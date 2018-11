Gabriela Cristea a împlinit zilele trecute 44 de ani și fix de ziua ei a împărtășit cu toată lumea, prin rețeaua de socializare, fericita veste că este din nou însărcinată. Anunțul a luat prin surprindere multă lume. Fina ei, Diana Bișinicu, nu a reușit să vorbească la telefon cu viitoarea mămică, însă nu e deranjată de decizia Gabrielei Cristea. Probabil că, din superstiție, prezentatoarea TV a ținut secretă sarcina până în momentul în care s-a asigurat că totul este în regulă.

„Sinceră să fiu, nașa a anunțat chiar de ziua ei, pe 26 octombrie, nu am apucat să o sun, pentru că am avut înregistrări, concert, foarte multe lucruri și evenimente în ziua respectivă și i-am dat un mesaj vocal și i-am spus că o voi suna în drum spre casă. Doar că după concert s-a făcut foarte târziu, vreo 11.30 noaptea și am zis că este inoportun să o sun. De pe Facebook am aflat, așa cum a aflat toată lumea, pentru că dacă ea a anunțat fix de ziua ei, eu nevorbind la telefon cu ea, ci doar prin mesaje, era firesc să aflu și eu tot la fel”, a declarat, pentru Libertatea, Diana Bișinicu.

La ziua Victoriei, viitoarea mămică radia!

la finalul lunii septembrie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au dat o petrecere pentru fiica lor, Victoria, care a împlinit un an. Cuplul a avut alături prieteni apropiați. Atunci, Diana Bișinicu a observat o schimbare la Gabriela Cristea, însă a pus bucuria pe seama evenimentului. Se pare că fericirea brunetei avea legătură și cu sarcina. Nu a suflat nici un cuvânt însă despre ea!

„Mă bucur foarte mult pentru ea, pentru ei, pentru că se vede că sunt fericiți. Chiar am fost la ziua Victoriei, în momentul în care i-a rupt turta și i-a tăiat moțul, se vedea că nașa efectiv radia! Mă gândeam că din cauza proiectului pe care îl are în televiziune, dar în mod special datorită Victoriei. De fapt, erau toate la un loc, inclusiv bebele care urmează să vină. Îi doresc să aibă o sarcină ușoară, să fie sănătoasă, să aducă sănătoasă bebele pe lume și în rest, se descurcă ei”, ne-a mai spus cântăreața.

Diana și soțul ei se văd separat cu nașii Gabi Cristea și Marcel Toader



Diana Bișinicu și soțul ei au decis să nu facă diferențe între părinții lor spirituali, Gabriela Cristea și Marcel Toader, care s-au despărțit de ani buni. Dar, ca să nu existe momente stânjenitoare, aceștia sunt prezenți cu rândul la evenimentele importante din familia finilor.

„Într-un an îi chemăm pe unii și următorul an îi chemăm pe ceilalți. Altfel nu se poate. Ca să nu existe întâlniri, pentru că sunt convinsă că este o situație neplăcută și preferăm să nu fie tensiune, să fie lucruri frumoase, să se întâmple totul pozitiv”, a conchis Diana Bișinicu.

