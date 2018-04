Romanița Iovan vorbește despre relația cu iubitul cu 11 ani mai tânăr. “Sunt mireasa lui în fiecare zi”

Creatoarea de modă Romanița Iovan are o relație amoroasă cu Iulian Gogan de foarte mulți ani. Vedeta a oferit amănunte despre povestea lor de iubire.

Romanița Iovan a fost căsătorită cu pilotul Adrian Iovan, care a murit în tragedia din Munții Apuseni, din urmă cu câțiva ani. Din mariajul creatoarei de modă cu Adrian Iovan a rezultat un fiu, Albert.

Ulterior, Romanița Iovan a început o poveste de iubire cu avocatul Iulian Gogan, un bărbat cu 11 ani mai tânăr ca ea. Despre relația lor a oferit detalii vedeta în cadrul unui interviu pentru revista Viva.

“Eu mă mir, cum se miră și el, și cum se miră o grămadă de oameni care nu au dat șanse acestei relații, unde personajul masculin e mult mai tânăr decât personajul feminin, adică eu (n.r. – diferență de vârstă de 11 ani). La noi chiar a funcționat. Nici nu știu dacă am mers pe o rețetă, nici eu nu am dat șanse acestei relații, poate că nici el. Oricum, nu vreau să mă căsătoresc, și nici el. Dar am mers pe încredere. Maturitatea mea i-a dat și lui ceva, odată cu trecerea timpului s-a maturizat și el. Știți cum e, bărbații sunt mai copii decât femeile. Eu poate am luat din energia lui.

E foarte important să fii energică, n-ai cum tu, ca femeie, să fii ca o legumă, și el ca un spiriduș. A contat foarte mult faptul că am avut încredere unul în celălalt. Pentru mine, viața e o mare bucurie. Eu vreau să mă simt iubită și să mă iubesc. Nu pot să trăiesc altfel… Eu am ales să trăiesc viața iubind și acceptând iubirea. Altfel nu vreau, sunt sigură și stăpână pe mine și nu vreau să trăiesc în alt mod.

I-am spus: „Dacă va veni momentul în care vei simți că îți va plăcea o femeie, zimi și ne despărțim cu zâmbetul pe buze. Și eu voi face la fel. Îți recunosc în față că voi face la fel. Deci nu vom trăi în compromis nici două zile“. Nu suntem legați de niciun act, nu ne leagă decât o relație frumoasă, iubirea și o prietenie bazată și pe respect. Este bărbatul cu care am stat cel mai mult, până acum. Probabil că vârsta maturității a contat”, a declarat Romanția Iovan.

“Sunt mireasa lui în fiecare zi. Cred că este mai frumos să te simți mireasa cuiva în fiecare zi, decât să fii mireasă într-o zi și apoi… nu se știe. Trăiește-ți clipa, trecutul e trecut, viitorul nu îl cunoaștem. Prezentul este palpabil, este momentul cel mai sigur. Fiecare zi devine prezent și nu se știe cum și când, avem multe exemple negative… Nici nu vreau să mă gândesc”, a încheiat creatoarea de modă.