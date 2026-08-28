Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, secvență agreabilă, flatantă, pe care nativii o pot trăi în contextul unei realizări profesionale deosebite care va fi apreciată (laude, premii, comentarii favorabile, încrederea publicului).

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, relațiile de prietenie pot fi puse la încercare de o situație delicată, care fie le încurcă acestora un program comun, fie îi obligă să aibă o reacție care s-ar putea să nu fie pe aceeași direcție cu a celor apropiați Geamănului, care va înțelege că este vorba de o disensiune peste care nu poate trece prea ușor.

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, sănătatea va evolua în parametri normali. În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care le va induce un comportament generos sau curajos ce va impresiona asistența. Marte va face conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care îi va îndemna să țină cont de împrejurări și condiții generale în care se petrece o situație și să ia deciziile adecvate intereselor lor (materiale).

Tot în această perioadă, planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care poate înlesni o situație specială în plan afectiv venită din partea unor persoane de la care nativii nu se așteptau la asta, în timp ce conjuncția cu steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența în mitologiile antice, poate sugera sau chiar grăbi pașii nativului spre o împlinire sau spre condiții favorabile desfășurării unei activități de creație sau de interpretare.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, moment al destinderii, al expansiunii eului, dorință de a renunța la conveniențe și principii rigide și de a trăi, pentru câteva zile, simplu, sincer, degajat, relaxat. Interes, întreaga săptămână, pentru viața domestică și casnică.

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