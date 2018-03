Andreea Ibacka ar intra în “Ferma vedetelor” cu Cabral și știe exact de ce s-ar putea ocupa ea și ce sarcini i-ar reveni soțului său, dacă ar face echipă în reality-show-ul de la PRO TV. Blonda prezintă acum, cu Octavian Strunilă, “Ferma după perdea”, o extensie a emisiunii, difuzată la Pro 2 sâmbăta, dar, dacă i s-ar propune și astrele s-ar alinia, ar trece de partea cealaltă a baricadei. Cabral, care nu pierde nici o ocazie să facă mișto de el sau să-și ia peste picior “nefasta”, cum o alintă el pe Andreea, e prins cu filmările la “Ce spun românii”.



Libertatea: Andreea, e mai bine pe lângă fermă, ca observator, sau ai fi vrut să fii în fermă?

Andreea Ibacka: “Ferma vedetelor” este un proiect foarte greu. O spun acum, dar o conștientizez de la primul sezon. Cantonamentul dur, lipsa intimității, privarea de hrană, munca fizică, izolarea, competiția… un mix greu de dus pe umerii concurenților. Nici nu știu care dintre neajunsuri m-ar apăsa mai tare! Îi admir pentru ceea ce reușesc să facă, cum reușesc să gestioneze situațiile apărute, ce ajung să descopere despre ei înșiși. Cât despre mine… îmi lipsește experiența vieții la țară. Am tânjit după ea în copilărie, însă n-a fost să fie! N-aș putea da un răspuns. Contează și sincronizarea, prioritățile vremurilor.

Andreea Ibacka ar intra în “Ferma vedetelor” cu Cabral: “Dacă ar fi să aleg, m-aș trimite singură la bucătărie”

Ce-ai ști să faci, din ce sunt puse vedetele din fermă să facă? Știi să mulgi oaia, să construiești șoproane, să îngrijești orătănii și să plantezi legume? Dar Cabral, dacă ai intra cu el, în cuplu, la ce munci crezi că s-ar potrivi?

Mi-ar fi peste mână să muncesc pământul, de ce să nu recunosc? Dar orice se învață, nu-i așa? De animale îmi este drag, în schimb. M-aș atașa ușor de ele, sigur m-aș trezi cu grija lor dimineața. Totuși, dacă ar fi să aleg, m-aș trimite singură la bucătărie, să gătesc pentru toată gașca. Nu puține au fost ocaziile în care soțul zicea că nu mai avem de-ale gurii în casă și eu am întins masă mare! Pe de altă parte, Cabral meșterește mereu câte ceva prin casă ori prin curte. Diriginte de șantier l-aș vedea în fermă.

Cum te simți pe post de “big brother” pentru cei din fermă și cum ți se pare faptul că trebuie să comentezi ce fac unele vedete pe care le cunoști?

Nu judec, fiindcă nu am fost acolo. Mai degrabă, îi observ. Și apoi filtrez și le redau curiozitățile celor de acasă. Pentru că acestea coincid cu ale mele. Mai mult decât atât, luând contact cu cei direct implicați, îi întreb, le cer toate detaliile. Mai în glumă, mai în serios, la “Ferma după perdea” reușim să aflăm și dincolo de ce se vede în “Ferma vedetelor”. Venim cu imagini noi, nedifuzate, un conținut foarte interesant pentru iubitorii acestui format.

Cum te înțelegi cu Strunilă? Voi ați mai lucrat împreună…

Cu Octavian mă știu de 11 ani, am fost colegi în “Inimă de țigan”, în 2007. Chiar ne distram zilele trecute, amintindu-ne o secvență în care el îmi cânta la acordeon și eu plângeam de mama focului. E un actor foarte bun, mă bucur că facem echipă. Și, da, râdem mult, avem și o echipă mișto alături de noi.

Vacanță cu rulota și 3 câini: “Avem niște amintiri așa frumoase… Și niște poze…”

Cabral are un program încărcat, cu filmările lungi la “Ce spun românii”… Când reușiți să vă vedeți, să vorbiți, să vă ocupați de treburile casei?

Amândoi ne-am setat ritmul acesta alert. Când suntem acasă, muncim turbo. Doar așa reușim apoi să avem escapade mai lungi din cotidian, să cunoaștem atâtea locuri noi, unele îndepărtate, să plecăm cu rulota unde vedem cu ochii și să ne facem planul din mers. Vara trecută am călătorit 20.000 kilometri pe roți, cu 3 câini după noi! Nimic opulent, dar incredibil. Avem niște amintiri așa frumoase… Și niște poze…

Mai ieșim, mai vorbim, mai reparăm una, alta prin casă, dar mai mult în weekend. Și, ca să-ți spun drept, niciodată nu ajungem la zi cu toate câte ne-am dori să facem și câte ar fi de făcut. Deocamdată, e o etapă.

Tu ce faci între proiectele TV?

Când am început emisiunea, aveam agenda plină. Acum e imposibilă. (râde) Mă implic în campanii educaționale – de pildă, am în derulare un proiect ce promovează frumusețea naturală în sute de licee din țară -, prezint evenimente, mă dedic campaniilor umanitare inițiate de “Asociația Zâmbet și Suflet”, pe care am înființat-o alături de familia mea, scriu pe blogul meu, cresc 150 de kilograme de dulceață – trei cane corso! Cele casnice și administrative se mai pun și ele? Cele standard, din fișa postului unei femei măritate…

VIDEO EXCLUSIV/Caliu, cel mai vechi lăutar din Clejani, face echipă cu fiul lui Dinescu. Când țiganii se întâlnesc cu gagiii!