Ion Iliescu, despre mariajul său cu Nina. “Căsătoria noastră a fost rezultatul unei prietenii, iar apoi…”

Pe Ion Iliescu și soția, Nina, îi leagă un mariaj de peste șase decenii, dar totul a început de la o relație de prietenie.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care în luna decembrie a anului trecut a avut probleme la un picior, este căsătorit de peste 60 de ani cu Nina Iliescu, cea care o fost de profesie cercetător științific în domeniul coroziunii metalelor.

Cei doi s-au cunoscut de foarte tineri, iar Ion Iliescu povestea, într-un interviu acordat revistei Tango, că povestea lor a început de la o relație de prietenie, iar greutățile prin care au trecut i-a unit foarte mult.

“Ne-am căsătorit de tineri, fiind studenți, și căsătoria noastră a fost rezultatul unei prietenii, inițial, și apoi al unei relații de profundă afecțiune care ne-a legat, din toate punctele de vedere. Aveam 21 de ani atunci când ne-am căsătorit, ne-am cunoscut pe la 17-18 ani. N-a fost numai atracție fizică, ci și o comuniune pe toate planurile și o completare reciprocă. Și am rămas legați pe viață, pentru că am trecut, și eu, și soția, printr-o viață deloc ușoară.

Amândoi am rămas orfani la 15 ani, în același an. În 1945, imediat după război, au murit și tatăl meu și tatăl ei. N-a fost ușor, eram în studenție, într-o perioadă în care țara era afectată de război: secetă și situație economică dificilă. Toate astea ne-au legat și mai mult, printr-o înțelegere comună a lumii și a relațiilor umane”, explica Ion Iliescu.

“Deși ne-am căsătorit foarte tineri, am avut o perioadă anterioară pregătitoare în care a existat înțelegere și am avut și perioade când am stat la distanță unul de celălalt. Ea a primit bursă, în 1949, în chimie tehnologică și a plecat cu un an înaintea mea la Moscova, apoi am primit bursă și eu și am studiat la Institutul hidroenergetic al atmosferei. Acolo ne-am reluat relația și am decis să ne căsătorim. Distanța nu ne-a separat, din contra”, încheia fostul președinte al României.