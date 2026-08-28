Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, nativii vor fi „cu picioarele pe pământ” în cazul unor discuții pe marginea unui proiect comun, a unui contract, a unui litigiu; nu se vor pierde cu firea și vor acționa corect, așa că nu e cazul să-i lingușiți sau să-i „periați”.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, stridențe în evoluția unui demers ce urmărește recuperarea unor bani sau bunuri ori intrarea în posesia dreptului de folosință al unui patrimoniu în urma unui proces, expertiză, litigiu sau negociere.

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, teoretic, casa a IX-a nu aduce evenimente, dar, în cazul unor persoane mature, s-ar putea ca funcția de profesor sau de ghid ori de îndrumător profesional al lui Kiron să trimită semnale subtile, semn că trebuie să procedeze la o revizuire. În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care le va spori starea de neîncredere sau de izolare față de unii prieteni; în paralel, s-ar putea dezvolta antipatii și retrageri strategice din relație. Marte va mai face o conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care îi va îndruma pe nativi să ia decizii adecvate scopurilor lor.

Tot în această perioadă, planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care, pe lângă popularitate și cadouri, le mai poate înlesni nativilor favoruri din partea partenerilor, în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența în mitologiile antice, sugerează un câștig neașteptat sau o victorie într-un demers revendicativ, în general, salarial.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, mic moment agreabil în plan profesional sau în relația cu publicul; nativii se vor simți flatați sau, dacă sunt tineri, vor fi chiar încântați. Logică și pragmatism, măsură și cumpătare întreaga săptămână.

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