De ce să-ți petreci vacanța în Bulgaria?

Litoralul bulgăresc al Mării Negre se întinde pe o lungime de circa 370 de kilometri, de la Durankulak, până la Rezovo, înainte de granița cu Turcia. Coasta litoralului este împărțită în două zone: cea de nord și cea de sud. În plus, Capul Emine este considerat a fi punctul de delimitare dintre aceste zone. În Bulgaria există 24 de stațiuni la mare, iar în total există peste 100 de kilometri de plaje cu nisip fin, ceea ce reprezintă un atu important din punct de vedere turistic, aflăm de pe site-ul TravelPlanner.ro.

Sozopol

Unul dintre principalele motive pentru care românii aleg litoralul bulgăresc ca destinație de vară îl reprezintă distanța mică față de casă, drumul fiind scurt, relativ ușor și presărat cu destule obiective turistice. Spre exemplu, dacă vrei să ajungi la Varna, dacă pornești din București, ai de parcurs în jur de 280 de kilometri. În acest caz, cel mai bun punct de trecere a frontierei este prin vama Giurgiu-Ruse. În funcție de condițiile de drum și de traficul vamal, drumul poate dura de la trei ore în sus.

Un alt argument pro-Bulgaria îl reprezintă prețurile avantajoase. Începând cu ofertele foarte bune pe care le găsești la pachetele de cazare în regim „all-inclusive” și chiar „ultra all-inclusive” și până la tarifele de la terase și din restaurante, atracții și alte servicii, vei descoperi că bulgarii nu forțează buzunarele turiștilor străini la un nivel foarte ridicat. De asemenea, plajele cu nisip fin și cele sălbatice mult mai numeroase decât cele din România reprezintă alte argumente pentru care să-ți petreci vacanța în Bulgaria. În plus, relieful de pe coasta bulgărească a Mării Negre este spectaculos, are multe golfuri și zone naturale protejate, alături de monumente ale naturii care atrag an de an sute de mii de turiști, și ne referim aici la Cap Kaliakra, Cap Emine și Pobiti Kamani (n.n. – pădurea pietrificată), obiectiv situat la 18 kilometri de Varna.

Nu în ultimul rând, bucătăria tradițională a bulgarilor este un adevărat deliciu. Similară cu bucătăria românească, aceasta beneficiază de influențe slave, grecești și arăbești. Preparatele locale sunt pline de gust și savoare și sățioase și sunt întotdeauna însoțite de un pahar de Rakia, o băutură asemănătoare cu palinca.

Ce trebuie să ai în vedere ca turist în Bulgaria

Înainte de a porni într-o călătorie către stațiunile bulgărești de la Marea Neagră, ar trebui să te documentezi pentru a te familiariza cu tradițiile locale neobișnuite și cu interdicțiile care există de ani buni în țara vecină. De asemenea, trebuie să fii informat cu privire la mentalitatea localnicilor altfel încât să știi cum să reacționezi în anumite situații și să eviți situații neplăcute și chiar amenzi care ți-ar putea strica vacanța. Deși nouă ni s-ar putea părea cel puțin ridicole, aceste reguli sunt normale pentru bulgari.

Harta Bulgariei

Ca în orice țară, și în Bulgaria există și o serie de obiceiuri comportamentale, unele foarte diferite comparativ cu cele cu care noi, românii, suntem obișnuiți. Și, așa cum este normal și frumos, aceste reguli care „guvernează” în țara vecină trebuie respectate de turiști, cu atât mai mult cu cât unele gesturi sau lucruri pe care cetățenii altor țări, inclusiv noi, le-am putea considera normale, în Bulgaria, acestea sunt catalogate ofensatoare de localnici, iar altele pot constitui chiar contravenții sau infracțiuni.

Ce să faci și ce să nu faci ca turist în Bulgaria

În cazul în care te-ai hotărât și îți vei petrece vacanța în Bulgaria trebuie să știi cum să te comporți, ce să faci și, mai ales, ce să nu faci atunci când te vei afla printre bulgari, astfel încât să fii scutit de orice fel de probleme cu autoritățile locale și, implicit, să nu îți strici sejurul. În cele ce urmează îți vom prezenta câteva reguli de bună purtare pe care trebuie să le respecți dacă mergi ca turist în țara vecină. Dacă le vei respecta vei avea parte de un sejur plăcut și liniștit.

Bulgarii nu suportă critica

Bulgarii sunt recunoscuți ca fiind toleranți, răbdători și rezervați. De asemenea, vecinii de la sud de Dunăre sunt și oameni pătimași, așa că este foarte important să eviți pe cât posibili să te cerți cu ei. Dacă intri într-o dispută verbală cu un bulgar, încearcă să o rezolvi pe cale amiabilă. În același timp, bulgarii sunt oameni foarte prietenoși și primitori cu străinii, însă trebuie să știi că nu suportă să fie criticați.

