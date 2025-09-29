Situată la doar câțiva metri de țărm, epava ruginită a devenit un reper turistic deopotrivă misterios și spectaculos, atrăgând atât localnici, cât și vizitatori străini.

Nava Evangelia, eșuată în anii 60, este astăzi unul dintre cele mai fotografiate obiective din stațiunea Costinești.

Silueta sa impunătoare, mai ales la apus, și poveștile despre zgomote stranii au transformat epava într-un simbol al litoralului românesc.

Platforma BoatBooker o descrie drept o combinație unică între istorie maritimă și atmosferă spectrală, perfectă pentru navigatorii dornici de experiențe neobișnuite.

Pe lângă epava de la Costinești, lista include alte locuri încărcate de legende:

Loch Ness (Scoția, UK) – celebru pentru monstrul său mitic, dar și pentru poveștile despre lumini și apariții fantomatice.

(Scoția, UK) – celebru pentru monstrul său mitic, dar și pentru poveștile despre lumini și apariții fantomatice. Insula Poveglia (Italia) – cunoscută pentru trecutul său ca zonă de carantină în timpul ciumei și azil de boli mintale.

(Italia) – cunoscută pentru trecutul său ca zonă de carantină în timpul ciumei și azil de boli mintale. Epava Telamon (Spania, Lanzarote) – un cargo grecesc eșuat în 1981, transformat într-un reper sinistru pe coasta Insulelor Canare.

(Spania, Lanzarote) – un cargo grecesc eșuat în 1981, transformat într-un reper sinistru pe coasta Insulelor Canare. Blücher (Norvegia, Oslofjord) – epava navei de război germane scufundate în Al Doilea Război Mondial, legată de povești paranormale.

(Norvegia, Oslofjord) – epava navei de război germane scufundate în Al Doilea Război Mondial, legată de povești paranormale. Flying Dutchman (Olanda) – legenda corabiei fantomă condamnată să plutească veșnic pe mările lumii.

(Olanda) – legenda corabiei fantomă condamnată să plutească veșnic pe mările lumii. Lough Derg (Irlanda) – lac renumit pentru cețurile dese și legendele despre spirite și insule bântuite.

(Irlanda) – lac renumit pentru cețurile dese și legendele despre spirite și insule bântuite. Epava Steam Trawler Sheraton (UK) – rămășițele navei de pescuit de la Hunstanton apar la reflux, înconjurate de povești stranii.

(UK) – rămășițele navei de pescuit de la Hunstanton apar la reflux, înconjurate de povești stranii. Devils Crevice (Norvegia) – fisură spectaculoasă din Geirangerfjord, asociată cu legende nordice și blesteme.

(Norvegia) – fisură spectaculoasă din Geirangerfjord, asociată cu legende nordice și blesteme. Lacul Reschen / Lago di Resia ( Italia) – captivează cu turnul său clopotniță pe jumătate scufundat, o rămășiță fantomatică a unui sat pierdut sub ape.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Includerea epavei Evangelia pe această listă aduce România în atenția turiștilor pasionați de experiențe neconvenționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE