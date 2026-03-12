Dr. Andreas Vythoulkas avertizează la Gala Doctorului Digital: „Controlul anual este garanția fertilității”

„Anumite lucruri se întâmplă doar la cabinet”

Deși recunoaște că mediul digital este o obligație pentru informarea pacienților, dr. Vythoulkas atrage atenția că internetul nu trebuie să înlocuiască vizita medicală. Focusul online ar trebui să rămână pe prevenție și pe oferirea unor răspunsuri corecte într-un spațiu plin de date eronate.

„Nu trebuie să exagerăm, nu trebuie să ajungem să dăm tratamente sau să dăm diagnostice pe internet sau să rezolvăm un caz pe internet. Anumite lucruri se întâmplă doar la cabinet. Și de aceea, focusul nostru (…) este să ajutăm pe partea de prevenție, adică să dăm niște sfaturi, încât pacienții să nu ajungă să avem probleme medicale.”, a spus el.

Controlul anual, garanția fertilității

Medicul subliniază că odată cu începerea vieții sexuale, controlul ginecologic anual devine obligatoriu. Această rutină, care include secreții, culturi (Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia), testul Papanicolau și ecografia transvaginală, poate preveni probleme grave, inclusiv infertilitatea.

„Un control anual care, practic, ne acoperă cu o probabilitate de 80-85% care orice problemă poate să se vadă la momentul respectiv. (…) Orice problemă poate să apară, sigur poate să fie rezolvată, dacă este depistată la timp.”, spune medicul.

Sănătatea tatălui și influența asupra sarcinii

Întrebat despre informațiile care circulă online privind impactul sănătății tatălui asupra placentei, dr. Vythoulkas a clarificat faptul că, deși nu există dovezi științifice solide pentru această legătură fiziologică directă, starea emoțională a cuplului funcționează ca un „lanț”.

„Dacă partea emoțională a tatălui nu este ceea ce trebuie, asta se transmite la mamă, pentru că sunt un cuplu. Dacă se transmite către mamă și o afectează, automat asta afectează și bebelușul.”

În final, specialistul s-a declarat optimist cu privire la evoluția rapidă a tratamentelor pentru infertilitate, menționând că situații care acum câțiva ani păreau complicate, precum sarcina la 40-41 de ani, au devenit astăzi „un lucru de rutină”.

