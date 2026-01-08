Un roman… în limba pisicilor

Editura descrie cartea astfel: „Meow meow meow meow meow, meow. Meow meow meow meow. Meow? Meow.”

Sam Austen a creat un roman dedicat pisicilor, descris drept „o explozie expansivă, un flux de conștiință descifrabil doar de pisici, care ar putea foarte bine fi o satiră zgomotoasă și convingătoare care distruge establishmentul literar și conceptul de limbaj în sine”.



Cartea nu este tradusă încă în română, dar se găsește în engleză pe site-urile de specialitate din țară, cu prețuri între 88 și 141 de lei.

Are 346 de pagini și poate fi citită… cu mare atenție, alături de companionul tău blănos.

Recenzii care te fac să râzi

Pisicile par să fie adevăratele critice literare. Iată cum descrie un cititor experiența alături de motănelul său, pe Goodreads:

„Am citit Meow împreună cu pisica mea. M-a ajutat la toate traducerile. Ne-a plăcut și vrem mai mult. Sunt mamă de pisică și vreau mai mult.”

Alții sunt ironici: „Această carte m-a ajutat să o înțeleg pisica mea (care, apropo, este imaginară) și limbajul pisicilor. Acum vorbesc fluent meow meow. Pisica mea a promis că nu va mai zgâria lucruri la întâmplare și eu am promis să-i fac masaj în fiecare zi. Totul mulțumită lui Sam Austen. meow meow meow meow meow în semn de recunoștință.”

Pe Goodreads cartea are aproape 600 de recenzii și nota 4,25 din maxim 5.

Și pentru cei care preferă audiobooks, Meow este disponibil și în format audio: 14 ore și 21 de minute, narată chiar de autor. Atenție însă: un recenzor recomandă să asculți mai întâi fragmentul disponibil gratuit, pentru că experiența poate fi… surprinzătoare: „Nu cumpărați cartea fără să ascultați mai întâi eșantionul! Este imposibil de clasificat: autobiografie? Ficțiune? Istorie? Nu știu.”

Potrivit Amazon, autorul Sam Austen „este lingvist felin certificat și fost profesor de psihologie felină la Universitatea Medicală Golden State. De asemenea, el prezintă Meow: A Literary Podcast for Cats, disponibil pe Spotify, Apple Podcasts și Google.”

Cartea poate fi un cadou inedit și amuzant pentru cei care au pisici.

O altă carte, publicată recent, pentru care zeci de oameni au stat la coadă costă 38 de dolari sau 119 lei, pe site-urile din România. Este vorba de „Secretul secretelor”, noul thriller ezoteric al lui Dan Brown, autorul bestsellerului „Codul lui Da Vinci”.

