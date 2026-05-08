Originea numelui „lună plină albastră” datează din secolul al XVI-lea, când era folosit pentru a descrie ceva imposibil. Mai târziu, după erupția vulcanului Krakatau din 1883, particulele din atmosferă au generat o nuanță albăstruie a Lunii, influențând astfel utilizarea termenului. Versiunea modernă a denumirii a fost popularizată în secolul XX, devenind sinonimă cu acest fenomen astronomic neobișnuit.

Acest tip de lună plină apare datorită discrepanței dintre ciclurile lunare și cele solare, ceea ce determină apariția a 13 luni pline într-un an la fiecare câțiva ani. Următorul an cu 13 luni pline va fi 2027, iar astfel de evenimente continuă să fascineze comunitatea științifică și publicul larg.

Pe lângă luna plină albastră din 2026, anul 2028 va aduce o altă întâlnire spectaculoasă pe cer: pe 31 decembrie, o lună plină albastră va coincide cu o superlună și o eclipsă totală de Lună. Această combinație rară va face ca satelitul natural al Pământului să pară mai mare, mai strălucitor și să capete o nuanță roșiatică, oferind o priveliște de neuitat pentru toți cei care privesc spre cer.

Luna plină este faza lunară care își face apariția atunci când Luna văzută de pe Pământ este complet luminată de Soare.

