Disciplina la masă, cheia succesului

Regula de aur propusă de aceasta vizează disciplina la masă. „Secretul este să nu consumați toate preparatele deodată, dacă vreți să evitați indigestia”, explică specialistul.

Pentru a evita senzația de greutate, specialiștii recomandă fragmentarea consumului. Astfel, preparatele tradiționale vor fi mâncate separat, la intervale de timp bine stabilite, în loc de o singură masă copioasă, relatează televiziunea PRO TV.

Strategia propusă este simplă: micul dejun se bazează pe drob și ouă cu multe legume, prânzul pe ciorbă și stufat, iar cina pe friptură cu salată. Cozonacul sau pasca pot fi savurate între aceste mese principale, transformând desertul într-o mică plăcere de moment, nu într-o povară suplimentară pentru digestie.

„Strategia de a repartiza mâncarea de-a lungul întregii zile ne ajută să ne satisfacem poftele fără risc de indigestie sau pericol pentru siluetă”, explică Mihaela Bilic.

Regula celor 20 de centimetri

Pentru a evita excesele, Mihaela Bilic recomandă folosirea unei farfurii de dimensiuni medii (circa 20 cm). Această unitate de măsură, echivalentă cu două palme, ne ajută să păstrăm echilibrul caloric chiar și în timpul sărbătorilor, fără a renunța la preparatele preferate.

Nicio mâncare tradițională nu este „interzisă”

Nutriționistul subliniază că nicio mâncare tradițională nu este „interzisă” dacă este gătită corect. Preparatele clasice din miel devin dietetice dacă eliminăm grăsimea animală înainte de procesarea termică și dacă renunțăm la prăjirea în mult ulei, păstrând astfel gustul autentic fără un surplus de calorii.

Potrivit Mihaelei Bilic, oul fiert este un aliment ideal pentru siluetă, având proprietatea de a stimula metabolismul. Secretul pentru a te bucura de el fără griji constă în sosul folosit: înlocuiește maioneza grasă cu muștar, un condiment mult mai ușor și sănătos.

Dacă vreți un desert care să nu vă afecteze silueta, pasca este soluția ideală. Mihaela Bilic subliniază că aportul de brânză proaspătă și cantitatea moderată de zahăr transformă acest preparat într-o alternativă nutritivă și echilibrată la dulciurile clasice de Paște.

Nutriționistul ne reamintește că un singur festin nu aduce kilograme în plus peste noapte. „Pentru a pune un kilogram de grăsime, ai nevoie de un surplus imens, de circa 7.000 de calorii”, explică specialistul.

În plus, Paștele este despre conexiunea cu cei dragi, despre bucurie și liniște, nu doar despre calorii. O simplă plimbare după masă și momentele de relaxare sunt suficiente pentru a compensa micile răsfățuri culinare.

