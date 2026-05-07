Industria suplimentelor: marketing sau știință?

Sticluțe colorate cu denumiri atrăgătoare, precum „Daily Brain Boost” sau „Brain Guard+”, promit o minte mai ascuțită, dar adevărul despre eficacitatea lor rămâne incert. Profesorul Gary Small de la UCLA Longevity Center afirmă: „Este real sau doar un truc de marketing? Este o combinație între cele două. Știința evoluează atât de rapid, încât chiar și experților le este greu să țină pasul”, relatează The Washington Post.

Un sondaj realizat în 2021 de AARP relevă că aproximativ 20% dintre adulții peste 50 de ani folosesc suplimente pentru a-și îmbunătăți memoria, atenția sau concentrarea. Totuși, piața suplimentelor alimentare, estimată la 517,1 miliarde de dolari în 2025 și prognozată să ajungă la 862,5 miliarde de dolari până în 2033, funcționează într-un cadru reglementar neclar.

În Statele Unite, Food and Drug Administration (FDA) monitorizează suplimentele doar după ce acestea sunt introduse pe piață, iar responsabilitatea pentru siguranță și corectitudinea etichetării revine în mare parte producătorilor.

Dovezile științifice și limitele lor

Multe produse pentru sănătatea creierului se bazează pe cercetări legate de modificările cerebrale asociate bolilor precum Alzheimer. Cu toate acestea, potrivit lui Pieter Cohen, profesor asociat la Harvard Medical School, „nu există un proces prin care aceste afirmații să fie verificate, astfel încât consumatorii nu pot avea încredere în ceea ce spun companiile sau etichetele acestora”.

Chiar și studiile promițătoare au avut rezultate incerte. De exemplu, un studiu din 1997 publicat în New England Journal of Medicine sugera că dozele mari de vitamina E ar putea întârzia deteriorarea funcțională la pacienții cu Alzheimer avansat. Totuși, entuziasmul s-a diminuat după ce cercetări ulterioare au relevat riscuri crescute de sângerare.

Mónika Fekete, profesor asociat la Universitatea Semmelweis din Budapesta, a condus o analiză asupra impactului suplimentelor asupra funcției cognitive. Aceasta a concluzionat că vitaminele B, C, D și E joacă un rol important în sănătatea creierului, dar studiile despre suplimentele alimentare sunt adesea limitate de eșantioane mici și de obiective neclare.

„Cele mai puternice dovezi privind sănătatea creierului nu susțin utilizarea pe scară largă a suplimentelor izolate”, a declarat Fekete.

Ce spun experții despre suplimentele pentru creier

Un studiu COSMOS, coordonat de Harvard, a constatat că adulții de peste 60 de ani care au luat zilnic multivitamine au obținut scoruri mai bune la testele de memorie episodică, echivalentul unui decalaj de doi ani în îmbătrânirea cognitivă. Cu toate acestea, multe alte produse nu au reușit să demonstreze rezultate similare în studii riguroase.

Gary Small, în vârstă de 74 de ani, are o abordare atentă în privința suplimentelor. El ia curcumină, inspirat de studii care sugerează beneficii antiinflamatoare. De asemenea, folosește Coenzima Q10, care poate ajuta la producerea de energie celulară, dar Small o ia mai ales pentru că statinele pot avea efecte secundare, iar CoQ10 le-ar putea reduce.

Suplimentele evitate de Gary Small

Gary Small evită anumite suplimente:

  • Vitamina D – consideră că expunerea la soare este suficientă, dacă nivelurile din organism sunt normale.
  • B12– susține că nu ajută semnificativ dacă nivelurile din sânge sunt deja adecvate.
  • Omega-3 – preferă să consume pește de două ori pe săptămână, deoarece studiile privind suplimentele de omega-3 au rezultate incerte.
  • Creatina – deși există unele dovezi că ar putea îmbunătăți memoria, Small nu o ia personal, dar nu se opune dacă pacienții săi doresc să o încerce.
  • Fosfatidilserina – deși unele studii sugerează beneficii pentru memorie, Small preferă să consume alimente bogate în această substanță, cum ar fi peștele și ouăle.
  • Nicotinamida ribozidă– un ingredient popular în suplimentele anti-îmbătrânire, dar cu cercetări aflate încă într-un stadiu incipient.

Cum să alegi corect un supliment?

Pentru a evita riscurile și cheltuielile inutile, experții recomandă:

1. Consultarea unui medic: arată medicului toate suplimentele pe care le iei pentru a evita suprapunerile sau interacțiunile medicamentoase periculoase.

„S-ar putea să aruncați bani pe fereastră sau, mai rău, să creați situații riscante”, avertizează Small.

2. Cercetarea producătorilor: verifică dacă firma este de încredere și dacă există reclamații sau procese împotriva sa.

3. Scepticismul: nu lua de bun tot ce scrie pe etichetă.

„Marketingul suplimentelor este în plină expansiune”, spune Small. „Cine are vocea mai puternică, câștigă”.

Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
