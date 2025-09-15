Germania: Oktoberfest

Când are loc: al treilea weekend din septembrie – prima duminică din octombrie

Cunoscut drept unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din lume, Oktoberfest nu este doar o ocazie de a bea bere, ci și un excelent prilej de a te distra alături de familie și de prieteni. Festivaluri mai mici de tip Oktoberfest se organizează și în alte regiuni ale lumii, unele dintre cele mai populare fiind în Statele Unite ale Americii.

Cu toate acestea, Oktoberfest-ul original are loc anual în orașul german München, care în perioada festivalului este vizitat de peste șase milioane de oameni. Activitățile specifice de Oktoberfest includ consumul de bere, parade, muzică live și jocuri cu cântece. Tot aici se mai organizează și numeroase întreceri sportive, se servește mâncare tradițională germană, precum cârnați și covrigi, iar mulți dintre participanți poartă costume tradiționale bavareze.

Oktoberfest a început ca o sărbătoare a nunții prințului moștenitor al Bavariei (viitorul rege Ludovic I) cu prințesa Tereza von Sachsen-Hildburghausen, conform Britannica. Astăzi, în Germania, dar și în alte părți ale lumii, este tradiția de toamnă ideală pentru cei care iubesc mâncarea, muzica și cultura germane și, desigur, o halbă sau două de bere.

În 2025, va avea loc cea de-a 190-a ediție a Oktoberfest, care se va organiza între 20 septembrie și 5 octombrie pe Theresienwiese, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial.

Iran: Mehregan

Când are loc: 2 octombrie

Mehregan, sau Jashn-e Mehr, așa cum mai este cunoscut acest festival persan, datează din Antichitate, mai exact din perioada pre-islamică, fiind celebrat și astăzi în Iranul modern. Cu ocazia Mehregan, familiile și prietenii se vizitează pentru a marca începutul toamnei. Oamenii se îmbracă în straie de sărbătoare, își decorează mesele în culori vii și consumă dulciuri, legume și fructe.

De asemenea, mulți iranieni moderni aprind focuri de tabără și artificii. Această tradiție de toamnă include și un ritual specific: la ora prânzului, toți membrii familiei se adună în fața unei oglinzi, cântă imnuri și se roagă. Unii tradiționaliști beau Sharbat (o băutură tradițională iraniană) și își ung ochii cu antimoniu ca semn de bun augur.

Trebuie spus că, în alte culturi, antimoniul, o pudră alb-argintie, este considerat o substanță nocivă.

După aceea, familiile și invitații fac schimb de cadouri, se îmbrățișează și aruncă în aer semințe de lotus, corcodușe uscate și măghiran sălbatic, în semn de bucurie. Deși mulți participanți o onorează pe zeița persană Mitra în cadrul acestui festival, sărbătoarea celebrează în general lumina, bunătatea și iubirea între oameni.

Filipine: Festivalul MassKara

Când are loc: a patra duminică din octombrie

MassKara este unul dintre cele mai mari festivaluri din Filipine. Acesta se desfășoară în orașul Bacolod, situat pe insula Negros, în cea de-a patra duminică a lunii octombrie. Este o sărbătoare relativ nouă, care a apărut în 1980, după o tragedie maritimă în urma căreia și-au pierdut viața 700 de persoane.

Cunoscută și sub numele de Festivalul Zâmbetelor, această sărbătoare a fost creată pentru a ridica moralul comunității și pentru a arăta că orașul poate trece peste acea nenorocire și merge mai departe. Măștile mari, colorate și zâmbitoare purtate de participanți sunt un simbol al festivalului, de unde și numele său. MassKara este un joc de cuvinte cu termenul spaniol „máscara” (rimel, mască).

Festivalul include competiții de dans stradal, petreceri publice, mâncăruri tradiționale precum Chicken Inasal (pui la grătar) și muzică festivă ce îmbină ritmuri latino cu jazz filipinez și folclor local. Evenimentul găzduiește și un concurs de frumusețe MassKara Queen, cu personalități și trupe de dans celebre. Cele trei titluri acordate câștigătoarelor sunt Miss MassKara Universe, Miss MassKara World și Miss MassKara International.

Mexic: Día de los Muertos

Când are loc: 1-2 noiembrie

Día de los Muertos (Ziua Morților) este o sărbătoare mexicană celebră în toată lumea, care îi comemorează pe cei dragi trecuți în neființă în zilele de 1 și 2 noiembrie. Are rădăcini adânci în cultura aztecă antică, fiind îmbinată ulterior cu Ziua Tuturor Sfinților și Ziua Morților din tradiția catolică.

Semnificația din spatele acestei sărbători este simplă: amintirea și respectul față de morți, dar și celebrarea vieții. De aceea, în timpul festivalului, atmosfera este un amestec de culori vii care contrastează cu simboluri macabre. Oamenii își pictează fețele în formă de craniu, participă la parade și petreceri zgomotoase.

