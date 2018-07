Cum îl trăda Bianca Drăgușanu pe Victor Slav cu el de mână. Trecutul pe care nu are cum să-l ignore | FOTO

În septembrie 2013, Bianca Drăgușanu se căsătorea cu Victor Slav, însă mariajul lor nu avea să reziste prea mult, cei doi divorțând în martie 2014.

În momentul cununiei civile cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu a fost protagonista unor scene incredibile. Îi spunea DA lui Victor Slav, dar îl trăda fără nicio remușcare, trimițând SMS-uri fostului ei iubit, ex-fotbalistul Adrian Cristea.

“Tu ar fi trebuit să fii azi aici. Tu”, îi scria Bianca Drăgușanu fostului ei iubit, Adrian Cristea. Mesajul era însoțit de un emoticon care reprezenta o inimă frântă.

“Fără nicio urmă de ironie, nu vreau să se înțeleagă greșit, părerea mea: cea mai emoționantă declarație de dragoste pe care am primit-o de la o femeie. Mă gândeam ce e în sufletul ei, să fie acolo, să semneze un act și să ia numele bărbatului și să se gândească la mine…”, declarat Adrian Cristea la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.

Întrebat dacă nu a fost tentat să se ducă după Bianca Drăgușanu și să o ia de acolo cu mașina, fostul fotbalist a spus:

“Mie nu îmi plac lucrurile forțate, îmi place să vină totul de la sine. Când două persoane își doresc, așa e mai bine. Am vorbit (n.r. după ce Bianca Drăgușanu a devenit doamna Slav), dar nu pot să dau date exacte. Având în vedere că vorbeam foarte des, îți dai seama că nu mai știu exact dacă am vorbit la o zi, la două, la o săptămână distanță”, a mai spus el.

Adrian Cristea a fost întrebat de moderatoarea Simona Gherghe dacă a avut puterea să se uite la imaginile cu Bianca Drăgușanu mireasă.



“Păi m-am uitat, dacă era pe toate posturile, îți dai seama… Se înțelege de ce era așa tristă și cu capul plecat și supărată. Așa mi s-a părut mie și așa a fost. În ziua nunții nu am vorbit deloc. Nu mi-a trimis nicio poză, nu am vorbit cu ea în ziua nunții. Doar am primit poze de la prieteni comuni. Făceau poze împreună și îmi trimiteau și mie poze. Nu-mi pica bine, dar știam relația lor și ce se întâmplă și cum sunt, eram mai liniștit decât dacă poate nu aș fi știut. E adevărat că nu mi-a picat bine, dar…

… Da, este adevărat (n.r. că Bianca Drăgușanu îi făcea semne, în ziua nunții, cu peștișorul primit de la el). Acea bijuterie am cumpărat-o acum mulți ani, mi-a plăcut foarte mult, era un peștișor foarte drăguț, ea fiind și în zodia Pești, i-am făcut acest cadou. Și tot îl punea în fața camerelor să îmi trimită mie mesaje, sau nu neapărat să îmi trimită mesaje, ci să îl văd eu. Se gândește la mine, că eu trebuia să fiu acolo sau eu știu ce…”, afirma Adrian Cristea.

Citește și: VIDEO/ Codul penal – cei 9 minoritari care au făcut majoritatea. ”Dar ce, trebuie să-ți dau ție explicații?”