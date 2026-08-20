Horoscop Berbec – 21 august 2026:

E nevoie de multă răbdare, de toate rezervele tale de diplomație și de concesii reale pentru a salva parteneriatele de orice fel.

Horoscop Taur – 21 august 2026:

Pot să apară tensiuni majore în mediul de la serviciu și acasă. Motivele sunt multe și vechi și nici nu contează. E important ce poți face ca să temperezi conflictele.

Horoscop Gemeni – 21 august 2026:

Este o zi dificilă în relațiile cu cei dragi. E nevoie de cel puțin o minte limpede și o inimă curată pentru ca situația să nu ducă la complicații majore.

Horoscop Rac – 21 august 2026:

Duci pe umeri o povară grea și poate de aceea nu mai ai resurse ca să hrănești armonia din familie. Chiar dacă e greu, este bine să explici situația celor apropiați.

Horoscop Leu – 21 august 2026:

S-ar putea să te confunzi cu diverse neplăceri în timpul unor deplasări, discuții. Oamenii sunt mai aspri astăzi și poate mai reci decât ți-ar plăcea ție.

Horoscop Fecioară – 21 august 2026:

Sigur că nu-ți sunt pe plac limitările, dar dacă ai un scop clar, vei găsi și motivația de care ai nevoie.

Horoscop Balanță – 21 august 2026:

Este posibil ca anumite situații să se complice din nimic, în special în relația de cuplu. De fapt, tensiunile acumulate ies la lumină pentru a fi lămurite.

Horoscop Scorpion – 21 august 2026:

Responsabilitățile de la serviciu ți se par prea grele astăzi și s-ar putea să le refuzi sau să le faci pe toate, dar în ritmul tău. Poate ai nevoie de o pauză.

Horoscop Săgetător – 21 august 2026:

Astăzi este bine să fii tu cel care oferă, chiar dacă nu primești nimic în schimb sau reacțiile vor fi foarte diferite de ce te așteptai.

Horoscop Capricorn – 21 august 2026:

Ai destule pe cap acasă, mai sunt și probleme nerezolvate din trecut. Solicitările profesionale suplimentare vin într-un moment delicat pentru tine.

Horoscop Vărsător – 21 august 2026:

S-ar putea să te trezești cu reacții dure din partea unor persoane din anturajul apropiat care vor spune tot ce s-au ferit să-ți spună până acum.

Horoscop Pești – 21 august 2026:

Este bine să privești partea bună din orice situație sau persoană. Obrazul subțire cu cheltuială se ține.

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