Decorațiunile sunt punctul central: străzile din Mexic sunt pline de flori colorate, tarabe cu dulciuri și cranii de zahăr, bannere festive și mâncare tradițională. Multe familii construiesc altare (ofrendas) în memoria celor dispăruți, unde așază mâncărurile și băuturile preferate ale acestora, flori, lumânări și haine.

Mormintele sunt împodobite, iar cimitirele prind viață. În afara Mexicului, Día de los Muertos este celebrată și în alte țări din America Latină sub numele de Día de los Fieles Difuntos (Ziua Tuturor Sufletelor).

India: Diwali

Când are loc: octombrie sau noiembrie (în funcție de an)

Cunoscut sub numele de „Festivalul Luminilor”, Diwali este o sărbătoare religioasă importantă, celebrată de hinduși, jaini și budiști în India și în întreaga lume. Aceasta coincide cu Anul Nou hindus (care are loc în timpul lunii solare hinduse Kartika) și are loc, de obicei, în octombrie sau noiembrie.

Timp de cinci zile oamenii îmbracă haine elegante, își luminează casele cu lumânări, lămpi și felinare, pregătesc mese bogate, aduc rugăciuni zeilor (puja) și aprind artificii colorate. De asemenea, se aprind lanterne care luminează pe cer, simbolizând victoria binelui asupra răului și a luminii asupra întunericului. Se agață ghirlande de iasomie în jurul caselor și se toarnă nisip colorat în fața ușilor în formă de flori de lotus, ca simbol al ospitalității.

SUA, Canada, Marea Britanie și Irlanda: Halloween

Când are loc: 31 octombrie

Halloween este una dintre cele mai populare sărbători de toamnă în America de Nord și în alte țări, dar mai ales în Statele Unite. Copiii se costumează și colindă din casă în casă cerând dulciuri (trick-or-treat). Oamenii sculptează dovleci, aprind felinare Jack-o-Lantern, explorează case bântuite improvizate și vizionează filme de groază.

În Marea Britanie (în special în Scoția), copiii se deghizează (guising) și își vizitează vecinii, însă, pentru a primi dulciuri, ei trebuie să facă un mic număr artistic. Halloween are o vechime de aproape 2000 de ani și își are originea în festivalul celtic Samhain. De asemenea, are și rădăcini creștine, iar numele provine de la All Hallows Eve, care se traduce prin Ajunul Zilei Tuturor Sfinților.

Marea Britanie: Ziua lui Guy Fawkes

Când are loc: 5 noiembrie

În fiecare an, în ziua de 5 noiembrie, britanicii se adună pentru a aprinde focuri de tabără și ard efigia lui Guy Fawkes, în timp ce sărbătoresc cu mâncare și băutură festivă. Această zi marchează eșecul complotului din 1605, atunci când Guy Fawkes și alți conspiratori au încercat să-l asasineze pe regele James I al Angliei prin aruncarea în aer a Parlamentului (Complotul Prafului de Pușcă).

Astăzi, Ziua lui Guy Fawkes (Noaptea Focurilor de Tabără) este un prilej de a celebra supraviețuirea regelui și este marcată cu focuri de artificii, parade și preparate tradiționale precum cârnați, cartofi copți și mere glazurate, potrivit Dwellworks.

Thailanda: Loy Krathong

Când are loc: noiembrie (data variază)

În fiecare noiembrie, Thailanda celebrează Loy Krathong, care este cunoscut și ca „Festivalul Lanternei”. Acest festival are loc în luna plină a celei de-a 12-a luni din calendarul lunar thailandez și este dedicat zeiței apelor.

Participanții lansează pe apă sau spre cer krathong-uri (felinare din frunze), însă unii lansează felinare și pe lacuri sau chiar piscine, ca simbol al recunoștinței pentru darurile vieții și speranța pentru un nou început. Festivalul este extrem de popular în rândul turiștilor și include concursuri de frumusețe, muzică, artificii și concurs pentru cel mai frumos krathong.

Japonia: Shichi-Go-San

Când are loc: 15 noiembrie

În Japonia există multe tradiții de toamnă, dar sărbătoarea Shichi-Go-San este o ocazie cu adevărat specială. Shichi-Go-San, adică „Șapte-Cinci-Trei”, este o sărbătoare tradițională locală, dedicată fetițelor de 3 și 7 ani și băieților de 3 și 5 ani. Aceste vârste sunt considerate etape cruciale în dezvoltarea copilului și, totodată, numere norocoase în cultura niponă.

În fiecare an, pe 15 noiembrie, cei mici poartă kimono-uri tradiționale, se roagă în temple shintoiste alături de părinți și fac o mulțime de fotografii pentru a marca acest moment. Un obicei dulce este Chitose Ame (Bomboana de o mie de ani) pe care copiii o mănâncă cu bucurie. Colorată în roșu și alb – culorile naționale ale Japoniei – aceasta simbolizează sănătatea și longevitatea. Ambalajul are desene cu broaște țestoase și cocori, animale asociate cu viața lungă.

