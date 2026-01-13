1089 de urgențe de cod roșu și galben, în cea mai friguroasă zi din acest an

Alice Grasu, manager general la Serviciul de Ambulanță București- Ilfov (SABIF), prof. dr. Elisabeta Bădilă, medic cardiolog și director medical al Spitalului Clinic Colentina București, dr. Ilinca Coman, medic pediatru în cadrul UPU al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Maria Sklodowska Curie” și prof. dr. Ariadna Petronela Fildan, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța, au trecut în revistă principalele riscuri pe care le are expunerea la frig asupra sănătății și au oferit sfaturi pentru a trece cu bine de această perioadă critică.

,,În ultimele 27 de ore am avut 1821 de solicitări, dintre care 1089 au fost urgențe de cod roșu, cazuri foarte grave și urgențe de cod galben. Din toate cazurile, 95 au fost traumatisme prin cădere, suspiciuni de entorse, luxații, fracturi ale membrelor superioare sau inferioare, traumatisme ale capului și feței. Am avut și 9 cazuri de hipotermie, persoane defavorizate aflate în locuri publice, două dintre ele prezentând degerături. Inițial acestea nu au dorit să meargă la spital, după aceea au fost convinse să meargă la spital și ulterior la adăposturi. Am avut și 91 de persoane cu probleme respiratorii: de la febră până la dispnee severe”, a declarat Alice Grasu, mamangerul general SABIF.

,,În principiu, urgențele majore au fost preluate mai repede, în funcție de gravitatea cazului”, a mărturisit Alice Grasu care îi sfătuiește pe românii cu boli cronice, vulnerabili la frig să nu iasă afară din casă din zilele geroase.

,,Foarte mare atenție în cazul persoanelor cu afecțiuni respiratorii, cu afecțiuni osteoarticulare, cu afecțiuni cardiace și cardiovasculare. Acestea ar trebui să evite deplasările, să iasă doar atunci când situația chiar o impune. În rest, să limiteze deplasările, să stea în incinte confortabile, călduroase, să se hidrateze corespunzător și să-și ia medicația. Dacă totuși sunt obligate să plece de acasă, să-și ia medicația la ele, să aibă o sticlă sau un termos cu ceai cald astfel încât să se poată hidrata periodic, să se îmbrace corespunzător cu haine călduroase dispuse în mai multe straturi, ultimul strat impermeabil. Atenție foarte mare la protejarea extremităților! Să poarte căciulă, fular în jurul gâtului și a feței, mănuși și ciorapi călduroși de lână, iar dacă se poate să aibă încălțăminte cu talpa antiderapantă impermeabilă, încălțăminte care să fie fixă pe picior”, a spus dr. Alice Grasu.

Amputații ale membrelor din cauza degerăturilor

Expunerea prelungită la temperaturi joase poate duce la apariția degerăturilor, leziuni la nivelul pielii, în special la extremități: mâini, picioare, care pot duce inclusiv la pierderea degetelor. ,,Depinde de gradul de degerătură, dar există și riscul de amputație. Medicul chirurg plastician are ultimul cuvânt în astfel de situații”, a precizat managerul general SABIF.

Cum recunoști degerăturile ?

Semnele precoce pe care le poți identifica în cazul degerăturilor sunt: senzația de frig, senzație de amorțeală, senzație de somn și, în cazurile foarte severe de hipotermie, starea de confuzie până la inconștiență. În astfel de situații ,,nu băgați în apă caldă mâinile cu hipotermie și cu semne de degeratură. Indicat ar fi ca persoanele cu astfel de probleme să fie transportate într-un loc călduros și să solicite serviciul de urgență”, a atras atenția managerul SABIF.

În opinia medicului Alice Grasu, frigul de afară devine o ,,urgență medicală” atunci când omul care iese în frig stă mai multă vreme expus la temperaturi scăzute și nu este îmbrăcat corespunzător. ,,Dacă este o persoană cu probleme de sănătate preexistente la care, sigur, frigul este un factor precipitant, atunci poate deveni o urgență”, a explicat medicul.

Efortul de dezăpezire poate dăuna cardiacilor!

Scăderea temperaturilor poate pune în pericol starea de sănătate a pacienților cu probleme cardiovasculare. ,,În primul rând, pacienții pot să facă angină, ca expresie a bolii cardiace ischemice, adică a cardiopatiei ischemice cronice cum e cunoscută. Expunerea la temperaturi negative mai mari decât am fost obișnuiti în ultimii ani, poate să reprezinte un factor declanșator al crizelor de angină. Din punct de vedere al pacienților cu hipertensiune arterială, frigul este declanșator al vazo-constricției, deci al constricției arterelor, care duce la creșterea valorilor tensiunii arteriale și în ultima perioadă am primit destul de multe telefoane de la pacienți care mi-au semnalat că le-a crescut valoarea tensiunii arteriale. Mare grijă trebuie să aibă pacienții cu insuficiență cardiacă, care poate, stând mai mult în casă, sunt mai tentați să mănânce alimente conservate, cum sunt murăturile sau alte alimente care implică conservare cu sare. Poate ajung să ia medicație care reține apă, cum sunt antiinflamatoarele nesteroidiene, pentru că uneori expunerea la frig poate să se însoțească și de exacerbarea unor dureri artrozice, deci trebuie să fie prudenți. Nu putem să spunem că frigul poate declanșa o boală ca atare, dar poate exacerba anumite condiții cardiace care sunt mai frecvente și care nu pot fi controlate, din păcate. Temperaturile de afară nu le putem controla, dar expunerea la frig depinde de noi”, a precizat prof.dr. Elisabeta Bădilă, medic cardiolog la Spitalul Colentina.

