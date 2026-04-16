Operația de cezariană, intervenție vitală pentru mamă și copil. Indicațiile medicale

Operația de cezariană este definită ca o intervenție chirurgicală prin care nou-născutul este adus pe lume printr-o incizie realizată la nivelul abdomenului și al uterului. „Deși poate fi o procedură planificată, rolul său fundamental este de a proteja viața mamei și a fătului atunci când siguranța nașterii naturale este compromisă”, a spus dr. Andreas Vythoulkas, medic ginecolog specializat în infertilitate.

Conform medicului, această intervenție poate fi recomandată în funcție de starea mamei, a fătului sau de evoluția sarcinii:

Poziția anormală a fătului: Cazuri de prezentare pelviană sau transversală.

Sarcini multiple: Gemeni sau tripleți, în special dacă apar complicații.

Afecțiuni ale placentei: Precum placenta previa (când placenta acoperă colul uterin).

Istoric medical: Prezența unor cicatrici uterine anterioare, de exemplu, după o altă cezariană.

Sănătatea mamei: Probleme precum hipertensiunea severă sau boli cardiace.

Dificultăți în travaliu: Atunci când acesta nu progresează sau devine epuizant și prea lung.

Situații de urgență care impun nașterea prin cezariană

Există momente critice în care intervenția nu mai este o simplă alegere, ci devine o necesitate vitală.

Dezlipirea prematură a placentei.

Ruptură uterină (o situație rară, dar de o gravitate extremă).

Prolaps de cordon ombilical: Când cordonul ajunge înaintea copilului.

Hemoragii severe

Suferință fetală acută: Detectată prin ritmul cardiac anormal al bebelușului.

,,În astfel de momente, decizia se ia rapid, iar intervenția poate face diferența între viață și moarte. Cezariana nu este doar o alternativă la nașterea naturală, ci, în multe situații, și o procedură esențială și salvatoare, care a contribuit de-a lungul timpului la salvarea a milioane de vieți”, a semnalat dr. Vythoulkas.

Povestea unui bebeluș cu suferință fetală, salvat prin cezariană

Dr. Vythoulkas a ajutat de la începutul carierei sale și până acum să vină pe lume peste 10.000 de copii în România, fiind extrem de implicat în tratarea cuplurilor infertile. A avut nenumărate cazuri dificile. Unul dintre ele este al unei femei aflate la prima sarcină care își dorea o naștere naturală, dar care în mai puțin de 20 de minute,de la apariția unor probleme a ajuns în sala de operație.

,,Am avut o pacientă aflată la prima sarcină și își dorea foarte mult o naștere naturală. Sarcina evoluase normal, iar în ziua în care au început contracțiile, totul părea să decurgă conform planului.După câteva ore de travaliu, am observat însă o schimbare esențială: ritmul cardiac al bebelușului începea să scadă. Inițial, variațiile au fost ușoare, dar în scurt timp au devenit îngrijorătoare. Era un semn clar de suferință fetală. Asa ca am decis cezariană de urgență.În mai puțin de 20 de minute, pacienta era deja în sala de operație. Intervenția a decurs rapid, iar bebelușul a fost scos în siguranță. Nu a plâns imediat, ceea ce a confirmat temerile, fusese lipsit de oxigen pentru o perioadă scurtă. Cezariana, în acest caz, a fost cu adevărat salvatoare pentru bebeluș. Dacă s-ar fi insistat pentru nașterea naturală, consecințele ar fi putut fi grave, inclusiv leziuni neurologice sau chiar pierderea bebelușului”, a povestit dr. Vythoulkas.

Dezinformarea din spațiul public: Pericolul mesajelor „anticezariană”

Recent, spațiul public din București a fost inundat de mesaje controversate afișate pe panouri stradale, referitoare la nașterea prin operație cezariană versus nașterea naturală. Aceste campanii, care stigmatizează adesea intervenția chirurgicală, au stârnit reacții vehemente în comunitatea medicală.

Colegiul Medicilor din România (CMR) avertizează că dezinformarea în sănătate nu reprezintă doar o eroare de comunicare, ci și un risc real pentru siguranța pacienților. Într-o perioadă în care deciziile medicale ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice și pe relația de încredere medic-pacient, astfel de mesaje pot induce teamă sau vinovăție mamelor care au nevoie medicală de o intervenție salvatoare.

„Afirmațiile afișate pe panourile publicitare, apărute recent în București, sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare”, a precizat CMR.

Așa cum demonstrează practica dr. Vythoulkas, prioritatea absolută rămâne siguranța, iar cezariana, deși o intervenție majoră, este instrumentul care garantează, în momentele de cumpănă, dreptul la viață al nou-născutului.

Maternitatea după 40 de ani și provocările ceasului biologic

Din ce în ce mai multe femei își doresc copii după vârsta de 38-40 de ani, iar acest lucru se reflectă direct în practica medicală.

„În urmă cu 10-15 ani, media de vârstă a pacientelor care apelau la fertilizarea in vitro (FIV) era în jur de 35 de ani. Astăzi, media a crescut, iar eu văd frecvent paciente de 39-42 de ani care vin să caute soluții”, a spus dr. Andreas Vythoulkas, care are tot mai multe cupluri cu indicație pentru FIV.

Specialistul atrage atenția că, deși dorința de carieră și stabilitate financiară amână momentul maternității, „ceasul biologic este același”. Fertilitatea scade natural odată cu vârsta, iar rezerva ovariană se diminuează, fapt ce face ca evaluarea corectă și personalizarea tratamentului să fie pași esențiali pentru succesul unei sarcini la o vârstă matură.

Echilibrul emoțional al cuplului: factor-cheie pentru sănătatea bebelușului

Un alt aspect vital subliniat de dr. Vythoulkas este impactul stării emoționale a tatălui asupra întregului parcurs al sarcinii. Reușita nu ține doar de medicină, ci și de armonia din familie. „Dacă partea emoțională a tatălui nu este ceea ce trebuie, asta se transmite la mamă, pentru că sunt un cuplu. Dacă se transmite către mamă și o afectează, automat asta afectează și bebelușul”, a avertizat medicul la Gala Doctorului Digital, unde a fost premiat pentru activitatea sa de educație în mediul online.