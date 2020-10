(Publicitate) Trofeul Poiana Brașov 2020 – Ultima Etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă

Traseul de pe drumul poienii este celebru, el făcând parte din competițiile automobilistice încă de la începuturile acestora. Un eveniment foarte bine organizat, însă de data aceasta sub reguli mai stricte din cauza pandemiei, parcul service fără acces pentru public, purtarea măștii obligatorie! Nu am mai participat de cinci ani la o etapă de coastă în calitate de concurent, și mă bucur că am avut parte de o atmosferă extrem de plăcută în compania unor colegi speciali!

Apa minerală naturală Borsec a fost și la Brașov partenerul nostru de bază, putem spune că este indispensabilă atât pentru echipa tehnică, cât și pentru noi sportivii. Mulțumim: UniCredit Leasing, Borsec, Generali, Cipi, Hofigal, Defi, Mobil1 prin Star Lubricants, Rote Group, Interflon, Set-Prod Com, Interflon pentru un parteneriat cu totul special” – ne-a spus după cursă pilotul Adi Teslovan.



PARTENERI - GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

PARTENERI - PLAYTECH Lidia Buble l-a înșelat pe Răzvan Simion?! Cu ce vedetă TV s-a întâlnit de mai multe ori în mașină. Imagini șocante

HOROSCOP Horoscop 13 octombrie 2020. Taurii ar fi bine să aibă răbdare și să construiască ceea ce și-au propus

Știrileprotv.ro Vortexul polar ajunge în Europa! Țările în care stratul de zăpada atinge deja aproape un metru

Telekomsport Gimnasta de aur a ţării a dispărut fără urmă. Când a fost văzută ultima oară şi indiciul descoperit