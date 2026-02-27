Cum a ajuns România să depășească Elveția și Franța la destinațiile de schi pentru 2026

Deși cei mai mulți dintre turiști aleg vacanțele de schi în plin sezon, există și un număr impresionant de călători care prefer excursiile la mijlocul sau la finalul sezonului. Destinațiile sunt mai puțin aglomerate și oferă turiștilor oportunitatea de a descoperi locuri noi, unele dintre ele poate mai puțin cunoscute.

România a fost desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă, conform unui studiu realizat de TouchNote și citat de revista BZI.

Cu un scor de 9,7/10, țara noastră depășește chiar și Elveția, cunoscută la nivel mondial pentru stațiunile sale montane. Munții Carpați, cu altitudinea medie de 975 metri, oferă peisaje alpine deosebite, cu păduri dense și văi neatinse de urbanizare.

Vatra Dornei este supranumită „Perla Bucovinei”, datorită peisajelor montane și aerului curat. Foto: Shutterstock

Locurile din România care bat stațiunile montane de schi din Franța, Elveția și Italia

Printre destinațiile românești de top se numără Miercurea Ciuc, care a obținut un scor de 83,11, fiind apreciată pentru vârful Munților Harghita ce domină orașul compact din Transilvania. Pârtia de schi Miklos se numără printre pârtiile de schi potrivite pentru copii din România, preferate de familii în special în sezonul vacanței din februarie.

Stațiunea Vatra Dornei este cunoscută pentru izvoarele minerale descoperite în secolul al XVIII-lea, care au transformat zona într-un loc celebru pentru tratamente balneare. Foto: Shutterstock

Vatra Dornei, supranumită „Perla Bucovinei”, este pe locul doi, cu un scor de 82,20. Acest oraș balnear istoric se remarcă prin peisaje montane unice, situat la intersecția a patru lanțuri carpatice.

„Datele arată că există locații cu adevărat subestimate. România și Bulgaria au reușit să se poziționeze înaintea unor clasice precum Italia sau Franța, demonstrând că peisajele est-europene merită mai multă atenție”, subliniază Craig Law, director de marketing TouchNote.

Iarna, stațiunea atrage turiști pentru schi pe pârtia Dealul Negru, una dintre cele mai lungi din țară. Foto: Shutterstock



Elveția și Bulgaria sunt țările care împart locul doi

Cu un scor de 9,4/10, Elveția rămâne un competitor puternic datorită destinațiilor sale de mare altitudine. Val Müstair, situat în valea Engadinului Inferior, este singurul loc care a primit un scor perfect de 100/100. Condițiile de zăpadă și teleschiurile care ajung la 2.700 metri sunt apreciate de schiori din întreaga lume.

Bulgaria, cu cea mai mare altitudine medie dintre toate țările analizate (1.490 metri), impresionează prin peisajele din Munții Balcani. Shipka și Chiflik sunt destinații de top, oferind panorame montane spectaculoase.

omânia a fost desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă. Foto: Shutterstock

Ce părere au turiștii despre Italia și Franța, două dintre destinațiile preferate din Europa

Italia și Franța se situează pe locul patru, fiecare cu un scor de 8,5/10. În Italia, destinațiile din Apenini, precum Ventasso (75,41), sunt preferate pentru cadrul autentic și liniștit. Tot Italia este și țara care domină topul stațiunilor de schi ieftine.

Lagonegro (55,72) aduce sporturile de iarnă în sudul țării, la o altitudine impresionantă de peste 1.600 metri. În Franța, cele mai pitorești destinații se află în sud. Le Caire (96,06) se evidențiază prin peisajul său provensal sălbatic, în timp ce Asco, situată în Corsica, oferă un cadru de schi unic, într-o izolare aproape completă.

Destinațiile de schi din SUA completează clasamentul

Statele Unite ocupă locul zece, cu un scor de 7,6/10. Biwabik, din nordul Minnesotei, și Mammoth Lakes, din California, se remarcă prin peisaje diverse: de la lacuri înghețate și păduri boreale, până la vârfuri vulcanice dramatice.

Experții de la TouchNote au analizat destinații din zece țări cu cele mai multe date despre pârtii de schi, inclusiv România, Elveția, Bulgaria, Italia și SUA.

Datele despre pârtii au fost colectate de la OpenSnowMap și OpenStreetMap, iar scorurile pitorești au fost determinate prin evaluarea imaginilor Google Street View folosind inteligența artificială. Rezultatele finale reflectă frumusețea naturală și autenticitatea fiecărei locații.