Cardiacii trebuie să-și limiteze cât mai mult deplasările și să nu facă efort în aer liber, este sfatul medicului.

,,Chiar și cei care sunt obișnuiți să alerge sau să desfășoare alte activități fizice, regulate, zilnice, în aer liber sunt sfătuiți să nu facă în aceste perioade cu temperaturi extreme jogging-ul de rutină sau alte activități care impun un efort fizic foarte mare. Efortul de dezăpezire este considerat unul dintre eforturile foarte mari. Așa că e bine ca nici dezăpezirea să nu o facă cei care au probleme cardiovasculare”, avertizează prof. dr. Bădilă.

În ceea ce privește riscul de-a face infarct miocardic din cauza frigului, reputatul cardiolog susține că ,,există acest factor precipitant, pentru cei care au boală coronariană, cardiopatie ischemică cum se numea în trecut. Uneori poate reprezenta un factor precipitant, dar nu per se. O persoană care nu are probleme cardiovasculare, nu putem să ne gândim că poate face infarct din cauza frigului, ca atare.”

Deși Spitalul Colentina nu este un spital de urgență, numărul pacienților cardiovasculari cu probleme a crescut în ultimele zile.

,,Avem mai multe prezentări și solicitări legate de creșterea valorilor tensionale și de decompensarea insuficiențelor cardiace cunoscute, care erau stabile înainte. Sunt foarte mulți pacienți care în ultima vreme au solicitat prezentarea la spital din cauza apariției acestor variații tensionale destul de mari”, a avertizat prof.dr. Elisabeta Bădilă.

Una dintre greșelile pe care le fac românii cu privire la expunerea la frig o reprezintă consumul de alcool ca remediu. ,,Alcoolul nu trebuie folosit ca metodă de încălzire în această perioadă. Nu încurajăm pe nimeni să consume alcool sau să consume alcool ca să se încălzească, ci dimpotrivă alcoolul ar trebui evitat”, a spus cardiologul.

Recomandările medicului cardiolog pentru românii cu probleme cardiace sunt să limiteze deplasările în afara casei în această perioadă, să nu ia medicație antiinflamatoare nesteroidiană, pentru că aceasta poate decompensa foarte ușor hipertensiunea și insuficiența cardiacă. ,,Un alt mesaj important este că pacienții trebuie să-și monitorizeze atent în această perioadă tensiunea arterială, frecvența cardiacă, pulsul, pentru că uneori în contextul acesta pot apărea inclusiv aritmii, fibrilație arterială și bineînțeles să solicite ajutor medical ori de cât ori este posibil”

Câte minute pot fi scoși afară bebelușii la temperaturi scăzute

Una din categoriile vulnerabile la frig o reprezintă copiii mici, în special bebelușii. Dr. Ilinca Coman, medic primar pediatru la UPU de la Spitalul de Urgență Maria Slodowska are câteva sfaturi pentru părinții cu copii mici.

,,Trebuie să-i îmbrăcați corespunzător, dacă e nevoie să ieșiți din casă cu copiiii. Nu stați cu ei mai mult de 15 minute, mai ales dacă sunt bebeluși, la temperaturi sub zero grade Celsius”.

Și în cazul copiilor mai mari, care suferă de boli cronice sau sunt mai sensibili la frig, trebuie mai multă atenție.

,,Copiii care sunt sănătoși pot merge la școală, la grădiniță, dar îmbrăcați adecvat, ținând cont că s-au anunțat câteva zile de ger năpraznic”, a precizat dr. Ilinca Coman.

Bolnavii de plămâni au risc de insuficiență respiratorie

Temperaturile scăzute de afară scad mecanismul de apărare la nivel local, la nivel respirator, iar rezultatul poate să fie o creștere a suprainfecțiilor bacteriene în cazul bolnavilor de plămâni, mai ales dacă au avut și infecții virale în antecedente.

,,Întotdeauna noi ne confruntăm cu un val mai mare de pacienți internați pentru că cei mai mulți dintre pacienții cu boli cronice respiratorii de tip BPOC, astm bronșic, afecțiuni interstițiale, difuze, bronșectazii sau cei cu insuficiență respiratorie cronică fac așa numite acutizări ale acestor boli. Frigul nu este în sine o cauză unică a acestor exacerbări, însă crește riscul, mai ales combinat și cu faptul că există infecții virale. Frigul în sine declanșează un spasm al musculaturii la nivelul căilor aeriene, acel bronchospasm și atunci apare senzația de lipsă de aer sau de tuse seacă”, a afirmat prof.dr. Ariadna Petronela Fildan, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța.

