Alina Chivulescu vrea să se tundă scurt și să se facă blondă

În urmă cu doi ani, Alina Chivulescu uimea pe toată lumea cu apariția ei la Premiile Gopo. Actrița renunțase complet la buclele șatene în favoarea unei tunsori scurte și s-a vopsit blondă. La doi ani distanță, Alina Chivulescu vrea din nou să se tundă scurt și să să-și schimbe culoarea părului.

Săptămâna trecută, la Teatrul Național din București, a avut loc cea de-a 12-a gală a premiilor Gopo, eveniment la care au fost prezenți actori, scenografi și regizori din România. Printre aceștia și actrița Alina Chivulescu, la braț cu Dan Chișu. Dacă acum toți au recunoscut-o, în urmă cu doi ani, la aceeași gală, Alina a fost la un pas să nu fie recunoscută din cauza tunsorii scurte.

„Tunsoarea bob scurt a fost acum doi ani la Gopo, atunci a fost dramatic. Eu m-am simțit foarte bine așa, problema este că nu mă plăcea nimeni din lumea mea, așa că imediat ce mă prinde cineva din producție îmi spune să am părul lung, șaten. O să termin contractul și o să-l tai și la fel de blond mă fac. Abia aștept. Cred că am obosit de păr lung, adică sunt atâția ani și nu mai pot”, ne-a mărturisit actrița, completând că abia așteaptă să termine filmările pentru serialul „Fructul oprit” și să revină din nou la look-ul de acum 2 ani.

„Eu am un păr imposibil, adică nu-i nici creț, nu-i nici drept, nici lung, nici scurt și atunci varianta aia cu vopsitul și cu tuns scurt mi se pare cea mai ușor de aranjat. Am încercat o dată o perucă, jur că ar trebui premiate fetele care poartă perucă, pentru că nu este deloc comod, adică ai senzația aia de corp străin în tine, nu pe cap. E o schimbare din asta de moment, plus că am văzut niște peruci spectaculoase. În filme se folosesc foarte mult, adică, să fim serioși, toate actrițele asta pe care le admirăm ele de fapt poartă munca unor oameni care asta fac”.

Orice coafură, tunsoare sau nuanță de păr ar alege, Alina Chivulescu continuă să fie o femeie frumoasă. La cei 43 de ani, iubita lui Dan Chișu încearcă să se mențină cât mai naturală și, deși recunoaște că mai are câte un rid ici colo, nu se simte pregătită să pășească în cabinetul medicului estetician. „Anii s-au strâns și la mine. Încerc să rămân pe cât posibil eu. Sigur că nu este ușor, dar încerc să am grijă. Adică prețul ăsta este. Habar nu am dacă o să ajung la cabinetul medicului estetician, dar lucrurile astea trebuie să fie niște alegeri personale, adică dacă cineva vrea să o facă, să o facă și cu asta basta. Uite, Kate Moss care desigur are și avantajul unei genetici foarte bune, are o moștenire genetică de ar trebui omorâtă sau clonată, spunea că ea crede în chirurgia estetică în măsura în care corectează ceva, dacă vrei să oprești timpul, mai bine nu pentru că el până la urmă vine peste noi”, ne-a mai spus Alina Chivulescu.

