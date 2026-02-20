Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, Scorpionii vor fi lesne de enervat, vor reacționa disproporționat, vor avea accente pătimașe în replici, nu vor fi ușor de convins nici chiar în ipostazele minore de viață; în plan organic, vor avea dureri de cap, tulburări de vedere din cauza unei proaste circulații cerebrale, insomnii.

Ar fi bine ca exercițiile de întreținere sau antrenamentele solicitante să fie reduse ca durată și intensitate. Nici la locul de muncă, peisajul astral nu va fi unul armonios.

Se conturează divergențe de opinii la tot pasul, atitudini refractare și încălcări ale unor norme de respect necesare oricărui dialog. Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, în plan strict partenerial, lucrurile par (relativ) stabile, dar în jurul datei de 27 februarie se conturează o relație profund dizarmonică între Marte, aflat în sectorul familiei și al casei, și Uranus, în sectorul posibilelor conflicte care au la bază nevoia întocmirii unor acte (sau a contestării lor!) referitoare la statutul unor bunuri patrimoniale (mai ales între soții care divorțează).

Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, informații evazive, incomplete sau fanteziste cu privire la regimul unor bunuri și diferite abordări financiare, fiscale.

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, context bun (dar nu extraordinar!) pentru cei care desfășoară activități de creație sau interpretative, cu precizarea că, din 27 februarie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 21 martie, va induce nesiguranță cu privire la soluțiile acceptate de către artiști: crize de creație, respingere a unei formule de prezentare în fața publicului; în acest demers astral, Mercur va fi sporit, în intensitatea cu care va acționa asupra Scorpionilor, de Jupiter, în tranzit prin sectorul conștiinței de sine și al celei profesionale.

