Sos de iaurt cu ierburi

Acesta nu este doar un sos versatil, ci și unul pe care îl poți personaliza după gust. Poţi folosi orice ierburi proaspete ai la îndemână. Poate fi folosit pentru pește la grătar, ca sos pentru legume la cuptor, ca garnitură răcoritoare pentru carnea picantă la grătar și chiar ca pastă tartinabilă pentru sandvișuri sau rulouri. De asemenea, este un sos rapid și răcoritor pentru pui, mai ales când este servit cu pulpe la grătar sau carne de pui la rotisor. Preparat cu ingrediente simple în doar 10 minute și cu doar 75 de calorii pe porție, acesta este un sos cu ierburi pe care vei dori să-l prepari mereu.

Ingrediente

1 cană de iaurt grecesc;

1 cățel mic de usturoi, ras sau tocat mărunt;

1 lingură de ierburi proaspete tocate mărunt (mărar, pătrunjel sau mentă, sau o combinație);

2 linguri de suc proaspăt de lămâie;

2 lingurițe de ulei de măsline extravirgin;

¼ linguriță de sare de mare fină;

1 lingură de apă, poate mai mult, după necesitate, pentru a obține consistența dorită.

Mod de preparare

Într-un bol, amestecați iaurtul, usturoiul, ierburile, sucul de lămâie, uleiul de măsline și sarea.

Lăsați sosul să se odihnească aproximativ 10 minute pentru ca aromele să se îmbine și sarea să se dizolve – amestecați-l o dată la jumătatea timpului.

Adăugați apă dacă doriți, câte 1 lingură pe rând, până când obțineți consistența dorită.

Gustați și ajustați condimentele după ce ați adăugat apa – adăugați puțin mai mult suc de lămâie pentru prospețime, usturoi pentru un gust mai pronunțat sau sare pentru a echilibra gustul.

Sursa: parsleyandparm.com

Sos pesto genovez

În teorie, pesto-ul genovez autentic ar trebui preparat exclusiv cu ajutorul unui mojar din marmură și al unui pistil din lemn. În zilele noastre, însă, aceste unelte consacrate de-a lungul timpului au devenit tot mai des doar un simplu obiect decorativ și o modalitate de a ne aminti de vechile noastre tradiții culinare. Astăzi, marea majoritate a bucătarilor amatori prepară pesto-ul cu ajutorul unui robot de bucătărie de mici dimensiuni. De fapt, cu doar câteva trucuri, poți prepara un sos pesto delicios în mai puțin de 10 minute.

Dacă folosești un robot de bucătărie, singurul lucru pe care trebuie să-l ții minte este să nu procesezi sosul prea mult. Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să procesați ușor și intermitent.

În cele din urmă, deoarece această rețetă este preparată cu doar câteva ingrediente, regula de aur pentru a obține un rezultat excelent este să folosiți materii prime de cea mai bună calitate: busuiocul genovez (busuioc dulce) tânăr și de un verde intens este absolut indispensabil, la fel ca uleiul de măsline extravirgin de calitate superioară.

Acest sos pesto poate fi păstrat la frigider câteva zile într-un recipient etanș și se congelează foarte bine. Cea mai tradițională modalitate de a-l consuma este cu paste Trofie, fierte împreună cu câţiva cartofi și fasole verde. Există încă nenumărate preparate care îl au ca ingredient principal!

Ingrediente

100 g frunze de busuioc genovez (busuioc dulce)

100 g brânză parmezan, rasă

25 g brânză Pecorino Sardo, rasă

30 g semințe de pin

1 cățel de usturoi

1/2 linguriță sare de mare grosieră

120 ml ulei de măsline extravirgin (plus 1 lingură pentru a adăuga deasupra)

Instrucțiuni

Spălați ușor frunzele de busuioc sub apă rece și scurgeți-le bine până când sunt foarte uscate.

Într-un robot de bucătărie, amestecați brânza parmezan, brânza Pecorino Sardo, seminţele de pin și usturoiul.

Adăugați frunzele de busuioc și sarea.

Continuați să amestecați până obțineți o consistență omogenă, turnând încet uleiul de măsline peste celelalte ingrediente în timpul procesului. Aveți grijă să nu amestecați sosul prea mult, altfel lamele vor începe să gătească busuiocul.

În final, transferați pesto-ul într-un borcan și acoperiți-l cu puțin ulei de măsline pentru a evita oxidarea.

Sursa: mediterraneanliving.com

Dressing grecesc pentru salată

Această vinegretă cu usturoi și ierburi are o aromă proaspătă și cantitatea potrivită de aciditate, datorită combinației dintre oțetul de vin roșu și sucul de lămâie. Și este suficient de densă încât să acopere toate legumele din farfurie, fără să pară greoaie. Cel mai bun lucru este că o poți prepara în mai puțin de cinci minute. Este partenerul perfect pentru orice salată verde și se potrivește de minune cu fasolea și lintea marinate. De asemenea, este o modalitate de a prepara o salată de pui, o salată de paste sau o salată de cartofi mai ușoare, fără maioneză.

Acest sos combină cantități egale de ulei și acid (oțet și suc de lămâie), ceea ce îi conferă cea mai bună savoare și consistență. Multe rețete folosesc un raport de 2:1 sau chiar 3:1 între ulei și oțet, ceea ce diluează foarte mult gustul acrișor și face ca sosul să fie prea gras.

Ingrediente

Ulei de măsline: Deoarece aroma sa iese cu adevărat în evidență, este recomandat să optați pentru un ulei de măsline extravirgin de bună calitate.

Oțet: Oțetul de vin roșu este o alegere clasică pentru acest dressing.

Suc de lămâie: O picătură de suc de lămâie conferă dressingului un plus de prospețime.

Emulsifiant: Pe lângă faptul că leagă uleiul și oțetul, mierea și muștarul de Dijon adaugă aromă dressingului.

1/3 cană ulei de măsline extravirgin

3 linguri oțet de vin roșu

2 linguri suc de lămâie proaspăt stors (de la 1/2 lămâie medie)

1 cățel de usturoi, tocat mărunt

1 linguriță miere

1 linguriță oregano uscat

3/4 linguriță sare

1/2 linguriță muștar de Dijon

1/4 linguriță piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare

Amestecați într-un bol de dimensiuni medii toate ingredientele, până când acestea se omogenizează și se emulsionează. Alternativ, puneți ingredientele într-un borcan mediu, închideți-l și agitați-l pentru a le amesteca.

Sosul poate fi preparat cu până la 24 de ore înainte și păstrat la frigider într-un recipient etanș. Amestecați din nou înainte de utilizare.

Păstrați la frigider într-un recipient etanș timp de maximum 1 săptămână. Amestecați din nou înainte de utilizare.

Sursa: thekitchn.com

Pentru a obține textura și gustul perfect, calitatea ingredientelor contează. Găsești tot ce ai nevoie pentru sosurile tale în supermarketul tău favorit, de unde poţi comanda cu Bringo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE