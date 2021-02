Crearea unui blog/vlog

Retelele sociale nu sunt intotdeauna o distractie. De fapt, te poti folosi de ele pentru a incepe o afacere online. Optiunile de blogging si vlogging au devenit foarte populare in Romania, mai ales in randul tinerilor.

Indiferent daca ai o pasiune pentru moda, artizanat gatit, sau pur si simplu ai idei care stii ca ii vor ajuta pe altii, poti incepe un blog din asta! Aceasta modalitate iti ofera un mare avantaj: faptul ca il poti gestiona online aproape in totalitate.

Ca prim pas, este necesara alegerea unei teme conforme cu experienta si cunostintele tale.

Dupa crearea blogului, te poti ajuta de Google Ads pentru a afisa anunturi relevante pe blogul tau. Fiecare click al vizitatorilor iti va aduce bani.

Blogul va necesita si o investitie la nivel tehnologic. Pentru a oferi content de calitate, este necesar sa detii un domeniu web. Daca vorbim insa de vlogging, trebuie sa investesti in echipamente de filmare si programe de editare.



2. Design grafic

Probabil te gandesti ca aceasta idee nu este realizabila daca nu ai cunostinte in domeniu, insa nu e asa. Nu spunem ca nu ar ajuta sa ai deja experienta, insa aceasta specialitate nu este deloc greu de invatat, mai ales ca te poti folosi de programe precum Visme, Photoshop, Adobe Illustrator, Stencil, care sunt create tocmai pentru a fi usor de inteles de catre toata lumea.

Exista companii cu care poti colabora pentru a le realiza design-ul cartilor de vizita, logo-urilor, pliantelor, etc. De asemenea, te poti folosi de talentul si pasiunile tale si sa intocmesti o pagina pe care sa iti vinzi creatiile, fie ele portrete, colaje sau fotografii.

Designerii grafici sunt foarte bine platiti si dispun de avantajul lucrului in intimitatea propriului domiciliu. Este nevoie doar de un calculator suficient de performant, imaginatie si motivatie.



3. Online business coach

Daca ai avut succes cu propria afacere online, poti castiga si mai multi bani prin ‘antrenarea celor care sunt la inceput de drum. Le poti impartasi sfaturile si secretele pentru a-i ajuta sa se dezvolte, multi antreprenori fiind dispusi sa plateasca sume mari pentru a primi sfaturi de specialitate.

Acest concept s-a dezvoltat enorm in ultimii ani, chiar si in Romania, fiind o abordare moderna, ce le ofera antreprenorilor sansa de a gasi persoane de incredere care sa ii ajute sa si-si atinga obiectivele si sa ajunga la rezultatul dorit.

Una dintre cele mai profitabile modalitati de a castiga bani in calitate de coach este prin coaching individual. Clientii care au intrebari vor plati expertiza intr-o sesiune de coaching individualizata. Exista posibilitatea ca unii sa nu fie dispusi sa investeasca timp sau bani in aceasta optiune. Asadar poti sustine seminarii online, training-uri sau workshop-uri, la care va fi mai usor de participat, cu precizarea ca va fi nevoie sa ai cateva elemente: serviciu de email si mesagerie, sistem de plata, soft de apelare video si un calendar pentru organizarea programarilor.

Un sfat: ia toate cunostintele de marketing, management, administrativ si transforma-le intr-un videoclip sau o carte. Acestea pot fi ulterior vandute celor interesati.



4.Web Design

Cei responsabili pentru modul in care arata si se comporta site-urile pe care noi le vizitam zilnic, sunt designerii web. Vei avea nevoie de cunostinte pentru a activa in acest domeniu, insa odata ce vei reusi, recompensele vor fi pe masura.

Exista multe companii care au nevoie de un site pentru a se promova. Poti lucra pentru a le asigura servicii profesionale de creare site si pentru a-i face cat mai vizibili in motorul de cautare.

Mai departe, le poti oferi clientilor si servicii de SEO, de marketing digital sau de social media. Daca reusesti sa le indeplinesti asteptarile, acestia vor fi dispusi sa plateasca pentru informatii suplimentare si servicii.



5. Specialist SEO

Ce inseamna asta? Un specialist SEO este o persoana care stapaneste foarte bine anumite tehnici de copywriting si poate optimiza textul site-ului sau articolului tau pentru a te aduce in topul cautarilor in motorul de cautare si implicit, acest lucru va creste traficul catre site-ul tau.

6. Specialist in Social Media

Aceasta ramura este una noua, dar foarte cautata. Esti priceput sa scrii postari pe Facebook, la distribuirea de poze pe Instagram si Pinterest sau la distribuirea textelor si mesajelor scurte pe Twitter? Poti face o afacere din asta.

Cum multe companii s-au folosit de mediul online pentru a-si incepe activitatea, afla ca ii poti ajuta promovandu-le afacerea in social media. Companiile vor dori sa fie in legatura constanta cu urmaritorii, asa ca vor cauta persoane care sa se ocupe in mod expres de partea aceasta de reclama. Ii poti ajuta pastrand compania activa pe retelele de socializare, prin postari frecvente, noutati, oferte, etc.



7. Vanzarea produselor handmade

Munca de acasa a devenit foarte populara in aceasta perioada si din ce in ce mai multi oameni se dedica acestui sistem datorita flexibilitatii programului de lucru.

In cazul in care pasiunea ta este realizarea produselor handmade, poti apela la o firma pentru crearea unui magazine online sau o pagina prin care sa iti vinzi creatiile. Printre cele mai cautate produse variaza de la lumanari, bijuterii si suveniruri la obiecte vestimentare sau de design interior/exterior, insa important este sa iti alegeti nisa care se pliaza cel mai bine pe aptitudinile si cunostintele tale si sa o promovezi cat mai mult in mediul online.



8. Autori Ghostwriter

Faci o pasiune din scris? De ce sa nu iti transformi cunostintele si gandurile intr-o afacere profitabila? Majoritatea cartilor aparute pe piata, sunt, ce crezi? Scrise de ghostwriteri, nu de autori cunoscuti.

Acest tip de afacere se explica in felul urmator: un anagajtor iti va propune o tema despre care trebuie sa te documentezi si sa scrii. Textul va fi ulterior editat si atribuit ‘autorului care a gandit subiectul si care te-a angajat. Singurul dezavantaj este ca nu vei primi drepturi de autor, insa hai sa vedem partea buna. Vei fi platit pentru asta.



9. Infiintarea unui magazin online

Aceasta metoda necesita mai multe investitii si un plan bine pus la punct. Pentru a ajunge la infiintarea unui magazin online, trebuie sa ai o idee despre cum va arata pagina, ce produse vei vinde, cui sa te adresezi, cum se vor imparti categoriile, gama de preturi pentru magazine online si pe cine alegi pentru acest proiect.

Pentru cei ce au o afacere offline, plasarea acesteia in online va aduce mai multe beneficii. In ziua de azi, majoritatea oamenilor prefera cautarea produselor dorite pe internet. Este mult mai rapid si li se ofera o varietate larga de produse.



10. Traducator

Acest tip de business este o idee foarte utila tinerilor. Traim in era tehnologiei avansate in care de mici, copiii dezvolta cunostinte in limbi straine, in special in engleza.

Este simplu – aceasta metoda ii poate aduce un venit oricarui cunoscator de limbi straine, indiferent de varsta si experienta. Tot ce trebuie facut este sa te ocupi de traducerea unui articol sau a unei bucati de text dintr-o limba in alta.

Pretul se stabileste in general la mia de cuvinte si bineinteles ca variaza in functie de dificultatea textului. Ia aminte ca articolele din domenii precum medicina, care presupune cunoasterea unor termeni de specialitate, vor fi mult mai bine platite.

In concluzie, trebuie sa ai un spirit ambitios pentru a transforma aceste idei de afaceri in realitate. Si aminteste-ti, alegera caii de antreprenoriat necesita o cantitate necontenita de munca si perseverenta. Mult noroc!



PARTENERI - GSP.RO Dan Puric: „Am vrut să ajut o fată oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și l-am sunat. «Băi Gigi, te rog din suflet»” Reacția lui Becali

Playtech.ro Doliu la Românii au talent. A făcut anunțul morții în urmă cu câteva momente

Observatornews.ro O studentă din Rusia a fost torturată ore întregi, apoi ucisă de fostul iubit. Poliția a ignorat apelurile vecinilor

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2021. Capricornii ard de nerăbdare să cheltuiască bani pentru un obiect de lux

Știrileprotv.ro Cea mai nouă teorie a conspirației din SUA: Zăpada din Texas nu este reală. Experimentele bizare prin care oamenii au încercat să demonstreze teoria

Telekomsport Hanbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să vinzi și să cumperi în siguranță pe OLX (Publicitate)