1.Cumpără un prag de trecere

Destul de multe persoane uită că în zonele de trecere este nevoie de o delimitare potrivită suprafețelor, așa cum este în cazul ușilor, spre exemplu. De aceea, pentru a nu te găsi în situația în care nu ai cu ce să acoperi aceste zone problematice, cumpără un prag de trecere de pe site-ul Mathaus, care să îți asigure izolarea și protecția la nivelul ușii.

Pragurile de trecere se găsesc în multe variante de culoare și într-o gamă amplă de dimensiuni, astfel încât nu vei avea probleme în ceea ce privește asortarea acestora cu restul parchetului. Este important să fii atent și la textură, astfel încât potrivirea să fie perfectă la nivelul esteticii pardoselii.

2.Nu monta parchetul fără rosturi perimetrale

Este important ca firma de montaj să știe că parchetul suferă modificări ale volumului și că acesta preia din umiditatea camerei. Pentru a limita acest lucru este nevoie să lași parchetul în aceeași cameră în care va fi montat pentru cel puțin 24 de ore, astfel încât acesta să se poată obișnui cu gradul de umiditate. Trebuie să ai în vedere faptul că parchetul în general este ținut în depozite, a căror umiditate este redusă, drept pentru care atunci când va întâlni un mediu umed parchetul va atrage umiditatea.

În plus, rosturile perimetrale asigură aerisirea corectă a parchetului, drept pentru care nu trebuie să le monolitizezi sub nicio formă cu mortar sau alte produse de izolare. Singura acoperire pe care o poți folosi este plinta, care are rolul de a face o trecere discretă la nivelul peretelui, îmbunătățind foarte mult aspectul camerei.

3.Nu uita de folia de izolare

Atunci când schimbi parchetul este indicat să nu refolosești folia veche de izolare, ci să o înlocuiești cu una nouă, tocmai pentru ca aceasta să îți ofere caracteristicile de izolare necesare. Cumpără așadar cantitatea corectă de folie și sub nicio formă nu monta parchetul fără aceasta, deoarece practic îi vei limita acestuia caracteristicile de izolare.

4.Cumpără cantitatea corectă de parchet

Dacă nu vrei să reutilizezi parchetul vechi, atunci ar trebui să ai în vedere achiziționarea parchetului nou, luând în calcul și eventualele pierderi. Pierderile se datorează în principal ruperii plăcilor sau tăierii lor în mod defectuos, deoarece parchetul în sine este un material cu puține pierderi. Ia în calcul un plus de 5% din material atunci când cumperi, pentru a-ți asigura necesarul de material.

Nu ezita la nevoie să apelezi la ajutorul specialiștilor, deoarece pot exista cazuri în care, din dispunerea constructivă a camerelor, este nevoie dă tăieri suplimentare de material și debitări atipice, care pot necesita suplimentări la nivelul cantității de parchet.

5.Curăță substratul de resturi

Montarea parchetului trebuie să se facă în siguranță, iar un substrat curat te va ajuta foarte mult să realizezi o lucrare de calitate. Curăță foarte bine urmele de adeziv, aspiră de praf și asigură-te că sapa pe care montezi parchetul este dreaptă. În caz contrar, toarnă o șapă autonivelantă cu ajutorul căreia să egalizezi suprafața.

Parchetul poate fi schimbat în siguranță dacă știi aceste lucruri importante, deoarece nu vei pierde nici timp și nici bani încercând să repari probleme care apar ulterior. Nu uita să cumperi parchet de calitate, pentru a fi sigur astfel că investiția făcută este una benefică.

