Oana Roman a dat vestea despre mama sa. “De azi, va trăi liniștită și fără stres”

Mioara Roman a trecut prin momente grele în urmă cu ani, când a fost dată afară din casa RAAPPS, fiind nevoită să se mute.

Mioara Roman a suferit enorm în urma situației în care s-a afalt, însă acum fiica sa, Oana Roman, a anunțat că mama sa s-a mutat într-un apartament și că a scăpat de chirie.

“Azi o zi grea și cu multă încărcătură emoțională! În sfârșit mama va sta într-un apartament frumos și cochet unde nu va mai avea grijă chiriei! Dumnezeu m-a ajutat să pot rezolva această problemă cu ajutorul unor prieteni minunați!

De azi, mama va trăi liniștită și fără stres, se va putea bucura deplin de Isa, de noi, de studenții ei , de viață! Va avea o bătranețe liniștită și fără griji! Iar eu am inima împăcată că am putut face asta pentru ea !

Doar puterea Divină m-a ajutat și a așezat lucrurile! Rugăciunile mele au fost auzite și am înțeles încă o dată cât de mare e puterea lui Dumnezeu care lucrează prin oameni binecuvântați!”, a menționat Oana Roman pe contul său d socializare.