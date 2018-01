Suma pe care noul sponsor al Simonei Halep o plătește liderului din tenis. ”Ce se petrece cu ea nu i s-ar fi întâmplat niciodată unui bărbat”

Suma pe care noul sponsor al Simonei Halep o plătește liderului din tenis. Conform ProSport, liderul din tenisul feminin a bătut deja palma cu firma Nike și va semna un contract de patru ani.

ACTUALIZARE 26 ianuarie. ”Este ridicol! Nu știu ce s-a întâmplat cu Adidas… Dar asta nu i s-ar fi întâmplat niciodată unui bărbat! Sunt sigură că Simona va găsi un nou sponsor, dar faptul că nu are unul este de neînțeles și incredibil pentru mine, în sensul negativ al cuvintelor”, a spus fosta mare jucătoare Martina Navratilova, într-un interviu acordat pentru Le Temps.

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Simona Halep, care va juca sâmbătă în finală la Australian Open purtând o ţinută comandată pe internet, are acum o ofertă de la Nike de 1,3 milioane de euro pe an, informează El Pais. „Nike îi oferă 1,3 milioane de euro pe an, dar Halep continuă deocamdată în faimoasa sa rochie roşie. Este numărul unu pe teren, dar din punct de vedere financiar este în urma mai multor jucătoare”, scrie jurnalul spaniol.

ACTUALIZARE 13 ianuarie. Liderul mondial din WTA explică modalitatea prin care și-a achiziționat noul echipament, cel în care a câștigat primele două trofee din acest sezon! ”Am trimis o fotografie… este vorba despre un site, un site din China. Unul dintre managerii mei m-a ajutat, iar în 24 de ore am avut echipament. Totul perfect. Am căutat pe internet, acum găsești totul pe internet. Am fost puțin stresată. Mi-am ales modelul, e destul de simplu, dar arată bine în opinia mea. Mi-a plăcut”, a spus Simona Halep la conferința de presă din Melbourne!

Conform informațiilor Libertatea, se pare că ar fi vorba de producătorul chinez Peak. Halep va semna un contract în valoare de 1.000.000 de euro pe an.

Peak este și partenerul COSR!

ACTUALIZARE 13 ianuarie. Simona Halep face precizări.



”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunt ca nu e nimic semnat deocamdata si ca managementul meu este inca in discutii cu mai multe companii iar in momentul in care se va concretiza ceva va asigur ca veti fi primii care veti afla. Partea de outfit este foarte importanta pentru mine si pentru personalitatea mea de aceea voi face foarte atent alegerile. Va multumesc”

Constănţeanca a fost pusă în situații penibile la în primul turneu al anului, cel de la Shenzen, China: a purtat un echipament fără logo-ul vreunei firme de echipament sportiv, iar la dublu, unde a îmbrăcat o fustiță Adidas, a acoperit cu markerul sigla firmei germane.

Deşi s-a speculat pe seama revenirii Simonei Halep la sponsorul din 2014, Lacoste, se pare că liderul WTA s-a înţeles cu gigantul Nike, care îi are sub contract, printre alţii, pe Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams sau Maria Şarapova.

Contractul cu Adidas (2014-2017) a valorat în jur de 700.000 de euro pe an. Surse din piaţă susțin că Simona ar primi acum cel puțin dublu.

