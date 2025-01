Un virus asemănător gripei umple spitalele din China. Care sunt șansele să se repete scenariul Covid-19: explicațiile unui medic epidemiolog de top

Virusul HMPV, motiv de îngrijorare în China

HMPV, un virus asemănător gripei și răcelii, dar pentru care nu există vaccin, face ravagii în Nordul Chinei, potrivit publicației Daily Star.

Autoritățile le recomandă oamenilor să poarte din nou măști și să evite aglomerația, situație asemănătoare cu cea de acum cinci ani, când a început răspândirea SARS-CoV-2.

Mai mult, virusul ar fi ajuns deja și în Europa, în Marea Britanie, potrivit cotidianului britanic.

„Pozitivitatea hMPV (supravegheată de laborator) a crescut ușor la 4,5%”, arată datele puse la dispoziție de Guvernul britanic.

Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația virusului înrudit cu virusul respirator sincițial VSR.

Virusul HMPV se transmite prin aer sau contact cu suprafețele contaminate și provoacă simptome precum tuse, febră, congestie nazală și oboseală. Specialiștii avertizează că, deși infecțiile sunt de obicei ușoare, pot duce la complicații grave, mai ales în rândul copiilor mici, vârstnicilor și celor cu sistem imunitar slăbit.

Imaginile de pe rețelele de socializare stârnesc îngrijorare la nivel internațional. Cu toate acestea, reprezentații Chinei spun că „infecțiile respiratorii tind să atingă un vârf în timpul sezonului de iarnă”.

Explicațiile vicepreședintelui Societății Române de Epidemiologie

„Situația actuală a infecției cu HMPV în China a stârnit îngrijorare în rândul profesioniștilor de sănătate publică. Metapneumovirusul uman (HMPV) este un virus respirator comun care poate provoca de la forme ușoare de boală până la forme severe, în special la copiii de vârstă mică, la vârstnici și la cei cu probleme imunitare.

Creșterea recentă a numărului de cazuri de infecție HMPV în China a determinat măsuri sporite de supraveghere și monitorizare pentru a înțelege mai bine amploarea epidemiei și pentru a evalua impactul virusului.”, a explicat pentru Libertatea dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

De altfel, acest virus nu reprezintă o noutate pentru epdiemiologi, care spun că virusul este prezent de peste 20 de ani, din 2001.

„Se știe că infecția cu HMPV este prezentă pe tot parcursul anului, cu vârfuri de activitate ale virusului în lunile de iarnă și primăvară ca și în cazul gripei.”, adaugă dr. Emilian Popovici.

Dr. Emilian Popovici – vicepreședintele Societatii Române de Epidemiologie – Foto Facebook

Cum se răspândește HMPV

Metapneumovirusul uman este similar cu virusul respirator sincițial (VSR) și provoacă infecții respiratorii severe la copii și vârstnici.

Până în prezent, nu există un vaccin sau tratament antiviral specific pentru HMPV, iar tratamentele sunt destinate ameliorării simptomelor.

Numărul de cazuri de infecție cu HMPV a crescut în special la copiii sub 14 ani din nordul Chinei.

Concret, numărul de cazuri din China a crescut cu 45%, ajungând la 327 de cazuri în 2024 față de 225 de cazuri în 2023, potrivit Economic Times of India. Asta și pentru că au crescut raportările privind bolilele respiratodrii, după pandemia de Covid-19.

„Virusul se răspândește prin picături respiratorii atunci când o persoană infectată tușește sau strănută și poate supraviețui, de asemenea, pe suprafețe pentru o perioadă de timp, contribuind la amplificarea transmiterii.

Simptomele infecției cu HMPV pot include tuse, febră și dificultăți de respirație, iar în cazurile severe, poate duce la pneumonie sau bronșiolită.”, spune medicul epidemiolog Emilian Popovici.

Ne putem aștepta acum la o nouă pandemie?

Situația a fost descrisă ca un episod sezonier, fără semne de urgență globală, de către Organizația Mondială a Sănătății.

Totuși, țările vecine precum Hong Kong, Cambodgia și Taiwan sunt în alertă din cauza riscurilor mai mari pentru categoriile vulnerabile: copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută.

Virusul HMPV, mărit de 6.000 de ori – Foto Profimedia

„În China sunt 4 entități morbide care afectează populația concomitent inclusiv meta pneumo virusul uman HMPV.

Ca răspuns la situația actuală, autoritățile de sănătate publică din China subliniază importanța măsurilor preventive, cum ar fi spălarea frecventă a mâinilor, protecția mecanică a tusei și strănutului și evitarea aglomerărilor umane.

Deși HMPV nu este un virus nou, situația actuală din China reamintește de amenințarea permanentă reprezentată de agenții patogeni respiratori și a necesității unor măsuri de sănătate publică pentru a le atenua impactul.”, a răspuns dr. Emilian Popovici, pentru Libertatea.

„Este ca orice alt virus respirator”

În India, care are graniță cu China, virusul nu reprezintă motiv de îngrijorare.

„Au apărut știri despre un focar de metapneumovirus în China. Permiteți-mi să fiu foarte clar în această privință.

Metapneumovirusul este ca orice alt virus respirator care provoacă răceala obișnuită, iar la cei foarte bătrâni și foarte tineri poate provoca simptome asemănătoare gripei”, a subliniat dr. Atul Goel, oficial al Direcției Generale a Serviciilor de Sănătate (DGHS), potrivit The Independent.

Ușurința cu care ne putem deplasa „permite bolilor infecțioase să se răspândească rapid dintr-o zonă geografică în alta, ceea ce face dificilă limitarea focarelor.”, atragea atenția anterior dr. Emilian Popovici.

În țara noastră, săptămâna trecută au fost raportate peste 57.000 de cazuri de infecții respiratorii acute.

La nivelul întregii țări, s-au înregistrat, între 23 și 29 decembrie 2024, 4.175 cazuri de gripă clinică la nivel național și patru decese. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Capitală. Medicii ne recomandă să evităm aglomerațiile și să mergem la un control medical atunci când simptomele se agravează.

