Weekend-ul acesta, între 31 mai și 3 iunie, juratul organizează o ediție și în București, în Mega Mall, acolo unde toți ce îi vor trece pragul au ocazia să guste din preparate alese.

,,Vor fi patru zile în care ne vom bucura din plin de savoarea autentic românească. Festivalul Gustului s-a născut din fascinația mea pentru această țară, căci în cele mai ascunse colțuri ale României am găsit obiceiuri, tradiții și secrete ale bucătăriei ce mi-au demonstrat că la noi mâncarea este într-adevăr fabuloasă. Fiecare zonă are specificul ei, cu rețete neschimbate de sute de ani, cu oameni frumoși alături de care gătesc de fiecare dată cu mare drag. Îi aștept pe toți cei cărora le este dor de o experiență culinară ca la carte, cu iz românesc. Se anunță 4 zile de festival cu mâncare savuroasă și voie bună.”, mărturisește Cătălin Scărlătescu.

Juratul, care în acest moment poate fi văzut pe Antena 1, luni și marți de la 20:00, în sezonul de poveste ,,Chefi la cuțite” mărturisește cu mândrie că acest festival este unul dintre cele mai dragi proiecte pe care le-a inițiat: ,,Cea mai frumoasă parte din povestea mea este acest eveniment culinar, Festivalul Gustului Românesc, ce anul acesta va fi organizat în 10 localități. Sunt sigur că de la an la an vom găsi metode de a-l face să devină și mai complex, mai vizitat, mai iubit. Festivalul Scoicilor are identitatea lui, s-a așezat…e frumos, grandios, iar acum..nou născut este acest eveniment al tradiției românești. ”

Citește și