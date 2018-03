Pepe, supărat pe fiica sa cea mare. “Am pedepsit-o”

Deși își permite să le ofere orice celor două fetițe ale sale, Pepe a mărturisit că există momente când se supără pe micuțele sale pentru că acestea au impresia că li se cuvine totul.

Cântărețul Pepe formează o familie fericită alături de soția sa, Raluca Pastramă. Pepe și Raluca au împreună două fetițe, Maria și Rosa, cărora artistul le face toate poftele, însă există și limite, așa cum a povestit chiar Pepe la emisiunea pe care Teo Trandafir o moderează la postul de televiziune Kanal D.

Artistul a dezvăluit cum s-a supărat pe fiica lui cea mare și a pedepsit-o tocmai pentru că micuța i-a spus că are bani să-i cumpere orice.

“Contează mult dacă ai fete sau băieți. Ne place să le lăsăm să se dezvolte frumos și independente. Trebuie să descopere, să treacă prin viață, dar trebuie și protejate. Am certat-o pe Maria când mi-a cerut ceva, iar eu am zis că nu am bani.

Am vrut să văd cum reacționează și mi-a zis că eu am bani să cumpăr orice. M-am supărat pe ea atunci și am pedepsit-o.

E bine să muncească, e bine să fie certata dacă are pretenții să primească orice. Mami e mai dură, eu sunt mai soft. Încerc să le fac toate poftele, dar nu vreau să le răsfăț prea tare. De multe ori este Raluca cea care îmi pune frână”, a povestit Pepe.