SIMONA HALEP (1) – SLOANE STEPHENS (10) 0-0 / LIVE (sâmbătă, ora 16.00)

Finala de la Paris va fi disputată de liderul WTA și de favorita 10 a competiției. Simona Halep va păși în a patra finală de Mare Șlem.

A pierdut deja 3, în 2014 și 2017, la Roland Garros, și în 2018, la Australian Open. Toate cedate în trei seturi, la mare luptă.

Acum, în față o are pe Sloane Stephens, cu un an mai tânără decât ea, dar mai înaltă (1,7 metri, față de 1,68 metri). Sportiva din SUA a trecut în semifinale de conaționala Madison Keys, de care trecuse și în finala de la US Open 2017.

Simona o conduce pe Sloane cu 5-2, singurele succes fiind pe hard. În schimb, pe zgură, Halep s-a impus în 2014, la Roland Garros, și la Barcelona, în 2012.

Totuși, surprinzător, Sloane Stephens, care va urca până pe locul 4 după prestația de la Paris, a spus după semifinala cu Madison Keys că Roland Garros este turneul său favorit.

La rândul său, tot joi, Simona Halep a trecut în două seturi de Garbine Muguruza.

