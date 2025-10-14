Un oraș din România, pe primul loc în topul celor mai înfricoșătoare destinații din Europa. Brașov este pe locul cinci

Topul celor mai înfricoșătoare orașe europene

Cercetarea DiscoverCars a analizat 27 de orașe europene, luând în considerare factori precum:

  • numărul de clădiri gotice medievale,
  • durata orelor de întuneric în luna octombrie,
  • costurile medii ale cazării,
  • prețurile pentru închirierea unei mașini.

Pe baza acestor criterii, Sibiul s-a clasat pe primul loc, urmat de Gdańsk (Polonia), Tallinn (Estonia), Cracovia (Polonia) și Brașov (România).

România, ținutul legendelor și al misterului

Sibiul a obținut locul întâi în clasament, confirmând reputația României ca destinație fascinantă pentru pasionații de povești gotice.

Astfel, Sibiu a fost desemnat cel mai bun oraș pentru o vacanță înfricoșătoare în octombrie, cu 88 de puncte.

Sibiul, supranumit „Orașul cu ochi” datorită ferestrelor de pe acoperișurile vechi, a fost apreciat pentru arhitectura sa unică și atmosfera enigmatică.

Sibiu, România, 13 august 2023: Oamenii se bucură de o zi însorită pe o stradă din Sibiu, România
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

„Aceste ferestre de ventilație dau impresia că clădirile te privesc cu mai mulți ochi, ceea ce poate părea puțin straniu!”, notează Discover Cars.

„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”
Recomandări
„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Cu străzi liniștite, hoteluri accesibile, la doar 146 euro pe noapte, și cel mai mic preț de închiriere auto din întregul studiu, de la 4 euro, Sibiul s-a dovedit a fi cel mai bun loc din Europa pentru o vacanță de Halloween.

Brașov, farmec gotic în inima Transilvaniei

Situat la poalele Munților Carpați, Brașovul a obținut 76 de puncte în clasament. Orașul a fost apreciat pentru atmosfera sa medievală, clădirile istorice impunătoare și legăturile cu legendele Transilvaniei.

O imagine a orașului Brașov și a peisajului de pe dealul Tampa, toamna.
Transilvania a fost inclusă într-un top al celor mai frumoase destinații de toamnă din lume. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Unul dintre cele mai reprezentative monumente este Biserica Neagră, o capodoperă a arhitecturii gotice, care își poartă numele după culoarea pereților exteriori înnegriți de timp.

În plus, la doar 30 de kilometri de Brașov se află Castelul Bran, cunoscut în întreaga lume drept „Castelul lui Dracula”. 

În fiecare an, castelul găzduiește o petrecere de Halloween legendară, cu costume, muzică și povești de groază inspirate din miturile locale.

Castelul Bran, vineri 7 iulie 2005.
Castelul Bran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Pe lângă atmosfera sa misterioasă, Brașovul s-a remarcat și prin costurile prietenoase. Potrivit studiului, o noapte de cazare într-un hotel costă aproximativ 152 de euro, iar închirierea unei mașini pentru un weekend este în jur de 26 de euro, printre cele mai mici prețuri din topul european.

Această combinație face din Brașov o alegere perfectă pentru un city break de Halloween.

De altfel, România se regăsește pe lista celor mai frumoase destinații de toamnă din lume realizată de publicația Guessing Headlights.

O altă destinație potrivită pentru Halloween din România, inclusă în topul celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa, este Epava Evangelia din Costinești.

Top 10 cele mai înfricoșătoare orașe europene de Halloween

Două destinații din acest top sunt din România. Polonia și Italia au tot câte două orașe incluse în acest top.

Un oraș din România, pe primul loc în topul celor mai înfricoșătoare destinații din Europa. Brașov este pe locul cinci
În Edinburgh sunt organizate Tururi înfricoșătoare – Foto: Ioana Ion
Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori
Recomandări
Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori

Top 10 cele mai înfricoșătoare orașe de Halloween din Europa:

  1. Sibiu, România
  2. Gdańsk, Polonia
  3. Tallinn, Estonia
  4. Cracovia, Polonia
  5. Brașov, România
  6. Riga, Letonia
  7. Rouen, Franța
  8. Ghent, Belgia / York, Marea Britanie
  9. Veneția, Italia / Milano, Italia
  10. Edinburgh, Scoția
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori
Știri România 08:19
Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori
Florin Manole, după mesajele ostile din cauza semnării legii împotriva căsătoriilor între copii: „Sunt etnic rrom şi asta nu o să treacă”
Știri România 07:36
Florin Manole, după mesajele ostile din cauza semnării legii împotriva căsătoriilor între copii: „Sunt etnic rrom şi asta nu o să treacă”
Parteneri
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 13 oct.
MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Stiri Mondene 13 oct.
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
ObservatorNews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
GSP.ro
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax.ro
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
StirileKanalD.ro
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe
KanalD.ro
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe

Politic

Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 13 oct.
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Dispare cuvântul „progresist” din statutul PSD. Cum arată calendarul Congresului din 7 noiembrie în care Grindeanu va fi ales președinte
Politică 13 oct.
Dispare cuvântul „progresist” din statutul PSD. Cum arată calendarul Congresului din 7 noiembrie în care Grindeanu va fi ales președinte
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită