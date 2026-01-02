Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, sectorul relațiilor parteneriale va fi pus la încercare de Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie, al cărei impact va fi sporit de opozițiile pe care Soarele, Marte și Venus le vor face planetei Jupiter.

În continuarea acestei secvențe, între 6 și 10 ianuarie, această triplă conjuncție va înainta cu câte un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° 20° Capricorn) și, pe 10 ianuarie, va face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, la 20° Rac, angajând direct și fără menajamente, casa I a personalității celor despre care vorbim.

Este un moment de încercare care va scoate la suprafață limite, nereguli sau blocaje ori chestiuni ce țin de specificul casei a VII-a a parteneriatului care nu este obligatoriu să se refere la contracte și alianțe sau la despărțiri, la ieșirea dintr-o afacere, la părăsirea unei activități de grup, un divorț sau un proces; nativii trebuie să analizeze cu calm situația lor pentru că, până pe 12 martie, când Jupiter va reveni la mersul direct și le va fi de un real ajutor, tot nu e indicat să treacă la acțiune.

Pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua secvențele de viață de familie sau deciziile importante care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025 a căror evoluție nu s-a încheiat încă. Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, context astral mai puțin elocvent pentru chestiunile importante financiare sau patrimoniale.

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, cele două case ale comunicării și hotărârilor referitoare la progresul profesional, condiționat de învățarea și obținerea de competențe atestate oficial, vor funcționa coerent și fără piedici. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, Capricornii vor dori să mențină echilibrul dar, în activitatea profesională, se vor feri, dacă au funcții de decizie, să ia hotărâri care pot stârni revolte și contestări.

