Maria Constantin se poartă ca la 20 de ani de când e o femeie liberă, fără obligații și, mai ales, o studentă de nota 10. Artista primește pachete de la mama, se îmbracă provocator, și vrea să-și mărite prietenele.

A trecut prin două divorțuri, și o dată devenită o femeie liberă, începe să trăiască viața de…studentă.

Maria Constantin se poartă ca la 20 de ani de când a intrat la Conservator. Aceasta nu lipsește o zi de la cursuri și pentru ea nu contează faptul că majoritatea colegelor sale sunt cu vreo zece ani mai tinere.

”Maria e foarte volubilă și nu pozează nicidecum într-o vedetă, la facultate. E o femeie foarte frumoasă și e normal să vină îmbrăcată și-n ținute provocatoare. Dar nu face asta tot timpul. Sunt și zile în care poarta fuste lungi sau pantaloni și bluze fără decolteruri”, a mărturisit pentru Libertatea una dintre colegele vedetei.

Mai mult, la cei 31 de ani ai săi, Maria are aceleași obiceiuri ca ale studenților plecați de acasă. Ea primește pachete de la mama sa, care vine în Capitală cu oalele pline de mâncare! Asta în ciuda faptului că artista știe să gătească foarte bine. Doar că, dat fiind faptul că nu mai are pentru cine, nu prea mai intră în bucătărie. Mai mult, artista are și apucături ed adolescentă. Ea însăși a povestit cum vrea să-și mărite una dintre prietene și să-i fie domnișoară de onoare.

”Am o prietenă, care la mine la nuntă a fost domnișoară de onoare și a mai și prins buchetul. Acum ea trebuie să fie mireasă, iar rolurile să se inverseze. Așa că facem casting, trebuie găsim băiat tânăr, frumos, la pungă gros. Am înțeles că așa e bine. Eu nu am nevoie de casting, sunt frumoasă, am ochi albaștri”, a spus artista pentru Libertatea.

Studentă până la… 41 de ani

Maria Constantin, care recent s-a mutat în casă nouă, vrea să predea ore de canto, atunci însă când va termina facultatea.

”Sunt a doua pe facultate și bursieră. O să predau când voi termina. Probabil pe la 41 de ani voi termina facultatea. Vreau să-mi fac și doctoratul, să dau și masterul. Adică am ambiție. Dar, când îmi pun ceva în minte, sunt ca și calul cu obloane, care nu vede decât asta. Și asta văd eu, muzica”, a mai spus aceasta.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV/ Dan Ciotoi, solistul ”Epocii de Aur”, din nou pe scenă, după operația suferită. ”Sunt 100% refăcut și cu moralul bun”