Mesajul sponsorului Simonei Halep într-o super reclamă la New York. “Nu-l uiți niciodată pe primul”

La începutul acestui an, jucătoarea de tenis Simona Halep, a semnat cu Nike, care a devenit astfel principalul ei sponsor.

După ce Simona Halep a câștigat finala turneului de la Roland Garros, sponsorul Simonei Halep a realizat o reclamă cu un mesaj impresionant:

“You Never Forget Your First (Nu-l uiți niciodată pe primul)”, cu referire la primul turneu de mare șlem câștigat de în cariera sa de până acum de sportiva noastră.

Imaginea cu noua reclamă a sponsorului Simonei Halep a fost făcută publică de internautul Andrei Popescu. Acesta a făcut o fotografie cu afișul imens care apare pe o clădire din New York.

“În NY se apreciază performanța Simonei, chiar dacă a învins în finală tocmai o americancă. Cam cât de mândri putem fi că am completat celebrul trio Hagi-Nadia-Năstase cu înca un nume: Halep

Ah, și Dracula”, a explicat acesta pe o rețea de socializare.

Simona Halep, numărul unu mondial în tenis feminin, a câștigat, sâmbătă, 9 iunie 2018, turneul de mare șlem de la Roland Garros. În finală, românca a învins-o pe jucătoarea americană de tenis Sloane Stephens, în vârstă de 25 de ani. Este primul turneu de mare șlem câștigat de Simona Halep în cariera sa. A mai fost prezentă în finala turneului de la Paris în 2014 și 2017.

Citește și: VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 11-17 iunie 2018