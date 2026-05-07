Deși Teheranul a anunțat „noi proceduri” pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz în urma suspendării operațiunii americane „Project Freedom”, tensiunea rămâne ridicată, atenția fiind acum îndreptată spre întâlnirea de săptămâna viitoare dintre Trump și Xi Jinping, care ar putea decide soarta blocadei și a exporturilor de petrol.
Fiul șefului biroului politic Hamas rănit în urma bombardamentului din cartierul Daraj soldat cu multiple victime
Khalil al-Hayya, liderul biroului politic al Hamas, a anunțat că fiul său a fost rănit în timpul unui atac aerian israelian asupra cartierului Daraj din orașul Gaza, operațiune soldată cu un mort și zece răniți. Oficialul grupării a catalogat bombardamentul drept o continuare a „agresiunii sioniste” și o extindere a atacurilor asupra delegațiilor de negociatori, afirmând totodată că eliminarea liderilor sau a familiilor acestora nu va intimida mișcarea palestiniană în contextul actualului conflict.
Peste 1600 de nave rămân blocate în Strâmtoarea Ormuz din cauza riscurilor enorme de securitate și asigurare
Aproximativ 1.600 de nave comerciale sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz de mai bine de două luni, companiile de transport fiind prinse într-o criză logistică și financiară fără precedent după ce operațiunea de escortă a SUA a fost suspendată după doar 48 de ore. În absența unor garanții clare de securitate și confruntate cu refuzul asigurătorilor de a acoperi daunele în zone de conflict, companiile maritime ezită să reia tranzitul, considerând că orice tentativă de părăsire a căii navigabile pune în pericol atât echipajele, cât și încărcăturile de miliarde de dolari.