Aerul rece este un iritant al mucoasei bronsice, avertizează pneumologul, care susține că la pacienții cu probleme pulmonare se poate agrava sau se poate instala o tuse în afara unui context infecțios, ,,dar este o tuse persistentă, iritativă și cu impact asupra calității vieții. Cei mai expuși pacienți sunt vârstnicii, cei care sunt dependenți de oxigen și pacienții care asociază boala cu comorbidități cardiovasculare. Nu sunt puțini, mai ales pacienții cu BPOC care au și afecțiuni cardiovasculare, aceștia având un risc crescut de ischemie, de creștere a tensiunii arteriale pentru că frigul face vasoconstricție. Acești pacienți au, în general, un nivel al oxigenului scăzut din cauza afecțiunii pulmonare, fiind cei mai expuși la exacerbări. Uneori chiar se suprapun exacerbarea respiratorie și cea cardiacă”, a explicat medicul pneumolog.

Potrivit prof. Fildan, apariția unei complicații de tip infecțios cu apariția pneumoniei, bronchopneumoniei și acutizarea insuficienței respiratorii poate să ducă în cele din urmă la deces.

,,Avem în această perioadă cu 50% mai mulți pacienți cu mai multe exacerbări din cauza sezonului rece. Acum perioadele cu frig extrem se suprapun și cu numărul mai mare de viroze, inclusiv gripă”, a precizat directorul medical al Spitalului.

Prof.dr. Fildan are câteva sfaturi utile pentru pacienții cu boli pulmonare: ,,Dacă sunt temperaturi sub 0 grade și trebuie să iasă afară, să își acopere gura și nasul, să nu se expună direct, să poarte o eșarfă, un fular, o mască. În interior, ar trebui să aibă o temperatură undeva la 20-22 de grade Celsius și să evite aerul foarte uscat. Dacă folosesc aeroterme, să folosească și umidificatorul. Să nu uite să își aerisească camera de 2-3 ori pe zi, să evite să respire pe gură, să respire pe nas. Un alt sfat ar fi pentru pacienții cu boli cronice să urmeze tratamentul inhalator, exact așa cum a fost prescris de către medicul pneumolog, să-și păstreze inhalatoarele la temperatura camerei, să nu devină sedentari, să-și continue mișcarea, dar să evite efortul intens afară la temperaturi foarte scăzute sau expunerile prelungite”.

Semne de alarmă la care să fii atent

Dacă te afli printre românii cu boli pulmonare, în această perioadă e important să fii atent la câteva semne: dacă se acutizează tusea la frig, dacă expectorația devine purulentă, dacă apare febra, dacă respirația este mai dificilă decât de obicei, dacă scade saturația în oxigen, atunci trebuie să te prezinți la medic.

,,Am avut pacienți cu insuficiență respiratorie care au venit acum, în ultimele zile, din cauza frigului la spital. Peste 50-60% din pacienții pe care-i avem sunt cu exacerbări cu insuficiențe respiratorii”, a subliniat prof.dr. Fildan.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Constanța este aproape plin, la capacitate maximă. Mai sunt doar câteva locuri libere, astfel că directorul medical îi sfătuiește pe pacienții cu boli pulmonare cronice, să fie prudenți, să stea cât mai puțin posibil afară, ,,10-15 minute la temperaturi sub 0 grade, să evite aglomerările și locurile unde nu este o ventilație naturală.”

Ce le recomandă Ministerul Sănătății românilor în zilele geroase

Ministerul Sănătăţii a transmis astăzi recomandări populaţiei generale, dar și persoanelor vulnerabile: să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume.

• Evitați frigul: Limitați deplasările în aer liber și expunerea prelungită la frig, mai ales a mâinilor și picioarelor, pentru a preveni degerăturile.

• Îmbrăcăminte: Purtați haine călduroase, căciuli, mănuși, fular, și încălțăminte adecvată; evitați umezeala.

• Alimentație: Consumați alimente bogate în proteine, fructe și legume; evitați consumul de alcool.

• Igienă: Respectați regulile de igienă (spălarea cu apă și săpun).

• Locuințe: Încălziți corespunzător locuințele și nu folosiți instalații improvizate, pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Recomandări pentru grupuri vulnerabile

• Vârstnici și bolnavi: Persoanele vârstnice, mai ales cele cu afecțiuni cardiace/respiratorii, trebuie să evite deplasările și locurile aglomerate.

• Copii: Nu lăsați copiii să aștepte singuri în mașini parcate și evitați transporturile lungi în vehicule neîncălzite corespunzător.

Ministerul Sănătății a precizat că monitorizează, prin direcțiile de sănătate publică, situația de la nivelul unităților sanitare, astfel încât acestea să poată primi, tria și interna un număr mai mare de pacienți, iar serviciile de ambulanță județene vor suplimenta, în această perioadă, numărul de echipaje și mașinile de intervenție, dacă este necesar.

