Un oraș din România, pe primul loc în topul celor mai înfricoșătoare destinații din Europa. Brașov este pe locul cinci

Topul celor mai înfricoșătoare orașe europene

Cercetarea DiscoverCars a analizat 27 de orașe europene, luând în considerare factori precum:

numărul de clădiri gotice medievale,

durata orelor de întuneric în luna octombrie,

costurile medii ale cazării,

prețurile pentru închirierea unei mașini.

Pe baza acestor criterii, Sibiul s-a clasat pe primul loc, urmat de Gdańsk (Polonia), Tallinn (Estonia), Cracovia (Polonia) și Brașov (România).

Sibiul a obținut locul întâi în clasament, confirmând reputația României ca destinație fascinantă pentru pasionații de povești gotice.

Astfel, Sibiu a fost desemnat cel mai bun oraș pentru o vacanță înfricoșătoare în octombrie, cu 88 de puncte.

Sibiul, supranumit „Orașul cu ochi” datorită ferestrelor de pe acoperișurile vechi, a fost apreciat pentru arhitectura sa unică și atmosfera enigmatică.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

„Aceste ferestre de ventilație dau impresia că clădirile te privesc cu mai mulți ochi, ceea ce poate părea puțin straniu!”, notează Discover Cars.

Cu străzi liniștite, hoteluri accesibile, la doar 146 euro pe noapte, și cel mai mic preț de închiriere auto din întregul studiu, de la 4 euro, Sibiul s-a dovedit a fi cel mai bun loc din Europa pentru o vacanță de Halloween.

Brașov, farmec gotic în inima Transilvaniei

Situat la poalele Munților Carpați, Brașovul a obținut 76 de puncte în clasament. Orașul a fost apreciat pentru atmosfera sa medievală, clădirile istorice impunătoare și legăturile cu legendele Transilvaniei.

Transilvania a fost inclusă într-un top al celor mai frumoase destinații de toamnă din lume. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Unul dintre cele mai reprezentative monumente este Biserica Neagră, o capodoperă a arhitecturii gotice, care își poartă numele după culoarea pereților exteriori înnegriți de timp.

În plus, la doar 30 de kilometri de Brașov se află Castelul Bran, cunoscut în întreaga lume drept „Castelul lui Dracula”.

În fiecare an, castelul găzduiește o petrecere de Halloween legendară, cu costume, muzică și povești de groază inspirate din miturile locale.

Castelul Bran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Pe lângă atmosfera sa misterioasă, Brașovul s-a remarcat și prin costurile prietenoase. Potrivit studiului, o noapte de cazare într-un hotel costă aproximativ 152 de euro, iar închirierea unei mașini pentru un weekend este în jur de 26 de euro, printre cele mai mici prețuri din topul european.

Această combinație face din Brașov o alegere perfectă pentru un city break de Halloween.

De altfel, România se regăsește pe lista celor mai frumoase destinații de toamnă din lume realizată de publicația Guessing Headlights.

O altă destinație potrivită pentru Halloween din România, inclusă în topul celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa, este Epava Evangelia din Costinești.

Top 10 cele mai înfricoșătoare orașe europene de Halloween

Două destinații din acest top sunt din România. Polonia și Italia au tot câte două orașe incluse în acest top.

În Edinburgh sunt organizate Tururi înfricoșătoare – Foto: Ioana Ion

Top 10 cele mai înfricoșătoare orașe de Halloween din Europa:

Sibiu, România Gdańsk, Polonia Tallinn, Estonia Cracovia, Polonia Brașov, România Riga, Letonia Rouen, Franța Ghent, Belgia / York, Marea Britanie Veneția, Italia / Milano, Italia Edinburgh, Scoția

