Cantitate uriașă de vaccinuri

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, prezent astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, a catalogat achiziția de vaccinuri COVID drept o eroare administrativă gravă, subliniind caracterul disproporționat al comenzii.

„Pornim de la o gafă monumentală pe banii românilor, de la ceva ilogic total, de la o comandă ilogică, nu are nicio treabă cu realitatea”.

Acesta a subliniat că „fiecare român ar fi trebuit timp de 10 ani să se vaccineze de 10 ori” pentru a epuiza stocul. Fostul premier, a adăugat, în mod ironic, că o astfel de cantitate uriașă de vaccinuri ar fi fost justificată doar „dacă voiam să vaccinăm și Africa din banii noștri”.

Guvernul României, conștient că riscă să piardă procesul cu Pfizer

Deși România a încercat să conteste pretențiile Pfizer în instanță, Marcel Ciolacu a recunoscut că șansele de câștig au fost nule încă de la început, având în vedere contractele semnate. „Credeați că puteam câștiga vreun proces cu Pfizer? Vaccinurile erau la noi, în depozite. Dacă eu vă iau mașina, va trebui să vă plătesc. Vă lasă, mă dați în judecată ca să mai trag de timp, dar nu era evident?”, a explicat președintele Consiliului Județean Buzău.

Marcel Ciolacu a concluzionat că momentul plății a sosit pentru o comandă pe care românii „nu aveau cum să o folosească în timpul vieții”.

Alexandru Rogobete: „Dozele depășesc cu mult populația României”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat recent în cadrul conferinței că achizițiile au fost făcute fără o fundamentare medicală sau statistică.

„S-a dublat cantitatea de vaccin într-un mod care nu ținea cont nici de demografie și nici de rata de vaccinare”. Acesta a precizat că numărul dozelor contractate doar de la Pfizer depășește întreaga populație a țării, chiar și după calcularea tuturor dozelor de rapel necesare.

În opinia sa, cifrele au fost supraevaluate. Ministrul Sănătății a recunoscut că cele 600 de milioane de euro pe care le are de plătit România pentru vaccinurile COVID nu sunt în buget.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a avertizat asupra riscurilor unui eventual refuz al României de a executa decizia. „Un refuz de executare se poate traduce și în acumularea unor arierate, care pot să împovăreze debitorul, din perspectiva trecerii timpului. E foarte greu de speculat asupra succesului unei căi de atac, dar decizia va fi, bineînțeles, la nivel guvernamental”.

