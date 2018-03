Mihaela Rădulescu a avut o experiență traumatizantă în vacanță, când a vrut să fie o mamă cool și să practice cot la cot cu fiul ei, Ayan, un sport e iarnă cu care nu era familiarizată.

După ce s-a dat cu motoare, skijeturi, tiroliene și elicoptere și a-ncercat toate experiențele extreme care nu cer pregătiri deosebite, Mihaela Rădulescu a descoperit că există, totuși, un sport care-i poate veni de hac. Nu s-a lăsat până nu l-a deprins, dar recunoaște că s-a lăsat cu ceva suferință fizică…

Neînfricata jurată de la “Românii au talent”, care n-a refuzat nici o experiență extremă când i s-a dat ocazia s-o trăiască, a fost învinsă – ce-i drept, doar în prima rundă, că meciul l-a câștigat ea! – de… snowboarding. Știa deja să schieze când fiul ei, Ayan, acum în vârstă de 12 ani și jumătate, i-a propus să se urce pe placă și să coboare în tandem pe pârtie, așa că nu bănuia ce experiență traumatizantă va urma.

Mihaela Rădulescu a avut o experiență traumatizantă în vacanță: “Am avut o săptămâna grea”

“La snowboard cazi mult, mai ales când ești începător. Îmi aduc aminte prima dată când am zis: “hai să văd despre ce e vorba în snowboard!”. Am avut o săptămâna grea, n-am putut să mă mișc, aveam vânătăi peste tot! Învățatul e o treabă complicată și dacă reușești să treci de faza asta foarte neplăcută, în care te dor toate oasele și urăști snowboardul, după aceea, devine extrem de plăcut. Slavă Domnului, s-a transformat în plăcere, pentru că am început acest sport cu drag. Nu știu dacă o să fac vreodată progrese uluitoare și dacă o să și zbor pe snowboard, dar important e că mă implic, îmi place și nu mai cad așa de mult. Atunci când simt nevoia de ceva mai multă relaxare, schiez. Îmi plac foarte tare amândouă, pentru că îmi place să fac sport”, ne-a mărturisit Mihaela.

Ultima oară s-a urcat pe snowboard în urmă cu doar două săptămână, când o vacanță care se dorea exotică a fost înlocuită cu una la schi. A fost acolo cu fiul ei și cu iubitul, Felix Baumgartner – pe care a promis că-l va aduce în România, la una din galele live “Românii au talent”: “Eram hotărâți să abordăm o țară exotică, însă am pierdut o legătură între două destinații și am decis să anulăm toată povestea. Așa că am inventat o vacanță la schi, la snowboard, de fapt. M-a convins fiul meu, acum câțiva ani, să mă apuc și de snowboard. Eu eram om de schi, dar ca să-mi țin imaginea de mamă pregătită de orice în fața fiului meu, m-am apucat de sportul asta, iar acum îmi și place. N-am nivelul lui de pregătire, el se da foarte bine, spectaculos chiar, dar îmi place. Și mi-a prins bine încă o tură de exerciții pe zăpadă”.

