Știați că una dintre cele mai sănătoase cereale din lume este deseori ignorată, deși beneficiile sale sunt extraordinare?

Beneficii pentru inimă

Această „mică bijuterie galbenă”, meiul, este o adevărată sursă de nutrienți esențiali pentru sănătatea inimii, oaselor și organismului în general.

Meiul este bogat în magneziu, un mineral crucial pentru reglarea tensiunii arteriale. „Ajută la relaxarea pereților vasculari, reducând riscul de infarct și ateroscleroză”, explică experții citați de Blikk.

Fibrele prezente în mei contribuie la scăderea nivelului de colesterol „rău”, sprijinind sănătatea vaselor de sânge.

Sănătatea oaselor și frumusețea pielii

Un alt punct forte al acestui „superaliment” este combinația de acid silicic și calciu, esențială pentru prevenirea osteoporozei și menținerea articulațiilor sănătoase.

„Acidul silicic întărește unghiile, conferă strălucire părului și elasticitate pielii”, notează specialiștii, subliniind reputația meiului ca „ingredient natural pentru frumusețe”.

Alternativă fără gluten

Pentru cei cu intoleranță la gluten, meiul reprezintă o opțiune sigură și nutritivă. Carbohidrații săi se absorb lent, ceea ce înseamnă că energia este eliberată treptat, prevenind fluctuațiile bruște ale glicemiei.

Acest aspect îl face ideal pentru diabetici și persoanele care își monitorizează greutatea.

Sprijin pentru digestie

Spre deosebire de alte cereale, meiul are un efect alcalinizant asupra organismului, ajutând la echilibrarea pH-ului.

Fibrele sale sprijină funcționarea intestinală, reduc balonarea și contribuie la procesul de detoxificare.

Cum să îl preparați

Deși unii evită meiul din cauza necunoașterii modului de preparare, acest ingredient este extrem de versatil.

„Fierbeți-l în lapte sau băuturi vegetale pentru a obține un terci delicios, adăugați-l ca garnitură în loc de orez sau cartofi, sau folosiți-l pentru a îngroșa supele și tocănițele”, recomandă specialiștii în nutriție.

Sfatul experților: clătiți meiul cu apă fierbinte înainte de gătire pentru a elimina gustul amar.