Fără fotografii în lăcașuri sfinte

Populația Bulgariei este creștină ortodoxă în proporţie majoritară, motiv pentru care este important să respecți religia și tradițiile locale. Spre exemplu, nu este indicat să faci fotografii și nici să filmezi în interiorul bisericilor și al mănăstirilor și să te îmbraci necorespunzător în lăcașuri sfinte.

Bulgarilor le plac cadourile

Bulgarii sunt sociabili și se bucură să aibă oaspeți. De aceea, dacă se întâmplă să fii invitat la o masă sau la o petrecere într-o familie de bulgari, fă tot posibilul și vino cu o mică atenție pentru gazde, fie că este vorba despre un buchet de flori, o cutie de bomboane ori o sticlă de vin, relatează site-ul Nomadic Fire. De asemenea, participă activ la conversații și la diverse activități.

Cum să te comporți la masă

Dacă ești invitat la masă, așteaptă să ți se arate locul unde urmează să te așezi. În calitate de oaspete, este posibil să fii rugat să începi primul, însă este indicat ca, de bun simț, să insiști ca persoana cea mai în vârstă prezentă la masă să înceapă. Așteaptă ca gazda să dea undă verde înainte de a începe să mănânci. Mesele bulgărești sunt pline de discuții, iar manierele la masă nu sunt prea formale. Totuși, asigură-te că nu ai sprijinite coatele pe masă și că mâinile sunt mereu la vedere. În plus, șervețelele trebuie lăsate împăturite lângă farfurie, iar dacă alții le desfășoară și le așează în poală, fă și tu la fel. Paharele vor fi întotdeauna reumplute așa că lasă o gură pe fundul paharului dacă nu mai dorești să bei.

Nu critica mâncarea

Mâncarea bulgară este delicioasă. De aceea, potrivit site-ului Destination Tips, este foarte important să o lauzi și să să îl lauzi pe bucătar. În schimb, în cazul în care nu îți place vreun preparat, pur și simplu nu mai mânca și, foarte important, nu critica mâncarea.

Nu consuma alcool în exces

Bulgaria este o țară cu o istorie îndelungată în ceea ce priveșt consumul de băuturi alcoolice, însă trebuie să știi că nu trebuie să consumi alcool în exces, mai ales atunci când conduci sau te afli într-o situație socială.

Învață câteva cuvinte în limba bulgară

Limba oficială este bulgara, în timp ce engleza este vorbită pe scară largă, mai ales în zonele turistice. Dacă nu vorbești engleză ar fi bine să înveți câteva cuvinte în limba bulgară pentru a putea comunica cu localnicii. Iată câteva cuvinte de bază (sunt scrise cum se pronunță): Zdraveite = Salut; Dobăr den = Bună ziua, Dobar vecer = Bună seara; Dovijdane = La revedere; Molia te = Te rog, Blagodaria = Mulțumesc, Da = Da; Ne = Nu; Na pravo = Drept înainte; Otzad = În spate; Na diasno = la dreapta; Na liavo = la stânga. Bulgarii vor aprecia efortul tău și vor fi mai deschiși să te ajute.

Limbajul corpului

Limbajul corporal al bulgarilor este diferit de al nostru. Probabil știi că vecinii noștri dau din cap când spun „da” la fel cum noi, românii, dăm din cap când spunem „nu” și viceversa. Uneori, dar nu este o regulă, dacă știu că vorbesc cu străini, ei inversează aceste gesturi pentru ca interlocutorii lor să înțeleagă ce vor să spună. Utilizarea emfatică a cuvintelor „da” și „ne” ar trebui să ajute la evitarea neînțelegerilor.

Salută și mulțumește

Bulgarii sunt foarte primitori și prietenoși, așa că este important să fii politicos și respectuos cu aceștia. De aceea, când îi vezi pentru prima dată, salută-i pe localnici și mulțumește-le pentru orice ajutor îți oferă. În Bulgaria, o strângere de mână formală și un salut adecvat pentru un anumit moment al zilei reprezintă un gest foarte potrivit. De asemenea, întotdeauna salută-i mai întâi pe oamenii cei mai în vârstă și folosește titluri onorifice dacă sunt cunoscuți sau, dacă nu, adresați-vă unui bărbat cu „gospodin” (domnule) sau unei femei cu „gospoja” (doamnă) urmate de numele de familie.

Nu te îmbrăca provocator

Ținând cont că Bulgaria este o țară conservatoare este important să te îmbraci decent, mai ales atunci când vizitezi zonele rurale. Evită să porți haine mulate, transparente sau cu decolteuri adânci, mai ales dacă vizitezi un locaș sfânt.

Vezi şi locuri de vizitat în Bulgaria, aproape de România!

„Nu mai e tipul de cancer care te omoară!" Și e foarte sigură de ce spune, pentru că e specialitatea ei

