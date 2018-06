Ioana Ginghină a participat zilele trecute la prima ediție “Bridal Open Day”, concept exclusivist propus de Alin Gălățescu și Claudia Florens. Actrița a fost fascinată de decorațiuni, aranjanjamente florale și rochii de mireasă în vogă, ocazie cu care și-a amintit de propria nuntă, desfășurată în urmă cu 11 ani, la care nu a avut niciun stres.

“Mi-am dorit doar să fie nunta și să ne simțim bine, să ne distrăm. Nu m-am gândit așa foarte mult la eveniment în sine, ca o greutate, trebuie să fie nunta așa într-un fel, pentru că eu în perioada aceea filmam și la ‘Inimă de țigan’, eram și la ‘Dansez pentru tine’, deci practic munceam de dimineața până seara. Când nu eram la filmări, dansam și invers, chiar și noaptea . Și atunci Alexandru practic s-a ocupat de toată nunta”, ne-a mărturist Ioana Ginghină.

A reușit să meargă totuși la probele pentru rochia de mireasă, la alegerea invitațiilor și la degustarea meniului. Inclusiv buchetele de flori ea le-a ales pe poze, neavând timp pentru pregătirile specifice dinaintea unei astfel de petreceri. Ea și Alexandru Papadopol au apelat la serviciile unei firme de organizări de evenimente, însă actorul a trebui să își de-a ok-ul pe propunerile făcute.

“Alexandru și-a ales singur costumul, a optat pentru unul negru, cât mai clasic, el s-a ocupat și de decorațiuni. Probabil pentru că tocmai nu m-am ocupat eu, nici nu am fost streasată”, ne-a povestit actrița.

Cei doi au avut parte de o nuntă de vis care a avut loc la un hotel de lux din Capitală. Organizatorii le-au pus la dispoziție după petrecere o cameră specială. Amuzată, Ioana Ginghină ne-a povestit că planul pe care îl făcuse a suferit schimbări radicale.

“Noaptea nunții mi-aș fi dorit să fie altfel, noi am făcut nunta la hotel la Hilton și ne-au dat cameră unde se spune că a stat și George Michael și voiam să fie altfel. Îmi luasem o cămașă de noapte foarte sexy și, efectiv când m-am văzut cu atâția bani, nu am avut în viața mea atâția bani grămadă, nu am putut să mă abțin să nu îi număr.

Efectiv i-am pus pe pat, am deschis toate plicurile și de atunci nu am mai avut atâția bani, efectiv să îi ai în mână! Era patul plin de plicuri și de bani, cui îi mai stătea gândul la sex? Numai să numărăm banul, frate! I-am și spus de atunci, nunta este un credit în rate, primești banii și tu îi dai oricum în rate, înapoi, nu e că îți rămân ție. Dar e o bucurie că ai avut așa deodată bani”, a declarat, pentru Libertatea, Ioana Ginghină.