai puțin dense decât în cazul MDF-ului. De aceea, este mai puțin rezistent, motiv pentru care specialiștii recomandă folosirea lui doar pentru mobilierul de interior. Sub acțiunea apei, a razelor de soare ori a altor factori externi, PAL-ul începe să se degradeze.

Care este cel mai folosit PAL

Procesul de producție al PAL-ului este similar cu cel al MDF-ului. Cu toate acestea, fabricarea plăcilor de PAL presupune parcurgerea mai multor pași decât în cazul celuilalt material. De asemenea, pentru producția PAL-ului se folosește o presă la rece și nu la cald, așa cum se întâmplă în cazul producției de MDF.

Utilajele trebuie să sorteze așchiile lemnoase de dimensiuni diferite pentru a se asigura că sunt distribuite uniform. În plus, se folosesc diverși adezivi în funcție de proprietățile care se doresc pentru produsul final. Unele tipuri de PAL pot fi tratate pentru a rezista la acțiunea apei, a focului ori a insectelor.

Cel mai des folosit la fabricarea mobilierului este PAL-ul melaminat, în timp ce PAL-ul furniruit oferă un aspect natural de lemn masiv. În locul melaminei se poate folosi un alt tip de decor. Pentru asta se lipește un strat foarte subțire de lemn, care poartă denumirea de furnir estetic.

De obicei, PAL-ul se fabrică la dimensiunile standard de 2.800 x 2.070 mm, în timp ce grosimea poate varia. Trebuie să știi că există plăci cu o grosime de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 28 mm și 32 mm. În pofida multitudinii de dimensiuni, cel mai adesea sunt folosite plăcile cu grosimea de 18 mm. Dacă dorești plăci de PAL de orice altă dimensiune decât cea standard va trebui să comanzi cel puțin 30 de plăci, cât conține un palet.

Avantajele și dezavantajele PAL-ului

Pentru a te putea decide dacă vei opta pentru PAL trebuie să cunoști foarte bine beneficiile și minusurile acestui material, mai scrie sursa citată. Astfel, trebuie să știi că mobila realizată din PAL are un cost scăzut comparativ cu celelalte materiale. De asemenea, este disponibil într-o gamă variată de culori și de texturi, în timp ce procesul de prelucrare este relativ ușor. În același timp, greutatea sa este mai redusă, ceea ce îl face mai ușor de prelucrat, iar timpul de execuție este mai redus.

Așa cum spuneam, sunt oferite două tipuri de fronturi, și anume PAL melaminat și PAL furniruit, ceea ce îl face potrivit atât pentru placări ale pereților, cât și pentru mobilier de tip dressing, pentru living, dormitor și bucătărie.

Bineînțeles, PAL-ul prezintă și două dezavantaje, și anume are o sensibilitate destul de ridicată la umiditate, iar durata de viață este mai scurtă comparativ cu cea a MDF-ului.

Ce este MDF

Abrevierea MDF provine de la „medium density fiberboard (n.n. – fibră de densitate medie). Plăcile realizate din acest material au fost descoperite din întâmplare în 1925, când un anume William Mason dorea să obțină un panou izolator realizat din resturi de lemn, a pus o placă la presat și pur și simplu a uitat de ea la mașina de presat.

Există patru tipuri de finisaje din MDF. Este vorba despre MDF melaminat, MDF înfoliat, MDF lăcuit și vopsit și MDF furniruit cu furnir din lemn. Acesta se poate băițui și lăcui. Procesul prin care este realizat este asemănător cu cel prin care este obținut PAL-ul. Diferența constă în faptul că lemnul folosit este mărunțit mult mai fin înainte de a fi presat, are o densitate mult mai mare decât PAL-ul și, nu în ultimul rând, este un material mai dur și mai greu.

În același timp, MDF are și o suprafață mult mai fină decât în cazul PAL-ului, ceea ce îl face ușor de prelucrat pe suprafață. Facem precizarea că marginile fronturilor pot fi rotunjite, ceea ce înseamnă că nu se mai impune aplicarea cantului. Drept urmare, absența acestuia va conferi un MDF-ului un aspect mai elegant. Totodată, suprafața fină și dură permite decuparea în relief a diferitelor modele pe fronturi, care poartă denumirea de tehnică de frezări.

Cu ajutorul frezărilor se poate imita stilul clasic al mobilierului realizat din lemn masiv. În privința finisajelor, MDF-ul poate fi vopsit în orice culoare, în variantă mată, lucioasă sau semi-lucioasă.

De câte grosimi sunt plăcile din MDF

În funcție de aplicațiile sale, plăcile din MDF pot fi de mai multe tipuri. Primul dintre acestea este MDF-ul vopsit. Înainte de vopsire, suprafața este șlefuită, iar după ce devine fină, este aplicat un strat de grund, după care un email colorat. Ca urmare a acestui tratament, MDF-ul rezistă mai bine la temperaturi ridicate și la umiditate. Apoi există MDF furniruit, care se obține prin aplicarea unei plăci de lemn subțire, iar după lipirea cu un adeziv placa se lăcuiește, având un aspect mai elegant. De asemenea, mai există și MDF înfoliat, care este, în esență, o placă standard peste care se aplică o folie de PVC. Aceasta are diferite grosimi și poate fi finisată în diverse culori, mate sau lucioase. Există unele plăci care imită textura lemnului masiv. În sfârșit, este și placa de MDF melaminată, care este acoperită cu un strat de melamină, iar apoi cu unul decor. Acest tip poate imita esența de cireș, nuc, fag, brad sau de stejar.

Pe piața din România plăcile din MDF au mai multe grosimi, și anume 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm și 38 mm. Dimensiunile standard pentru o placă de MDF are dimensiuni standard identice cu cele ale unei plăci de PAL, adică 2.800 x 2.070 x 18 mm. Pentru un plus de eleganță, după frezare, plăcile de MDF se înfoliază și se vopsesc.

Ce avantaje și dezavantaje prezintă MDF-ul

La fel ca plăcile din PAL, și cele din MDF au o serie de avantaje și de dezavantaje de care este recomandat să ții cont atunci când alegi materialul pentru mobilierul tău. Înainte de toate, MDF-ul are o duritate mare, similară cu cea a lemnului masiv, în timp ce prelucrarea sa este mai ușoara decât în cazul PAL-ului. În plus, prin procesul de frezare se pot obține forme deosebite.

Mergând mai departe, MDF-ul are o rezistență mare la umiditate și o durată de viață mai mare decât PAL-ul, iar MDF-ul vopsit are o rezistență foarte mare la încovoiere și la înșurubare. În plus, valorile de umflare în contact prelungit cu apa sunt mult mai bune comparativ cu cele ale altor materiale lemnoase.

Nu în ultimul rând, MDF-ul vopsit este ideal pentru mobilierul de baie și de bucătărie unde are o rezistență deosebită. Este important de știut că, prin combinarea celor două materiale, se pot obține rezultate excelente: carcasa și compartimentarea din PAL, iar fronturile din MDF vopsit sau furniruit. De asemenea, MDF-ul se poate revopsi în cazul în care suprafața s-a zgâriat sau s-a deteriorat.

Foto:123rf.com

