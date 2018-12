Ne-a mărturisit că trăiește o bucurie fără margini de Revelion, când vede oamenii din piețe dansând pe muzica ei și că pasiunea cu care se confundă Loredana azi a început de mult, în copilărie, cu colindele de Sărbători.

Libertatea: Cum ți-a fost sfârșitul de an și unde te prinde Revelionul?

Loredana: Am avut o lună decembrie aglomerată, dar frumoasă, cu multe concerte cu bandul meu Agurida, cu spectacole cu „Mamma Mia!” la Sala Palatului, cu concerte în piețe, de Crăciun și am și de Revelion! Știi cum e, când oamenii au liber și se distrează, noi avem grijă ca ei să se simtă bine și să aibă amintiri frumoase.

De Crăciun am cântat în București, apoi am petrecut în familie, ca în fiecare an. Sunt moldoveancă, fac sarmale, salată de boeuf, cozonaci; mâncăm în familie, păstrând tradiția din copilărie.

Câte cântări ai în noaptea de Revelion?

Nu le mai număr. Sunt… fără număr! Am multe cântări, dar oricât ar fi de multe sau de obositor totul din jurul lor, e bucuria mea să fiu pe scenă cu Agurida, să văd oamenii din piețe care se încălzesc cu muzica noastră.

Cum stai cu repertoriul de colinde? Obișnuiai să mergi la colindat când erai mică?

Dacă ați ști cât am colindat în copilărie!!! Era marea mea bucurie, nu-mi păsa de frig, de ger, zăpadă sau că mă dureau picioarele. Să cânt cu verișorii și prietenii de pe scara blocului, să mergem din casă în casă, era cea mai mare distracție a noastră! Nu conta că primeam doar covrigi și nuci, uneori, dacă aveam noroc, primeam și o portocală sau o felie de cozonac caldă. Să petrecem împreună noi, copiii, să cântăm seara la ușile oamenilor era o superaventură!

La tine în familie se respectă tradițiile? Primiți colindătorii, aveți vâsc în casă?

Normal că păstrăm tradițiile! Primim colindători și ne bucurăm de ei; bine, ei se întâlnesc la evaluarea cântatului și cu mama, care e învățătoare și ne-a învățat pe toți colinde. (râde) Iar vâscul e amplasat strategic în casă în fiecare an. (râde)

În România sau peste hotare, unde vezi Revelionul ideal pentru tine? La frig sau pe plajă?

Oriunde, cu familia. Pentru că și acum, când am concerte multe în noaptea de Anul Nou, îi am câteodată aproape și pe ai mei. Și vorbim peste noapte, iar dimineața, la ciorba de potroace, mă încarcă prezența tuturor celor din familia mea. Mai mult chiar decât orice vacanță!

Cum ai spune că a fost 2018 pentru tine? Ce-a fost bine, ce-a fost… mai puțin bine?

A fost un an bun, cu provocări minunate, cu muncă la musicalul „Mamma Mia!”, cu battle-ul cu Grasu XXL, toate m-au dus într-o nouă zonă a exprimării artistice, m-au obligat să caut în mine noi unelte de transmitere a unor emoții autentice.

Am avut timp și de câteva vacanțe, de descoperit lumea, dar și timp ca să-mi așez gândurile sau să petrec cu prietenii. Sau cu rudele, pentru că tot povesteam mai devreme de familie! Am fost recent în Bacău cu „Mamma Mia!” și evident că mi-am vizitat unchieșii și am mâncat ca-n copilărie, lucruri din ogradă.

„O să râdeți mult cu Lori din Onești și Cabral din Berceni”

Anul ăsta ai avut spectacole la Sala Palatului. Repeți experiența în 2019?

Anul acesta am fost de atât de multe ori prezentă la Sala Palatului cu „Mamma Mia!” sau, recent, alături de Pink Martini, că pare că am avut un concert al meu la Sala Palatului. De fapt, nu am avut un concert marca Loredana, a fost un an dedicat unor noi forme de exprimare și de pregătire a unor proiecte mari pentru la anul. Dar în 2019, pregătiți-vă… o să fie nebunie!

Ce ne spui despre noua emisiune la care filmezi pentru PRO TV, „Cântă acum cu mine”? Cum te împaci cu Cabral? Până acum, cei care au lucrat cu el au zis că se râde mult la filmări…

Lori din Onești și Cabral din Berceni – asta e ceva ce n-ați văzut până acum în televiziune! O să râdeți mult, iar formatul emisiunii are ceva ce n-a mai fost încă pe micile ecrane, dar își dorește orice artist să i se întâmple: să transmită atât de multă energie și emoție, încât să vrei să cânți cu el. O să cântați de acasă, o să vedeți!

Foto: VIVA!

Citește și:

FOTO/ Petrece sărbătorile într-un centru social. Campionul la atletism Gheorghe Frecățeanu a pierdut tot