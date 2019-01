Pentru cei care credeau că rochia pe care a purtat-o Lady Gaga la gala Globurilor de Aur a fost uriașă, surpriza a venit atunci când au aflat suma la care se ridică bijuteriile purtate de cântăreață.

Nominalizată la premiul pentru „cea mai bună actriță”, Gaga i-a adus un omagiu Judy Garland prin rochia pe care a purtat-o. Iar ținuta creată special pentru ea de Valentino Haute Couture a fost accesorizată cu bijuterii de la Tiffany.

Artista a prezentat pentru prima dată în public colierul Tiffany Aurora, o bijuterie realizată special pentru ea, care cuprinde 300 de diamante strălucitoare, inclusiv unul care are 20 de carate, în centru.

Gaga a adăugat, de asemenea, cercei din diamante de la Tiffany & Co. care valorează aproximativ 115.000 de dolari și trei brățări de la aceeași casă, tot din diamante, a căror valoare este de 130.000, 145.000 și 45.000 de dolari.

The Hollywood Reporter scrie că valoarea totală a diamantelor purtate de Lady Gaga a fost de 5 milioane de dolari.

În mijlocul unei mări de haine și accesorii realizate de cei mai mari designeri și creatori de modă din lume, Lupita Nyong’o – cunoscută ca una dintre cele mai spectaculoase apariții de pe covorul roșu – a ales să poarte o pereche de sandale surprinzător de accesibili ca preț.

Actrița din „Black Panther” a apărut pe covorul roșu purtând o rochie albastră Calvin Klein și în picioare o pereche de sandale care se găsesc în magazine la prețul de 45 de dolari, realizate de Aldo Leventer.

Încălțămintea s-a potrivit perfect cu rochia superbă purtată de actriță și nu ar fi spus nimeni că sunt atât de ieftine raportat la haine.

Jameela Jamil a dovedit în noaptea Globurilor de Aur că are niște trucuri în mânecă, sau mai bine spus sub fustă.

Pentru a nu-i fi frig la Globurile de Aur, actrița din „Good Place”, a purtat o pereche de blugi pe sub superba rochie Monique Lhuillier purtată pe covorul roșu.

An experienced woman wears jeans under her golden globes gown because its forking COLD. pic.twitter.com/M9erhxbJC3

— Jameela Jamil (@jameelajamil) January 6, 2019