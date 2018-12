Pe Gheorghe Frecățeanu l-am întâlnit în Centrul Social de Urgență pentru Persoanele Fără Adăpost al Primăriei Timișoara, un spațiu cu cantină socială și cu 35 de paturi în regim rezidențial pentru persoanele fără adăpost și alte 15 în regim de urgență.

Bărbatul ocupă un pat într-un colț de cameră pe care și l-a „tapetat” cu medalii și diplome de la concursurile de atletism la care participă. Iese de cele mai multe ori pe primul loc.

„A fost profesor de atletism. L-am luat de pe străzi și l-am dus la centrul nostru social, omul este câștigătorul tuturor maratoanelor din ultimii ani. Problema este că e alcoolic, iar acum câteva luni a participat la un maraton din București, iar la final a băut un pahar de șampanie. A fost începutul a ceea ce a urmat”, ne-a povestit Marius Murariu, de la Direcția de Asistență Socială din Timișoara.

Gheorghe Frecățeanu vorbește cu rușine despre acest incident și cu greu despre alcool, însă recunoaște că are o problemă. Ultima dată, a acceptat ajutorul asistenților sociali de la adăpostul de noapte al Timișoarei, unde oamenii străzii sunt luați și duși sub un acoperiș, să nu moară de frig.

După divorț, a rămas fără casă și a intrat în depresie

Drama lui a început în urmă cu zece ani, după divorț. Nu s-a mai înțeles cu soția, după 12 ani de căsnicie. Nu are copii, dar îi creștea pe copiii fostei soții, așa că a rămas singur pe lume, când femeia a plecat la muncă în Italia.

„De atunci am cunoscut și alte doamne, dar nu s-a concretizat în ceva stabil. După divorț, după eșecurile astea cu doamnele, am rămas fără locuință și am intrat într-o depresie”, ne-a povestit bărbatul de 55 de ani.

Este antrenor de sport, dar spune că după divorț a avut mai multe locuri de muncă: a lucrat în construcții, a fost muncitor într-o fabrică de încălțăminte și administrator la spitalul din Buziaș.

La partajul de la divorț a trebuit să împartă banii pe locuință cu soția și nu i-au ajuns să-și cumpere altceva. A stat un timp cu chirie, a locuit și la alte femei, dar depresia nu l-a mai lăsat să-și refacă viața. Îl are în București pe tatăl său, dar spune că actuala soție a acestuia nu îl acceptă.

Medicii care l-au tratat la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia l-au pensionat și l-au trimis la centrul social al primăriei din Timișoara. O perioadă a fost bine, până a dat iarăși de alcool.

„Am avut o perioadă când am plecat, dar dânșii m-au reprimit. Așa a fost situația, nu e prea plăcut nici aici să stai, în adăpost, sunt fel de fel de oameni. Am avut probleme cu alcoolul, după divorț. Am avut și o perioadă când nu am avut unde să dorm, dormeam în scări de blocuri”, ne-a mai spus fostul profesor de sport.

Spune că nu a prins ierni chiar așa grele pe străzi și că a avut momente când a dormit sub cerul liber.

Pensie de boală de 700 de lei pe lună

Acum, are o pensie de boală de gradul trei, cu drept de lucru. Suferă de depresie și primește de la stat 700 de lei pe lună.

S-a angajat, pentru că aceasta este condiția ca să poată locui la centrul social din Timișoara. Lucrează cu jumătate de normă la o fabrică de componente pentru mașini, dar pasiunea lui este să alerge, așa că participă la toate maratoanele.

„De când sunt în centru am câștigat mai multe medalii. Când eram tânăr, am făcut sport de performanță, am fost la lotul olimpic, la cel mai înalt nivel în țară. Am avut titlul de maestru al sportului, am primit premiul de excelență al orașului Reșița”, ne-a spus sportivul.

Unul dintre mentorii lui a fost reputatul antrenor de atletism Iosif Corneliu Măzăran, care a format generații întregi de atleți.

Gheorghe Frecățeanu petrece anul acesta al doilea Crăciun în centrul social din Timișoara, unde mai poate să stea până la vară, când vrea să se mute cu chirie sau chiar să-și cumpere o căsuță într-un sat. A reușit să-și pună și bani deoparte, pentru că o altă condiție să fie cazat în continuare la centru este să facă economii.

„Am strâns 5.000 de lei. Mi-am făcut plan pentru iunie-iulie să strâng cel puțin 10.000 de lei pentru o garsonieră la Anina sau o căsuță mai bătrânească prin vreun sat… Vreau să lucrez până când ies la pensie, până când nu mai pot”, ne-a mai spus sportivul de 55 de ani.

