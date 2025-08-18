Importanța unei truse de medicamente

„O trusă de vacanță bine pregătită poate însemna diferența între o vacanță de relaxare și o experiență stresantă.”, scrie medicul pediatru Dr. Florentina Stoian.

Scopul unei truse de vacanță bune este să cuprindă medicamente esențiale, care pot transforma o excursie lipsită de griji într-una plină de confort și siguranță:

Antitermice (Ibuprofen, Paracetamol) – utile pentru febră, durere și inflamații, alături de un termometru esențial pentru măsurarea corectă a temperaturii.

(Ibuprofen, Paracetamol) – utile pentru febră, durere și inflamații, alături de un termometru esențial pentru măsurarea corectă a temperaturii. Antihistaminice – utile în caz de alergii sau mușcături insecte, disponibile sub formă de sirop, pastile sau unguente.

– utile în caz de alergii sau mușcături insecte, disponibile sub formă de sirop, pastile sau unguente. Medicamente pentru digestie – pentru situații de diaree, constipație, greață (antivomitive, antispastice, rehidratante).

– pentru situații de diaree, constipație, greață (antivomitive, antispastice, rehidratante). Pansamente și dezinfectante – pentru eventuale mici accidente.

– pentru eventuale mici accidente. Produse de protecție solară și repelent anti-insecte.

Medicul pediatru Florentina Stoian adaugă: „Este important să verificați datele de expirare ale medicamentelor. De asemenea, asigurați-vă că produsele sunt potrivite pentru vârsta copiilor dumneavoastră.”

Transportul în siguranță al medicamentelor

Asigurarea integrității trusei în vacanță e la fel de importantă precum conținutul ei:

Ambalare corectă: recipiente etanșe și rezistente pentru prevenirea scurgerilor.

Temperatura de transport: adăpostirea medicamentelor în condiții ideale.

Ar trebui să aveți la îndemână și datele de contact ale medicului pediatru pentru urgențe.

„În plus, nu uitați să luați o copie a rețetelor, în special dacă copilul ia medicamente pe termen lung sau are nevoie de tratamente speciale.”, mai spune medicul pediatru.

Rolul esențial al asigurării de călătorie

O trusă medicală completă este vitală, dar adăugarea unei asigurări de călătorie face diferența între vacanță relaxantă și una stresantă.

Aceasta oferă protecție în fața unor evenimente neprevăzute:

Acoperire pentru urgențe medicale, spitalizare, medicamente, asistenta 24/7 non-stop

Anularea sau întreruperea călătoriei – acoperă costurile în cazul unor imprevizibile (boală, deces, dezastre)

Bagaje pierdute, întârziate, sau deteriorate – despăgubiri pentru obiecte esențiale

Răspundere civilă – protecție financiară dacă cumva produci daune altora

În funcție de poliță, este acoperită repatrierea în caz de urgență, inclusiv pentru animale de companie

Pentru familii cu copii, există polițe speciale, adaptate nevoilor lor, care țin cont de vulnerabilitatea acestora în timpul vacanței.

De asemenea, util pentru vacanțele în afara țării este și cardul european de sănătate.

Cât costă o asigurare de vacanță

Spre deosebire de costurile potențiale uriașe în caz de urgență, polița de asigurare are un preț rezonabil:

De regulă, o asigurare de călătorie costă între 20 și 80 de lei, în funcție de destinație, durată și nivel de acoperire

Unele companii oferă polițe online accesibile de la 10 lei

Alte firme permit compararea prețurilor și a beneficiilor online instant

Există și opțiunea unui abonament anual, convenabil pentru mai multe călătorii în străinătate, cu sume asigurate de până la 30.000 EUR pentru urgențe medicale și repatriere.

De exemplu, pentru o săptămână de vacanță în Grecia, o asigurare de călătorie pentru o familie cu un copil pornește de la 80 de lei.

O vacanță reușită alături de copii depinde de două lucruri: trusa medicală bine echipată și adaptată nevoilor familiei, dar și asigurarea de călătorie potrivită.

